Ситуация очень сложная. Хроника событий на утро 19 апреля

Ситуация очень сложная. Хроника событий на утро 19 апреля - 19.04.2026 Украина.ру

Ситуация очень сложная. Хроника событий на утро 19 апреля

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* охарактеризовал проведение мобилизации на Украине

2026-04-19T09:18

2026-04-19T09:18

2026-04-19T09:18

На протяжении последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план по мобилизации, ситуация "очень сложная", заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*."Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации", — признал Буданов.В то же время, указал он, несмотря на все трудности, ответственные структуры обеспечивают выполнение поставленных задач.Он также отметил, что проблема с набором людей для участия в боевых действиях является "абсолютно закономерным развитием событий".Днём 18 апреля украинские СМИ сообщили о том, что в Киеве военком стрелял по гражданской машине. Два автобуса ТЦК (аналог российского военкомата – Ред.) зажали гражданский автомобиль, но тот смог вырваться, протаранив авто военкомов. После этого один из сотрудников ТЦК произвёл вслед вырвавшейся машине несколько выстрелов. В Киевском областном ТЦК и СП заявили, что стрелявший военнослужащий не входил в группу оповещения, а водитель гражданского авто не только повредил служебные машины, но и наехал на ногу сотрудника ТЦК.Тем временем украинская столица приходила в себя после случая с расстрелом в Голосеевском районе Киева. При этом, по информации некоторых телеграм-каналов, стрельба также была связана с мобилизацией.Речь о Дмитрии Васильченкове, который, будучи вооружённым самозарядным карабином KelTec SUB2000, 18 апреля открыл стрельбу по прохожим, а затем ворвался в супермаркет и взял заложников. Переговоры с Васильченковым шли 40 минут, однако никаких требований он не выдвинул. После того, как он выстрелил в одного из заложников, украинский полицейский спецназ КОРД начал штурм, в ходе которого оказавший сопротивление Васильченков был ликвидирован.Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, нападавший расстреливал людей в упор, поэтому шансов выжить у них не было. Среди 6 погибших – семейная пара, ребёнок которых – мальчик 2015 года рождения – был ранен.Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил министру внутренних дел Украины и главе Национальной полиции предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу.К тому времени ряд СМИ начал спекулировать на биографии Васильченкова: выяснилось, что он был рождён в 1968 году в Москве. Так, украинский журналист Виталий Глагола заявил, что Васильченков якобы служил в ВС РФ, однако затем признал, что информация неточная. Сам же Васильченков одно время жил в Артёмовске (укр. название Бахмут – Ред.), а затем переехал в Голосеевский район Киева. У него было гражданство Украины.Более того, по информации СМИ, до 2004 года Васильченков служил в Вооружённых силах Украины, а затем ушёл в запас. После 2022 года он вернулся на военную службу.По информации издания "Страна", Васильченков ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о лёгких телесных повреждениях. Речь идёт о конфликте в 2023 году, когда он избил человека.В 2024 году дело было закрыто — стороны достигли договоренности, и потерпевший отказался от претензий.Также известно, что он судился с Пенсионным фондом и добился доплаты около 2 тысяч гривен (около 5 тыс. руб. - Ред.). Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал военную пенсию.Информацию об уголовном преследовании Васильченкова подтвердил и Зеленский."Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое натворил. Необходимо проверить каждую деталь. В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон и все связи будут проверены", — заявил он.При этом, если верить российскому телеграм-каналу Mash, Васильченкова несколько дней назад насильно мобилизовали, что и стало для него триггером: он сбежал, вернулся домой и начал расстреливать людей."Эхом войны" назвали трагедию в Киеве и украинские телеграм-каналы."Расстрел гражданских в Киеве - это эхо войны, когда люди уставшие от войны и обстоятельств едут крышей. Таких трагедий будет с каждым днём больше и больше, так как ситуация в стране ухудшается экономически, социально, психологически, морально из-за войны, которую Зеленский не хочет заканчивать и всячески затягивает под любым предлогом. Стрелком был дедушка, который просто "сошел с ума" от этой "свободной жизни"", – указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Авторы канала предположили, что Васильченков приехал в Киев как переселений и осудили происходящее в стране."Сколько ещё нужно трагедий, ради каких-то километров, которые становятся фактически для Украинцев золотыми! Народ молчит и получает весь этот п**ц (ужасающую ситуация – Ред.). Этот теракт на руках Зеленского, как и все трагедии!" – подытожили авторы "Легитимного".Несмотря на всё это, а также на возможную связь произошедшего в Киеве с насильственной мобилизацией, связанные с властью публичные лица продолжают делать заявления, поддерживающие мобилизацию и ужесточение её проведения. Так, одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский* заявил, что введение штрафбатов для уклонистов – "огромное счастье"."Если у нас появились бригады, которые исполняют функции штрафбата, … куда можно сбросить людей, которые откровенно саботируют и всячески пытаются уклониться от войны, и там их пошлют в штурм — это огромное счастье", – отметил Корчинский*.При этом его сын не служит на передовой, а зарезервирован для "охраны" отца и находится в Киеве.* - лица, внесённые в список экстремистов и террористов.О новых способах пополнения Вооружённых сил Украины – в статье Елены Кирюшкиной "Назад в окопы. Почему и как ЕС готовит депортацию украинских беженцев".

Егор Леев

Егор Леев

эксклюзив, хроники, игорь клименко, корчинский, владимир зеленский, украина, киев, москва, ес, офис президента, тцк