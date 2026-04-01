https://ukraina.ru/20260401/yavlyaetsya-li-eto-obyavleniem-voyny-safarov-pro-udary-ukrainskikh-dronov-po-ust-luge-1077372538.html

"Является ли это объявлением войны?" Сафаров про удары украинских дронов по Усть-Луге

Дроновые атаки на Усть-Лугу — это не просто удары по инфраструктуре, а потенциальный casus belli. Страны НАТО должны ответить на вопрос, являются ли такие действия объявлением войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров

2026-04-01T05:00

новости

россия

ленинградская область

европа

украина.ру

дроны

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066964224_0:13:1236:708_1920x0_80_0_0_beb28db127f2297943813cc3b4e53aaa.jpg

В ночь на 31 марта украинские дроны в пятый раз за 10 дней атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Над регионом сбито 38 беспилотников, повреждены жилые дома, три человека пострадали, в том числе двое детей, пишут российские СМИ.Комментируя возможную связь беспилотной атаки на терминал в Усть-Луге с профитом из-за роста цен на энергоносители, эксперт указал на серьезность действий противника. Он подчеркнул, что скачок цен на нефть явно не в интересах Дональда Трампа. Задача американского лидера — разрулить вопрос с ценами на энергоносители. Европе угрожает энергетический кризис и отдельные страны задумываются о возобновлении отношений с Россией, отметил эксперт."После атаки турецкого танкера украинскими беспилотниками у Анкары могут возникнуть вопросы к Киеву", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О других аспектах глобального противостояния Востока и Запада — в материале "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

