ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта - 16.02.2026
ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта
ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта - 16.02.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта
Штурмовики группировки войск "Север" освободили село Покровка Краснопольского района Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-16T13:46
2026-02-16T14:13
россия
сво
спецоперация
сумская область
полтавская область
денис пушилин
украина.ру
вооруженные силы украины
🟥 Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике.🟥 Армия России поразила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 Российские войска перерезали логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Константиновки, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.🟥 Кроме того, продвижение войск РФ отмечается в направлениях Доброполья и Славянска, бои идут у Торецкого. 🟥 На Краснолиманском направлении продолжается зачистка Дробышево. Российские подразделения зачищают Гришино. 🟥 Основные бои на Красноармейско-добропольском направлении — в районах Белицкого и Нового Донбасса.🟥 На Богуславском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение в направлении населённого пункта Боровая. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" продолжают вести активные бои за опорные пункты при поддержке ударных беспилотников. 🟥 ВСУ продолжают пополнять свои ряды уголовниками. Всего на Украине для отправки на фронт условно-досрочно "освободили" более 12 тысяч человек, сообщили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в ответе на запрос местных СМИ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
полтавская область
Украина.ру
россия, сво, спецоперация, сумская область, полтавская область, денис пушилин, украина.ру, вооруженные силы украины
Россия, СВО, Спецоперация, Сумская область, Полтавская область, Денис Пушилин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта

13:46 16.02.2026 (обновлено: 14:13 16.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Штурмовики группировки войск "Север" освободили село Покровка Краснопольского района Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике.
🟥 Армия России поразила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
🟥 Российские войска перерезали логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Константиновки, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
🟥 Кроме того, продвижение войск РФ отмечается в направлениях Доброполья и Славянска, бои идут у Торецкого.
🟥 На Краснолиманском направлении продолжается зачистка Дробышево. Российские подразделения зачищают Гришино.
🟥 Основные бои на Красноармейско-добропольском направлении — в районах Белицкого и Нового Донбасса.
🟥 На Богуславском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение в направлении населённого пункта Боровая. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" продолжают вести активные бои за опорные пункты при поддержке ударных беспилотников.
🟥 ВСУ продолжают пополнять свои ряды уголовниками. Всего на Украине для отправки на фронт условно-досрочно "освободили" более 12 тысяч человек, сообщили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в ответе на запрос местных СМИ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
РоссияСВОСпецоперацияСумская областьПолтавская областьДенис ПушилинУкраина.руВооруженные силы Украины
 
