Россия и Иран: что скрывается за словами благодарности Пезешкиана? Мнение политолога Сафарова - 31.03.2026 Украина.ру
Россия и Иран: что скрывается за словами благодарности Пезешкиана? Мнение политолога Сафарова
Россия оказывает Ирану дипломатическую поддержку. Она была видна и на полях ООН, и в официальных заявлениях России. Что касается военного сотрудничества, то такого рода информация не озвучивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
16:06 31.03.2026
 
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за солидарность с иранским народом. Президент России, в свою очередь, подтвердил принципиальную позицию Москвы, выступающей за скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическому урегулированию.
"Если президент Пезешкиан благодарит, значит, есть за что. Что касается дипломатической поддержки, она есть. Она была видна и на полях ООН, и в официальных заявлениях России", — отметил Сафаров.
Что касается военного сотрудничества в этот сложный период, то такого рода информация не озвучивается, даже если она присутствует. Хотя просто так порт Бендер-Энзели израильтяне бомбить бы не стали, добавил политолог.
Налажен коридор поставок гуманитарной помощи через Азербайджан, по которому Россия поставляет в Иран большое количество продовольствия и медицинских препаратов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
О том, какие требования выдвигают США и Иран в ходе кулуарных переговоров и будет ли новый виток эскалации — в материале "Малек Дудаков: Война против Ирана связала Трампа по рукам и ногам, но вряд ли это как-то поможет Украине" на сайте Украина.ру.
