"Оттуда можно наступать на Днепр": эксперт про возможное направление для стратегического удара - 08.04.2026 Украина.ру
"Оттуда можно наступать на Днепр": эксперт про возможное направление для стратегического удара
Стратегическая наступательная операция возможна на междуречье вдоль реки Псел — оттуда можно наступать на Днепр, отрезав Левобережье. Для этого потребуется группировка в 200 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
Стратегическая наступательная операция возможна на междуречье вдоль реки Псел — оттуда можно наступать на Днепр, отрезав Левобережье. Для этого потребуется группировка в 200 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Журналист спросил Онуфриенко, может ли Глуховский район Сумской области, где недавно ВС РФ заняли пункт пропуска на трассе "Киев-Москва", стать главным направлением для удара. Эксперт ответил, что это не единственное и не главное направление.
"Направлением главного удара в такой операции может стать междуречье вдоль реки Псел. Оттуда можно наступать на Днепр. Это более 200 километров марша, но там нет таких укреплений и городской застройки, как в Донбассе", — ответил он.
По словам Онуфриенко, для такой операции надо задействовать группировку в 200 тысяч человек, не считая средств усиления и огневой поддержки.
Но это позволило бы, при условии полного уничтожения мостов через Днепр, отрезать Левобережье от остальных территорий, которые контролирует киевский режим, пояснил эксперт.
"У Украины нет дронов, которые бьют на такое расстояние, кроме "Лютых". Противнику нечем отвечать на подобный удар. Возможности для такой операции есть. Нужна она или нет? Все зависит от поставленных задач", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на севере — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России после освобождения ЛНР начнет ломать логистику ВСУ возле Изюма" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
