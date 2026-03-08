Перуанец Зедано о России, проблемах на Кубе и о том, что в Латинской Америке думают об Украине
В этом выпуске проекта "Хочу жить в России" обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Павел Волков пообщался с журналистом из Перу Рикардо Зедано.
Из этого интервью вы узнаете, чем Россия привлекает жителей Латинской Америки, что там говорят о конфликте России и Украины и почему Москва — это идеальный город для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа:
00:32 - О внешней политике Перу;
06:28 - Как Рикардо Зедано оказался в России и почему он потом вернулся в Перу;
14:06 - Российско-украинские отношения: взгляд из Перу;
16:44 - О связях Перу с Россией и уровне жизни в этих странах;
25:11 - Поведение общества в Латинской Америке;
26:02 - О возвращении в Россию и нюансах в процессе получения гражданства.
*В интервью упоминается Facebook — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
