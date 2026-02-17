https://ukraina.ru/20260217/vs-rf-nanesli-razrushitelnye-udary-po-energeticheskoy-infrastrukture-odessy-glavnye-novosti-k-etomu-1075716352.html

ВС РФ нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Главные новости к этому часу

ВС РФ нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Главные новости к этому часу - 17.02.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Главные новости к этому часу

В Одессе нанесены разрушительные удары по энергетической инфраструктуре. Об этом и других важных событиях рассказал 17 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-17T11:33

2026-02-17T11:33

2026-02-17T11:33

сво

спецоперация

россия

одесса

украина

украина.ру

дтэк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg

Как уточняет ДТЭК, ремонт потребует длительного времени.🟦 Взрывы раздаются в Харькове. 🟦 Крылатые ракеты Х-101 ударили по целям в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, прилетело по Бурштынской ТЭС.🟦 В течение дня существует угроза вылетов бортов МиГ-31К и пусков ракет "Кинжал" по целям на западе Украины, предупреждают украинские мониторинговые каналы.🟦 ВС РФ уничтожили пункт запуска дальнобойных беспилотников ВСУ в районе Конотопа Сумской области. Разведчики выявили эту площадку на аэродроме Конотопа, данные были переданы расчёту комплекса Искандер М, после чего по цели нанесли удар баллистической ракетой в момент развёртывания беспилотников и подготовки их к пуску.🟦 Сбитый дрон, который сдетонировал во дворе на улице Гоголя в Севастополе , был начинён поражающими металлическими шариками, рассказал губернатор.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, одесса, украина, украина.ру, дтэк, вооруженные силы украины