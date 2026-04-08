"Оттуда можно наступать на Днепр": эксперт про возможное направление для стратегического удара

Стратегическая наступательная операция возможна на междуречье вдоль реки Псел — оттуда можно наступать на Днепр, отрезав Левобережье. Для этого потребуется группировка в 200 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-04-08T05:00

Журналист спросил Онуфриенко, может ли Глуховский район Сумской области, где недавно ВС РФ заняли пункт пропуска на трассе "Киев-Москва", стать главным направлением для удара. Эксперт ответил, что это не единственное и не главное направление.По словам Онуфриенко, для такой операции надо задействовать группировку в 200 тысяч человек, не считая средств усиления и огневой поддержки. Но это позволило бы, при условии полного уничтожения мостов через Днепр, отрезать Левобережье от остальных территорий, которые контролирует киевский режим, пояснил эксперт."У Украины нет дронов, которые бьют на такое расстояние, кроме "Лютых". Противнику нечем отвечать на подобный удар. Возможности для такой операции есть. Нужна она или нет? Все зависит от поставленных задач", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на севере — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.

новости, днепр, россия, харьков, михаил онуфриенко, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, сумы, наступление на сумы, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное