https://ukraina.ru/20260218/istorii-s-fronta-vdova-i-biznesmen-dve-sudby-odin-vybor-1075778897.html
Истории с фронта. Вдова и бизнесмен: две судьбы, один выбор
Истории с фронта. Вдова и бизнесмен: две судьбы, один выбор - 18.02.2026 Украина.ру
Истории с фронта. Вдова и бизнесмен: две судьбы, один выбор
Елена с позывным "Ласка" потеряла мужа — атамана из Туапсе, который ушел добровольцем и погиб. Но вместо того чтобы сломаться, она сама отправилась на фронт. А... Украина.ру, 18.02.2026
2026-02-18T13:46
2026-02-18T13:46
2026-02-18T13:46
видео
запорожская область
наступление вс рф
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075778697_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ec2e6403d03b974591514e0836e30cf.png
Елена с позывным "Ласка" потеряла мужа — атамана из Туапсе, который ушел добровольцем и погиб. Но вместо того чтобы сломаться, она сама отправилась на фронт. А еще — Виктор из Перми, которому за 50. У него был крупный бизнес, семья, внуки. Но в 2022 году он продал все и ушел добровольцем.Истории добровольцев рассказал изданию Украина.Ру Никита Сахаров — военный корреспондент изданий Красная Звезда и Аргументы и Факты, который сейчас работает в Запорожской области в составе группировки войск "Днепр". Он вернулся с награждения добровольческого батальона Барс — и привёз истории, которые невозможно слушать равнодушно.Подробнее о героях нашей современности — смотрите в видео.
запорожская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075778826_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_981ac8180cb44fea48dd94f430f4dc39.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, запорожская область, наступление вс рф, вс рф, сво, видео
Видео, Запорожская область, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО
Елена с позывным "Ласка" потеряла мужа — атамана из Туапсе, который ушел добровольцем и погиб. Но вместо того чтобы сломаться, она сама отправилась на фронт. А еще — Виктор из Перми, которому за 50. У него был крупный бизнес, семья, внуки. Но в 2022 году он продал все и ушел добровольцем.
Истории добровольцев рассказал изданию Украина.Ру Никита Сахаров — военный корреспондент изданий Красная Звезда и Аргументы и Факты, который сейчас работает в Запорожской области в составе группировки войск "Днепр". Он вернулся с награждения добровольческого батальона Барс — и привёз истории, которые невозможно слушать равнодушно.
Подробнее о героях нашей современности — смотрите в видео.