17 февраля 2026 года, вечерний эфир
17 февраля 2026 года, вечерний эфир
17 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.02.2026
2026-02-18T12:26
2026-02-18T12:26
донецкая народная республика
новороссия
россия
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Улица с историей". Улица Отважных в ВОВ - часть Авдотьинского подполья. Гость: Лазарева Инна Евгеньевна - к.э.н., доцент кафедры банковского дела ДОННУЭТ* "Тема дня Новороссии". Планы по восстановлению инфраструктуры Старобешево. Гость: Алексей Черкашин - первый заместитель Главы Администрации Старобешевского муниципального округа ДНР* "Важный разговор". О развитии свободной экономической зоны в Новороссии. Гость: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов* " Знай наше". Колхозный рынок в Донецке
донецкая народная республика
новороссия
россия
донецкая народная республика, новороссия, россия, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Россия, Новороссия сегодня

17 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:26 18.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки"
* "Улица с историей". Улица Отважных в ВОВ - часть Авдотьинского подполья. Гость: Лазарева Инна Евгеньевна - к.э.н., доцент кафедры банковского дела ДОННУЭТ
* "Тема дня Новороссии". Планы по восстановлению инфраструктуры Старобешево. Гость: Алексей Черкашин - первый заместитель Главы Администрации Старобешевского муниципального округа ДНР
* "Важный разговор". О развитии свободной экономической зоны в Новороссии. Гость: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов
* " Знай наше". Колхозный рынок в Донецке
