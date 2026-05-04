"Бред суперзлодея" или реальная угроза? Эксперт предупредил об ИИ-диктатуре

К манифесту Palantir о замене ядерного сдерживания на сдерживание на основе ИИ нужно относиться серьезно — компания тесно связана с американской элитой и может купить ее представителей

2026-05-04T15:30

Опубликованный документ — это план тотального контроля над человечеством через технологии, ведущий к неофеодализму и сокращению населения планеты до полумиллиарда. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.По словам Крапивника, неофеодализм — это то, к чему может прийти человечество. Планы предусматривают сокращение населения планеты до полумиллиарда, который будет состоять из небольшой прослойки элиты технократов, затем менеджеров, полицейских, а все остальные — черный люд. Развитие технологий ведет по этому пути.Эксперт подчеркнул, что Palantir тесно связан с американской элитой и может покупать ее представителей, поэтому к заявлениям компании следует относиться внимательно. Он призвал верить, что эти люди хотят претворить в жизнь свой план.Ранее ключевой подрядчик Пентагона компания Palantir опубликовала в соцсети Х документ с 22 пунктами о новой роли ИИ в обороне. Авторы заявили о приходе эпохи сдерживания, основанного на искусственном интеллекте, а также назвали ошибочным разоружение Германии и Японии и чрезмерную приверженность последней идеям пацифизма. В СМИ документ назвали "бредом суперзлодея" и проявлением технофашизма.* "Майн кампф" — книга Адольфа Гитлера, запрещенная в России на основании экстремистского характера.Полный текст интервью Станислава Крапивника: К концу лета Европа нарастит производство дронов, чтобы ослепить систему ПВО России читайте на сайте Украина.ру.

