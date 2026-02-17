https://ukraina.ru/20260217/tramp-zayavil-o-masshtabnoy-ekologicheskoy-katastrofe-ugrozhayuschey-stolichnomu-regionu-1075707760.html

Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону

Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону - 17.02.2026 Украина.ру

Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе, угрожающей столичному региону

Президент США Дональд Трамп заявил об экологической катастрофе, угрожающей всему столичному региону, включая Вашингтон, из-за попадания огромного количества нечистот в реку Потомак. Об этом он написал в социальной сети Truth Social

2026-02-17T03:23

2026-02-17T03:23

2026-02-17T03:23

новости

украина.ру

сша

дональд трамп

вашингтон

мэриленд

экология

экологическая катастрофа

экологическая катастрофа

река

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075276934_0:112:3070:1840_1920x0_80_0_0_57716dd0180bba7ee7e2edb8d8a34b66.jpg

"В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа", — написал Трамп.По словам главы Белого дома, из-за аварии на коммунальных сетях в штате Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия, произошёл сброс сточных вод в реку Потомак."Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой", — подчеркнул президент США.Он добавил, что не может допустить "превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия" из-за некомпетентности местных чиновников и поручил заняться данной проблемой федеральным службам.По данным СМИ, авария в штате Мэриленд, во время которой в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод, произошла еще месяц назад.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

вашингтон

мэриленд

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, дональд трамп, вашингтон, мэриленд, экология, экологическая катастрофа, экологическая катастрофа, река, загрязнение