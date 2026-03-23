Игорь Юшков: России выгодно, чтобы во время войны против Ирана нефть стоила около 110 долларов за баррель

Информация о якобы снятии санкций с российской нефти - не более чем попытка надавить на рынок, чтобы понизить цену. Потому что высокие цены для команды Трампа – это политические риски. Чем дороже нефть, тем выше стоимость топлива в США. А на это американские избиратели реагируют очень болезненно

2026-03-23T13:01

2026-03-23T13:21

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.- Игорь, поясните, пожалуйста, обстановку, которая сейчас складывается в Ормузском проливе. В какой степени он заблокирован? Кому это больше всего выгодно? Кто от этого больше всего страдает? Есть ли ему какие-то альтернативы?- Иран, как и обещал, действительно перекрыл Ормузский пролив. Это блокирование продолжается уже четвертую неделю. Сделал он это в ответ на убийство своего духовного лидера и других первых лиц государства. Это и было той самой красной линией, которую пересекли США с Израилем. И Иран дал на это максимально жесткий ответ.Для нефтегазовых рынков это стало шоком. Через Ормузский пролив шло примерно 25% мировой торговли нефтью – это 20% от всего мирового потребления. Впервые в истории такие объемы выпали с рынка. К примеру, во время первого крупного нефтяного кризиса в 1973 году с рынка выпало 10% мировой добычи, а тут вообще 20%. В этом плане все действительно жестко.Мы не увидели сверхвысоких цен на нефть только потому, что на первом этапе стала потребляться та нефть, которая хранилась в танкерах у побережья Индии и Китая. Это в том числе российская нефть. И дело не в том, что эта нефть была под санкциями, как об этом говорили США. Просто в январе-феврале были низкие цены на нефть. В какой-то момент цена на сорт Brent опускалась ниже 60 долларов за баррель. Поэтому продавцы старались откладывали ее продажу, ожидая высоких цен. И даже если бы войны против Ирана не случилось, они бы дождались апреля-мая, когда начинается автомобильный сезон во всем северном полушарии, когда и потребление стало бы расти, и цена бы подтянулась.Повторюсь, дешевле хранить нефть в танкерах, чем продать ее за три копейки. И после перекрытия Ормузского пролива на азиатские рынки вместо ближневосточной нефти пришла именно нефть, которая хранилась в танкерах. За полторы недели ее фактически проели. Поэтому на вторую неделю войны произошло следующее.Во-первых, Международное энергетическое агентство приняло решение, чтобы совместно достать из стратегических резервов и потреблять примерно 400 миллионов баррелей нефти. Во-вторых, была вот эта знаменитая история с якобы снятием санкций против России. Почему якобы? Потому что никаких запретов покупать российскую нефть не было. Просто США издали некую генеральную лицензию: "Ту нефть, которая загружена на танкеры, можно купить". Так ее и не запрещено было покупать. Это лишь попытка создать иллюзию, что где-то в танкерах хранился нереальный объем нефти, который нельзя было покупать, потому что США запрещали: "А теперь мы ее разрешили. На рынок придет большой объем, который заменит ближневосточный".Кстати, к этим новостям всегда шла дополнительная справка: "По данным агентства Kepler, на танкерах хранится 130 миллионов баррелей российской нефти". Это не так. Даже Bloomberg сообщал, что этот объем оценивается в 19 миллионов. А 19 миллионов – это меньше чем то, что за сутки проходило через Ормузский пролив. Там ежесуточно проходило 20-22 миллиона баррелей. Это просто нефть из России, которая движется куда-то.И эта мера США не привела к тому, что цена на нефть понизилась. Наоборот, она закрепилась на уровне выше 100 долларов за баррель. Рынок же однозначно воспринимает подобные решения: "Если раньше не распаковывали стратегический резерв и не готовились снять санкции против России, это значит, что ситуация ухудшается и что дефицит нарастает. Надо уже сейчас купить фьючерсы, иначе будет еще хуже". И от того, что массово начинают скупать фьючерсы, цена и растет.В общем, мы действительно столкнулись с глобальным энергетическим кризисом: и нефтяным, и газовым. Ситуация ухудшается, потому что запасы постепенно проедаются. Если раньше все страдали только от перекрытия Ормузского пролива, то теперь стороны конфликта обмениваются ударами по энергетическим объектам друг друга. И если Ормузский пролив откроется, еще непонятно, сколько нефти и газа оттуда выйдет. Может быть, инфраструктура будет потрепана, и мы вообще долгое время не увидим нефть и газ с Ближнего Востока. Это тоже толкает вверх цены на энергоресурсы.- На прошлой неделе цена на марку Brent была 116 долларов за баррель, сейчас она около 109. Чего ждать дальше?- Цена на газ и нефть подскакивает вверх, как только происходит какое-то яркое событие. Например, удар по какому-то крупному объекту. И я не исключаю, что цены могут стать еще выше. Потому что поступают новости, что был нанесен удар по НПЗ уже в районе Красного моря.Вообще Ормузскому проливу были две небольшие альтернативы.Первая. Нефтепровод через Саудовскую Аравию на Красное море как раз к этому порту, который подвергся удару.Вторая. Нефтепровод через Объединенные Арабские Эмираты в Оманский залив.Эти две трубы и так использовались, но были недозагружены. По данным за 2024 год, объем этой недозагрузки составил 2-2,5 миллионов баррелей в сутки. Конечно, это не замена Ормузскому проливу, но хоть сколько-то на рынок вывести можно. И Иран начал бить по порту – конечной точке этого нефтепровода через Эмираты. Там была остановлена отгрузка и эвакуирован персонал. Также наносились удары по конечной точке нефтепровода через Саудовскую Аравию. Там вроде бы тоже приостанавливали отгрузку.Если будет понятно, что эта остановка надолго, с мирового рынка еще дополнительно уйдут объемы нефти. И те, которые через пролив шли, и те, что шли через две трубы. Подобные истории могут резкий скачок цены сделать. Мы можем и 150 долларов за баррель увидеть.А в целом цена на нефть растет довольно медленно по мере того, как проедаются запасы и нарастает дефицит. Скажем, медленно доползти до 200 долларов за баррель она вряд ли сможет просто потому, что в какой-то момент начнется сокращение объемов потребления. Мало кто может позволить себе дорогую нефть.Сначала начнется физический дефицит в бедных странах Африки и Юго-Восточной Азии. Потом уже и у крупных игроков. Просто у них денег побольше. Они могут перекупить объемы, которые все еще присутствуют на мировом рынке. Одним словом, цена будет расти, но слишком дорогой нефть не станет.Для нас это не очень выгодно. Рынок потом будет долго восстанавливаться, если начнется сокращение объёмов потребления газа и нефти. И для нас приемлемо меньше 110 долларов за баррель. Это позволяет нам зарабатывать, а рынок не уменьшается.По газу ситуация немножко сложнее.Дело в том, что к биржевой цене привязаны только поставки по трубопроводам в Европу через "Турецкий поток". СПГ практически не дает доходов в бюджет, а трубопроводные поставки у нас в любом случае брать будут, потому что их больше взять негде. Даже если цены будут не очень высокие, мы все равно заработаем. Все равно платится экспортная пошлина за трубопроводные поставки, а это около 30% от рыночной цены.Поэтому есть смысл, чтобы в Европе поднялась цена. Это увеличит экспортную пошлину, и мы получим больше доходов в бюджет.- Вы сказали, что вот эта история про якобы снятие американских санкций – это пиар. А какие ограничительные меры США остаются для нас наиболее болезненными?- Хотелось бы, что бы они сняли санкции с самих компаний. Они в прошлом году попали в SDN List. В начале года там оказались "Сургутнефтегаз" и "Газпром Нефть". Ближе к концу года – "Роснефть" и "Лукойл". Крупнейшие наши компании попали под эти санкции. Из-за этого мы вынуждены работать через посредников, потому что с ними нельзя соприкасаться. Этим посредникам тоже нужно платить, и это увеличивает наши издержки.Мы по-прежнему пользуемся танкерами теневого флота. За них надо платить. Еще надо платить страховым компаниям, которые игнорируют санкции в виде потолка цены. Издержки у нас очень высокие. И нам было бы важно, чтобы убрали санкции, которые эти издержки вызывают.А то, что было отменено, вызывает много вопросов. Там написано: "Мы снимаем санкции с российской нефти, которая была загружена на танкеры". Так этих санкций и не было. Против компаний санкции оставили, а санкций на российскую нефть за ее происхождение не было. Такие санкции были против Ирана и Венесуэлы. Вот там всем запрещали покупать их нефть.Повторюсь, это не более чем попытка надавить на рынок, чтобы понизить цену. Потому что высокие цены для команды Трампа – это политические риски. Чем дороже нефть, тем выше стоимость топлива в США. А на это американские избиратели реагируют очень болезненно. Они сразу начинают критиковать действующую администрацию. Это элемент политической культуры США.Причем Трамп когда-то сам пользовался этим инструментом. Он критиковал Джо Байдена за то, что при нем был побит исторический рекорд по ценам на бензин и дизель. А теперь Трамп и Байден меняются местами. Именно при Трампе может быть побит этот рекорд. И есть все предпосылки к тому, чтобы республиканцы проиграли выборы в Конгресс.- И насчет газа уточню. Кирилл Дмитриев по этому поводу сделал заявление: "Глобальный рынок приходит к пониманию: без российских энергоносителей не обойтись. Каждая страна должна включать российскую энергию в свой диверсифицированный портфель. Тех, кто игнорирует это правило, ждет естественный отбор. Это видно на примере Европы".- Европейские страны в этом смысле действительно попали в идеальный шторм.США особо не беспокоит газовая составляющая этого кризиса. Они газ экспортируют и зарабатывают на этих продажах. Тем более, Катар – это конкурент США на рынке СПГ. Он производил ежегодно примерно 110 миллионов тонн СПГ. А США в ближайшие пять лет собирались ввести в эксплуатацию новые СПГ-заводы примерно на такие же объемы. В общем, США за счет этой войны фактически избавляются от конкурента.А Европа покупает и СПГ, и нефть. И то, и другое подорожало. И все это закладывается в стоимость конечного продукта. Товары дорожают. Это раскручивает инфляцию. С инфляцией они будут бороться стандартными методами – поднимая ставку Центробанков. Кредиты дорогие. Бизнес от этого страдает.Мы же помним, что в 2021-2022 годах, когда были исторические рекорды по ценам на газ в Европе, они просто снизили объем потребления на 100 миллиардов кубов. За счет чего? Многие предприятия закрылись или сократили объем производства. А если у твоих товаров высокая себестоимость, ты просто не можешь конкурировать на мировом рынке. С теми же товарами, которые в США сделаны.Там сейчас цены на газ 170-200 долларов за 1000 кубов, а в Европе они поднимались до 800. И это не предел. В 2022 году были цены и в несколько тысяч долларов за 1000 кубов. Еще и зима была холодная, когда много газа пришлось доставать из подземных хранилищ. А остатки газа в ПХГ не могут быть заменой импорту. Им теперь надо еще больше газа покупать, чтобы к следующей зиме подготовиться.Повторюсь, Европа в идеальном шторме и подрывает свою экономику. Хотя они могли бы просто запустить газопроводы из России. Если бы они запустили "Северный поток-2" или "Ямал-Европа" (в обход Украины), это уже дало бы им 60 миллиардов кубометров в год. Это уже бы насытило их рынок. Но инстинкта экономического самосохранения у Европы нет. Они и дальше готовы отказываться от российских энергоносителей.- Закончим интервью тем, с чего начали – Ормузским проливом. Доступен ли он сейчас для Индии?- Отдельные танкеры проходят из Персидского залива в Индию, но нормального судоходства для этой страны нет. Иран в этом тоже не заинтересован. Если появятся данные, что суда проходят систематически, это уже снизит цену на нефть на глобальном рынке. А Ирану надо максимально задирать цены, потому что это создает проблемы для команды Трампа. Даже некоторые республиканцы убеждают его выйти из конфликта, чтобы цена на нефть понизилась. И Иран давит именно на эту точку.Кстати, Иран сейчас больше бьет не по военным базам в странах Залива, а по их нефтегазовым объектам. Именно таким образом Иран хочет победить – сделать эту войну максимально непопулярной внутри США.Повторюсь, отдельные договоренности, конечно же, есть. Кого-то в Ормузском проливе видят. Но нормального судоходства нет. И дефицит на мировом энергетическом рынке будет сохраняться.

Александр Порунов

