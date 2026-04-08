Выход к Осколу и удар на Изюм: как армия перерезает логистику ВСУ на севере — мнение Алехина

После полного освобождения территории ЛНР российская армия усилила активность на Харьковском направлении. Выход к реке Оскол открывает возможность продвижения в сторону Изюма, где проходят ключевые транспортные артерии снабжения ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-04-08T05:45

После полного освобождения территории ЛНР, как было заявлено в официальных сводках Минобороны, ВС РФ усилили активность на Харьковском направлении, сказал Алехин."Выход на границы ЛНР автоматически означает выход к реке Оскол, что дает нашим штурмовым подразделениям продвигаться от верхнего течения реки до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север вплоть до Купянска", — отметил эксперт.По словам Алехина, Оскол — серьезная и основательная естественная преграда, которая позволит создать устойчивую линию обороны. "Неслучайно противник отчаянно цепляется за этот рубеж", — добавил он."В оперативно-тактическом плане, учитывая логистику, важно дальнейшее наращивание наступательных действий в сторону Изюма. Там проходят ключевые транспортные артерии – железнодорожные ветки и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР", — пояснил Алехин.После взятия под контроля этих линий снабжения российские войска смогут перерезать коммуникации ВСУ, снизить нагрузку на тыловые районы и сосредоточить усилия на других направлениях, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.О перспективах стратегической наступательной операции и других важных аспектах СВО— в материале "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.

