Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/vykhod-k-oskolu-i-udar-na-izyum-kak-armiya-pererezaet-logistiku-vsu-na-severe--mnenie-alekhina-1077645932.html
Выход к Осколу и удар на Изюм: как армия перерезает логистику ВСУ на севере — мнение Алехина
После полного освобождения территории ЛНР российская армия усилила активность на Харьковском направлении. Выход к реке Оскол открывает возможность продвижения в сторону Изюма, где проходят ключевые транспортные артерии снабжения ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
новости
лнр
изюм
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
купянск
купянское направление
сво
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775039_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_d38c5e1386bd6a52ab7c1756480b6251.jpg
лнр
изюм
россия
купянск
купянское направление
харьков
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775039_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_7cadef27aff873605a20775178ca184a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
05:45 08.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После полного освобождения территории ЛНР, как было заявлено в официальных сводках Минобороны, ВС РФ усилили активность на Харьковском направлении, сказал Алехин.
"Выход на границы ЛНР автоматически означает выход к реке Оскол, что дает нашим штурмовым подразделениям продвигаться от верхнего течения реки до впадения в Северский Донец на территории ДНР и далее на север вплоть до Купянска", — отметил эксперт.
По словам Алехина, Оскол — серьезная и основательная естественная преграда, которая позволит создать устойчивую линию обороны. "Неслучайно противник отчаянно цепляется за этот рубеж", — добавил он.
"В оперативно-тактическом плане, учитывая логистику, важно дальнейшее наращивание наступательных действий в сторону Изюма. Там проходят ключевые транспортные артерии – железнодорожные ветки и шоссейные дороги, которые обеспечивают снабжение группировки противника в ДНР", — пояснил Алехин.
После взятия под контроля этих линий снабжения российские войска смогут перерезать коммуникации ВСУ, снизить нагрузку на тыловые районы и сосредоточить усилия на других направлениях, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.
О перспективах стратегической наступательной операции и других важных аспектах СВО— в материале "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛНРИзюмРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руКупянскКупянское направлениеСВОХарьковХарьковская областьХарьковскийФронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
