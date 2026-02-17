Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону - 17.02.2026 Украина.ру
Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону
Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону - 17.02.2026 Украина.ру
Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону
Президент США Дональд Трамп заявил об экологической катастрофе, угрожающей всему столичному региону, включая Вашингтон, из-за попадания огромного количества нечистот в реку Потомак. Об этом он написал в социальной сети Truth Social
2026-02-17T03:23
2026-02-17T03:23
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075276934_0:112:3070:1840_1920x0_80_0_0_57716dd0180bba7ee7e2edb8d8a34b66.jpg
"В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа", — написал Трамп.По словам главы Белого дома, из-за аварии на коммунальных сетях в штате Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия, произошёл сброс сточных вод в реку Потомак."Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой", — подчеркнул президент США.Он добавил, что не может допустить "превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия" из-за некомпетентности местных чиновников и поручил заняться данной проблемой федеральным службам.По данным СМИ, авария в штате Мэриленд, во время которой в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод, произошла еще месяц назад.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону

03:23 17.02.2026
 
Президент США Дональд Трамп заявил об экологической катастрофе, угрожающей всему столичному региону, включая Вашингтон, из-за попадания огромного количества нечистот в реку Потомак. Об этом он написал в социальной сети Truth Social
"В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа", — написал Трамп.
По словам главы Белого дома, из-за аварии на коммунальных сетях в штате Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия, произошёл сброс сточных вод в реку Потомак.
"Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой", — подчеркнул президент США.
Он добавил, что не может допустить "превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия" из-за некомпетентности местных чиновников и поручил заняться данной проблемой федеральным службам.
По данным СМИ, авария в штате Мэриленд, во время которой в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод, произошла еще месяц назад.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
