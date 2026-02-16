"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки - 16.02.2026 Украина.ру
"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки - 16.02.2026 Украина.ру
"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
Действия ВСУ на линии "Терноватое-Первомайское" — это шаги отчаяния Зеленского. Противник пытается найти уязвимые места по принципу "где тонко, там и рвется". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
В беседе журналист привел мнение ряда экспертов о том, что у "Востока" хорошо налажен разведывательно-ударный комплекс, но не хватает пехоты, чтобы ей можно было наполнить боевые порядки и не давать противнику устраивать наскоки, пользуясь разряженным фронтом.Оценивая боеспособность группировки "Восток" Рогов отметил, что ВСУ пытаются найти уязвимые места в обороне по принципу "где тонко, там и рвется". Поэтому противник регулярно отправляет малые бронегруппы (три-четыре единицы техники), чтобы вытянуть на них российские ударные средства и определить линию обороны, добавил он."Но ребята сразу же разгадали эту тактику. Поэтому вражеская техника попадает в огневые мешки. По ней бьют дронами. Также, слава богу, у нас хорошо налажена координация с артиллерией и фронтовой авиацией", — заявил Рогов.Он отметил, что действия ВСУ на линии "Терноватое-Первомайское" вполне понятны. "Это шаги отчаяния. Они бросают свои войска на убой, чтобы и дальше действовала формула Зеленского "Умри ты сегодня, а я – завтра", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки

06:00 16.02.2026
 
Действия ВСУ на линии "Терноватое-Первомайское" — это шаги отчаяния Зеленского. Противник пытается найти уязвимые места по принципу "где тонко, там и рвется". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
В беседе журналист привел мнение ряда экспертов о том, что у "Востока" хорошо налажен разведывательно-ударный комплекс, но не хватает пехоты, чтобы ей можно было наполнить боевые порядки и не давать противнику устраивать наскоки, пользуясь разряженным фронтом.
Оценивая боеспособность группировки "Восток" Рогов отметил, что ВСУ пытаются найти уязвимые места в обороне по принципу "где тонко, там и рвется".
Поэтому противник регулярно отправляет малые бронегруппы (три-четыре единицы техники), чтобы вытянуть на них российские ударные средства и определить линию обороны, добавил он.
"Но ребята сразу же разгадали эту тактику. Поэтому вражеская техника попадает в огневые мешки. По ней бьют дронами. Также, слава богу, у нас хорошо налажена координация с артиллерией и фронтовой авиацией", — заявил Рогов.
Он отметил, что действия ВСУ на линии "Терноватое-Первомайское" вполне понятны. "Это шаги отчаяния. Они бросают свои войска на убой, чтобы и дальше действовала формула Зеленского "Умри ты сегодня, а я – завтра", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
