"Является ли это объявлением войны?" Сафаров про удары украинских дронов по Усть-Луге
Дроновые атаки на Усть-Лугу — это не просто удары по инфраструктуре, а потенциальный casus belli. Страны НАТО должны ответить на вопрос, являются ли такие действия объявлением войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
2026-04-01T05:00
Дроновые атаки на Усть-Лугу — это не просто удары по инфраструктуре, а потенциальный casus belli. Страны НАТО должны ответить на вопрос, являются ли такие действия объявлением войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
В ночь на 31 марта украинские дроны в пятый раз за 10 дней атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Над регионом сбито 38 беспилотников, повреждены жилые дома, три человека пострадали, в том числе двое детей, пишут российские СМИ.
Комментируя возможную связь беспилотной атаки на терминал в Усть-Луге с профитом из-за роста цен на энергоносители, эксперт указал на серьезность действий противника.

"У наших натовских соседей следует спросить, является ли это объявлением войны? Действия такого рода это casus belli. Уже наносились удары по компрессорным станциям "Береговая", "Казачья" и "Русская", — напомнил Сафаров.

Он подчеркнул, что скачок цен на нефть явно не в интересах Дональда Трампа. Задача американского лидера — разрулить вопрос с ценами на энергоносители. Европе угрожает энергетический кризис и отдельные страны задумываются о возобновлении отношений с Россией, отметил эксперт.
"После атаки турецкого танкера украинскими беспилотниками у Анкары могут возникнуть вопросы к Киеву", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
