https://ukraina.ru/20260216/vs-rf-osvobodili-pokrovku-v-sumskoy-oblasti-glavnye-sobytiya-s-fronta-1075663557.html

ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта

ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта - 16.02.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта

Штурмовики группировки войск "Север" освободили село Покровка Краснопольского района Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 16 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-16T13:46

2026-02-16T13:46

2026-02-16T14:13

россия

сво

спецоперация

сумская область

полтавская область

денис пушилин

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_079fe0275f472c8422fc412fd691eddf.jpg

🟥 Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике.🟥 Армия России поразила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 Российские войска перерезали логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Константиновки, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.🟥 Кроме того, продвижение войск РФ отмечается в направлениях Доброполья и Славянска, бои идут у Торецкого. 🟥 На Краснолиманском направлении продолжается зачистка Дробышево. Российские подразделения зачищают Гришино. 🟥 Основные бои на Красноармейско-добропольском направлении — в районах Белицкого и Нового Донбасса.🟥 На Богуславском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение в направлении населённого пункта Боровая. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" продолжают вести активные бои за опорные пункты при поддержке ударных беспилотников. 🟥 ВСУ продолжают пополнять свои ряды уголовниками. Всего на Украине для отправки на фронт условно-досрочно "освободили" более 12 тысяч человек, сообщили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в ответе на запрос местных СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

сумская область

полтавская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сво, спецоперация, сумская область, полтавская область, денис пушилин, украина.ру, вооруженные силы украины