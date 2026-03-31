Россия и Иран: что скрывается за словами благодарности Пезешкиана? Мнение политолога Сафарова

Россия оказывает Ирану дипломатическую поддержку. Она была видна и на полях ООН, и в официальных заявлениях России. Что касается военного сотрудничества, то такого рода информация не озвучивается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров

2026-03-31T16:06

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил Россию за солидарность с иранским народом. Президент России, в свою очередь, подтвердил принципиальную позицию Москвы, выступающей за скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к политико-дипломатическому урегулированию.Что касается военного сотрудничества в этот сложный период, то такого рода информация не озвучивается, даже если она присутствует. Хотя просто так порт Бендер-Энзели израильтяне бомбить бы не стали, добавил политолог.Налажен коридор поставок гуманитарной помощи через Азербайджан, по которому Россия поставляет в Иран большое количество продовольствия и медицинских препаратов, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.О том, какие требования выдвигают США и Иран в ходе кулуарных переговоров и будет ли новый виток эскалации — в материале "Малек Дудаков: Война против Ирана связала Трампа по рукам и ногам, но вряд ли это как-то поможет Украине" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

