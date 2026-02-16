https://ukraina.ru/20260216/vs-rf-osvobodili-pokrovku-v-sumskoy-oblasti-glavnye-sobytiya-s-fronta-1075663557.html
ВС РФ освободили Покровку в Сумской области. Главные события с фронта
Штурмовики группировки войск "Север" освободили село Покровка Краснопольского района Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-16T13:46
2026-02-16T13:46
2026-02-16T14:13
россия
сво
спецоперация
сумская область
полтавская область
денис пушилин
украина.ру
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_079fe0275f472c8422fc412fd691eddf.jpg
россия
сумская область
полтавская область
Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_dcd1aebe1d9759b4b1ce131b4df31826.jpg
13:46 16.02.2026 (обновлено: 14:13 16.02.2026)
Штурмовики группировки войск "Север" освободили село Покровка Краснопольского района Сумской области. Об этом и других важных событиях рассказал 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике.
🟥 Армия России поразила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
🟥 Российские войска перерезали логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Константиновки, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
🟥 Кроме того, продвижение войск РФ отмечается в направлениях Доброполья и Славянска, бои идут у Торецкого.
🟥 На Краснолиманском направлении продолжается зачистка Дробышево. Российские подразделения зачищают Гришино.
🟥 Основные бои на Красноармейско-добропольском направлении — в районах Белицкого и Нового Донбасса.
🟥 На Богуславском направлении ВС РФ улучшили тактическое положение в направлении населённого пункта Боровая. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" продолжают вести активные бои за опорные пункты при поддержке ударных беспилотников.
🟥 ВСУ продолжают пополнять свои ряды уголовниками. Всего на Украине для отправки на фронт условно-досрочно "освободили" более 12 тысяч человек, сообщили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в ответе на запрос местных СМИ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.