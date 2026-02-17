https://ukraina.ru/20260217/vs-rf-nanesli-razrushitelnye-udary-po-energeticheskoy-infrastrukture-odessy-glavnye-novosti-k-etomu-1075716352.html
ВС РФ нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Главные новости к этому часу
В Одессе нанесены разрушительные удары по энергетической инфраструктуре. Об этом и других важных событиях рассказал 17 февраля телеграм-канал Украина.ру
Как уточняет ДТЭК, ремонт потребует длительного времени.🟦 Взрывы раздаются в Харькове. 🟦 Крылатые ракеты Х-101 ударили по целям в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, прилетело по Бурштынской ТЭС.🟦 В течение дня существует угроза вылетов бортов МиГ-31К и пусков ракет "Кинжал" по целям на западе Украины, предупреждают украинские мониторинговые каналы.🟦 ВС РФ уничтожили пункт запуска дальнобойных беспилотников ВСУ в районе Конотопа Сумской области. Разведчики выявили эту площадку на аэродроме Конотопа, данные были переданы расчёту комплекса Искандер М, после чего по цели нанесли удар баллистической ракетой в момент развёртывания беспилотников и подготовки их к пуску.🟦 Сбитый дрон, который сдетонировал во дворе на улице Гоголя в Севастополе , был начинён поражающими металлическими шариками, рассказал губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Как уточняет ДТЭК, ремонт потребует длительного времени.
🟦 Взрывы раздаются в Харькове.
🟦 Крылатые ракеты Х-101 ударили по целям в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, прилетело по Бурштынской ТЭС.
🟦 В течение дня существует угроза вылетов бортов МиГ-31К и пусков ракет "Кинжал" по целям на западе Украины, предупреждают украинские мониторинговые каналы.
🟦 ВС РФ уничтожили пункт запуска дальнобойных беспилотников ВСУ в районе Конотопа Сумской области.
Разведчики выявили эту площадку на аэродроме Конотопа, данные были переданы расчёту комплекса Искандер М, после чего по цели нанесли удар баллистической ракетой в момент развёртывания беспилотников и подготовки их к пуску.
🟦 Сбитый дрон, который сдетонировал во дворе на улице Гоголя в Севастополе , был начинён поражающими металлическими шариками, рассказал губернатор.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.