Свиное и Гарькавский лес взяты под контроль: Алехин про новые рубежи наступления под Сумами

Ключевое значение на границе Сумской области с Курской и Белгородской имеют не только населенные пункты, но и лесные массивы. За последние дни под контроль ВС РФ перешли лес Гарькавский и урочище Свиное. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-02-19T06:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:99:980:650_1920x0_80_0_0_a4ff2629e1de6f60c9223cd10676660a.jpg

Оценивая ситуацию на Сумском направлении Алехин обратил внимание на важный тактический нюанс. "Ключевое значение на границе Сумской области с Курской и Белгородской имеет не столько уже перечисленные населенные пункты, сколько прилегающие лесные массивы. За последние дни под контроль ВС РФ перешёл Гарькавский лес, урочище Свиное (массив "Свиной лес". — Ред.) и несколько оврагов", — заявил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, занятие этих территорий создает условия для дальнейшего продвижения. "Занятие этих лесных массивов позволит нашим подразделениям накапливать личный состав для дальнейшего продвижения уже в глубину обороны противника. А для этого необходимо нарастить дополнительные силы и средства, учитывая размеры и важность для всей обороны врага", — пояснил Алехин.Эксперт спрогнозировал дальнейшие действия российского командования. "ВС РФ, вероятно, постараются расширить плацдармы вдоль границы для последующих охватов с флангов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

