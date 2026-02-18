https://ukraina.ru/20260218/17-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075775117.html

17 февраля 2026 года, вечерний эфир

17 февраля 2026 года, вечерний эфир - 18.02.2026 Украина.ру

17 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 18.02.2026

2026-02-18T12:26

2026-02-18T12:26

2026-02-18T12:26

донецкая народная республика

новороссия

россия

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075774999_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d707edeb35ace4770abfcb08def62b01.jpg

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки"* "Улица с историей". Улица Отважных в ВОВ - часть Авдотьинского подполья. Гость: Лазарева Инна Евгеньевна - к.э.н., доцент кафедры банковского дела ДОННУЭТ* "Тема дня Новороссии". Планы по восстановлению инфраструктуры Старобешево. Гость: Алексей Черкашин - первый заместитель Главы Администрации Старобешевского муниципального округа ДНР* "Важный разговор". О развитии свободной экономической зоны в Новороссии. Гость: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов* " Знай наше". Колхозный рынок в Донецке

донецкая народная республика

новороссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия, россия, новороссия сегодня, видео