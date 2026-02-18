https://ukraina.ru/20260218/istorii-s-fronta-vdova-i-biznesmen-dve-sudby-odin-vybor-1075778897.html

Истории с фронта. Вдова и бизнесмен: две судьбы, один выбор

Елена с позывным "Ласка" потеряла мужа — атамана из Туапсе, который ушел добровольцем и погиб. Но вместо того чтобы сломаться, она сама отправилась на фронт. А... Украина.ру, 18.02.2026

Елена с позывным "Ласка" потеряла мужа — атамана из Туапсе, который ушел добровольцем и погиб. Но вместо того чтобы сломаться, она сама отправилась на фронт. А еще — Виктор из Перми, которому за 50. У него был крупный бизнес, семья, внуки. Но в 2022 году он продал все и ушел добровольцем.Истории добровольцев рассказал изданию Украина.Ру Никита Сахаров — военный корреспондент изданий Красная Звезда и Аргументы и Факты, который сейчас работает в Запорожской области в составе группировки войск "Днепр". Он вернулся с награждения добровольческого батальона Барс — и привёз истории, которые невозможно слушать равнодушно.Подробнее о героях нашей современности — смотрите в видео.

