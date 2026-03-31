Россия и Иран: что скрывается за словами благодарности Пезешкиана? Мнение политолога Сафарова
© ФотоФото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/ Global Look Press
Россия оказывает Ирану дипломатическую поддержку. Она была видна и на полях ООН, и в официальных заявлениях России. Что касается военного сотрудничества, то такого рода информация не озвучивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за солидарность с иранским народом. Президент России, в свою очередь, подтвердил принципиальную позицию Москвы, выступающей за скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическому урегулированию.
"Если президент Пезешкиан благодарит, значит, есть за что. Что касается дипломатической поддержки, она есть. Она была видна и на полях ООН, и в официальных заявлениях России", — отметил Сафаров.
Что касается военного сотрудничества в этот сложный период, то такого рода информация не озвучивается, даже если она присутствует. Хотя просто так порт Бендер-Энзели израильтяне бомбить бы не стали, добавил политолог.
Налажен коридор поставок гуманитарной помощи через Азербайджан, по которому Россия поставляет в Иран большое количество продовольствия и медицинских препаратов, резюмировал собеседник издания.
