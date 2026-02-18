18 февраля 2026 года, утренний эфир - 18.02.2026 Украина.ру
18 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.02.2026
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* "Экономика Новороссии". Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест", Марина Бакланова - юрист, экономист. Генеральный директор/учредитель компании Эпикарт* "Время Новороссии". Поездка в Донбасс, спасение уникальных работ. Гость: Дарья Щербакова - художник-реставратор* "Трудовая быль". Жизнь после ранений и ампутаций может быть полноценной. Гость: Александр Труфанов - техник-протезист* "Большое интервью". О перспективах развития мессенджера МАХ, а также о рисках полной блокировки Телеграм. Гость: Артём Геллером - главный разработчик сайта Президента России. В интервью упоминаются WhatsApp и Facebook, принадлежащие компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
россия, донбасс, михаил павлив, telegram, facebook, новороссия сегодня, видео
Россия, Донбасс, Михаил Павлив, Telegram, Facebook, Новороссия сегодня

18 февраля 2026 года, утренний эфир

13:06 18.02.2026 (обновлено: 13:07 18.02.2026)
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Что происходит". Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* "Экономика Новороссии". Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест", Марина Бакланова - юрист, экономист. Генеральный директор/учредитель компании Эпикарт
* "Время Новороссии". Поездка в Донбасс, спасение уникальных работ. Гость: Дарья Щербакова - художник-реставратор
* "Трудовая быль". Жизнь после ранений и ампутаций может быть полноценной. Гость: Александр Труфанов - техник-протезист
* "Большое интервью". О перспективах развития мессенджера МАХ, а также о рисках полной блокировки Телеграм. Гость: Артём Геллером - главный разработчик сайта Президента России. В интервью упоминаются WhatsApp и Facebook, принадлежащие компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
