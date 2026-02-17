https://ukraina.ru/20260217/tramp-zayavil-o-masshtabnoy-ekologicheskoy-katastrofe-ugrozhayuschey-stolichnomu-regionu-1075707760.html
Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону
Президент США Дональд Трамп заявил об экологической катастрофе, угрожающей всему столичному региону, включая Вашингтон, из-за попадания огромного количества нечистот в реку Потомак. Об этом он написал в социальной сети Truth Social
"В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа", — написал Трамп.По словам главы Белого дома, из-за аварии на коммунальных сетях в штате Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия, произошёл сброс сточных вод в реку Потомак."Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой", — подчеркнул президент США.Он добавил, что не может допустить "превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия" из-за некомпетентности местных чиновников и поручил заняться данной проблемой федеральным службам.По данным СМИ, авария в штате Мэриленд, во время которой в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод, произошла еще месяц назад.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
