https://ukraina.ru/20260204/1075216609.html

Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это США

Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это США - 04.02.2026 Украина.ру

Марат Баширов: Если Европа хочет помогать Украине или воевать с Россией, ей придется заплатить за это США

Военные подгруппы России и Украины на переговорах в Абу-Даби обсуждают конкретный план на случай, если киевский режим все же примет политическое решение о выводе ВСУ из Донбасса. При этом политические вопросы на переговорах пока не обсуждаются

2026-02-04T16:30

2026-02-04T16:30

2026-02-04T16:30

интервью

украина

россия

европа

владимир зеленский

дональд трамп

марат баширов

вооруженные силы украины

еврокомиссия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037064274_28:14:817:458_1920x0_80_0_0_8b29a77689685525264d381d8cd1d95d.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала "Политджойстик" Марат Баширов- Марат Фаатович, как вы оцениваете перспективы политического урегулирования по Украине, учитывая, что процесс перешел в формат трехсторонних переговоров в Абу-Даби?- Еще летом 2025 года Мединский в Стамбуле сказал, что надо организовать три рабочих подгруппы. Одна – по гуманитарным вопросам, вторая – по военным, третья – по политическим. Эти три группы должны начать готовить почву для полноформатных переговоров.Гуманитарная группа работает. Идут регулярные обмены и передачи посылок военнопленными. Пристального внимания к ней нет. Мы только фиксируем, что передали такое-то количество тел или такое-то количество посылок. А вот эта группа, которая собирается в Абу-Даби – это военная группа. Они занимаются составлением плана разведения войск, если будет принято политическое решение о выводе ВСУ за те границы, на которых мы настаиваем.Поэтому когда этим группам приписывают какой-то политический мандат, это неправильный подход.Кстати, мандат у нашей группы гораздо шире, чем у украинской. Поэтому начальник ГРУ Генштаба может шутить: "У нас настроение хорошее, а украинцы грустные". Это связано с тем, что украинская группа вышла за границы мандата, который был им установлен. Они приехали, что-то рассказали Зеленскому, а он потом наорал на них: "Это не ваше дело".При этом разводить войска можно по-разному. Мы настаиваем на том, чтобы ВСУ выходили за границы областей, которые были прописаны еще в административных картах Украинской ССР. А Зеленский настаивает, чтобы мы остановились на линии боевого соприкосновения, а дальше это была бы серая зона: и их там нет, и нас там нет. Разные подходы – разные маршруты.Но военная группа как раз и должна определить четкий план действий с обеих сторон. Какие рода войск выходят первыми, какие – вторые. Как выходят колонны? Как осуществляется контроль? Что делать, если кто-то нарушает режим перемирия? Как это фиксируется? Как действуют политические полицейские силы, которые там должны остаться? Что делать с гражданским населением?То есть из ответов на эти вопросы должен быть готов конкретный план на случай, если киевский режим все же примет соответствующее политическое решение. А вот политическая группа на сегодняшний день пока не работает.Политическая часть – это не только территориальные вопросы. Эти вопросы касаются безопасности, про которые сейчас твердит Зеленский. Они же хотят, чтобы было размещение европейских войск на территории, которая останется под Украиной, из-за чего мы, собственно говоря, СВО начали.Все эти политические вопросы, возможно, обсуждаются между американцами и украинцами. Но политические группы между Россией и Украиной на этот счет не собираются. Надо ждать, когда они заработают. Мы их заставить не можем. Но мы и не спешим.- Если эта политическая группа все же заработает, кто в ней будет принимать участие? Две стороны? Или это будут США и даже европейцы?- По разным вопросам разный состав.США занимают четкую позицию: "Вопросы безопасности Европы в отношениях с Россией – это проблема Европы". Трамп прямо говорит: "Ребята, я не считаю, что Россия готовится на вас нападать. Но если вы в это верите и готовитесь к войне с ней к 2030 году, то покупайте американское оружие". И та же самая постановка вопроса касается Украины: "Если европейцы считают, что нужно принимать какие-то меры безопасности Украины после завершения мира, пусть они об этом заботятся".При этом есть позиция России: "Никаких солдат НАТО ни в каком виде на Украине быть не должно. Украина должна остаться демилитаризованным государством".То есть если вопросы будут касаться заключения мира, то за столом будут сидеть россияне и украинцы. Если это будут вопросы безопасности, то за стол могут сесть европейцы, а американцы будут присутствовать в качестве наблюдателей. Если европейцы скажут: "У вас много спутников. Помогайте нам с разведкой", американцы ответят: "Хорошо. Деньги на стол. Будем вам разведданные продавать".Есть еще огромное количество вопросов внутриполитического устройства Украины: двойное гражданство, Русский мир, православие, защита инвестиций. В частности, в ДНР, которую мы постепенно освобождаем, есть чья-то собственность. К нам могут прийти люди и сказать: "Ребята, это наша шахта". А мы должны ответить: "Отлично. Вот вам российское налоговое, трудовое и экологическое законодательство. А если вы откажетесь работать по этим правилам, мы ее национализируем".Потому-то я и говорю, что одного универсального состава тут быть не может, потому что политическая подгруппа решает огромное количество вопросов.- Насчет того, сможет ли Европа заплатить за то, чтобы их поддерживали США. Евросоюз официально объявил об отказе от российского СПГ к 1 января 2027 года и об отказе российского трубопроводного газа к 30 сентября того же года. Хотя именно дешевые энергоносители из России приносили Евросоюзу высокий уровень жизни.- Конечно. Года три назад глава "Роснефти" говорил, что 20 миллиардов долларов, которые Европа тратила на покупку российского газа, приносили ей порядка 2 триллионов валовой прибыли. Это огромные цифры. Почему промышленность Германии загибается? Потому что исчезли дешевые энергоносители. Не знаю, почему европейские элиты начинают хоронить собственные государства. Видимо, это такая часть глобалистской политики.Почему недели три назад Мерседес перевел в Венгрию завод по производству автомобилей класса А? Потому что там есть дешевый российский газ и дешевая российская нефть. Орбан же не за нас бьется, а за венгерскую экономику. А другие производства Мерседес перемещает в Америку по тем же самым причинам. Это то, чего и добивается Трамп.Почему так Германия росла с 1970 по 2000е годы? Потому что у нее были четкие контракты по устойчивой и понятной формуле цены от "Газпрома". Это нефть можно купить у Саудовской Аравии, а СПГ – это всегда дороже. И трубопроводный газ, который приходил из России, давал немецкой промышленности огромное преимущество. Труба приходила в Германию, а дальше этот газ расходился по Европе.Он закачивался в подземные хранилища. Немцы перепродавали этот газ, и он у них был дешевле. В той же Венгрии он был дешевле, чем в Германии, а сейчас все наоборот.Любой бизнес, который строит долгосрочную программу развития, хочет гарантий с точки зрения поставок энергоносителей и первичного сырья. Если у тебя кооперация, когда ты часть деталей к автомобилям производишь в Китае, и у тебя контракт на десять лет по газу, ты хочешь точно такой же контракт на десять лет по этим комплектующим.Вот как выглядит то, что Европа уже потеряла.- Можно ли сказать, что при таком самозапрете российских энергоресурсов Европа оказывается в тотальной зависимости от США? А что дальше?- На самом деле это большое заблуждение, что Европа не покупает российский газ и российскую нефть. Они покупают их в огромных объемах. Просто в какой-то момент российская нефть и газ вдруг оказываются эстонскими и нидерландскими. Все альтернативные поставки нефти и газа всегда сопряжены с логистическими сложностями, а также с составом газа и нефти.Нефть – она же неоднородная. Почему США так включились в борьбу за Венесуэлу? Потому что им нужна тяжелая венесуэльская нефть. Они берут свою нефть, разбавляют ее с венесуэльской, и получается оптимальный сорт нефти. А то, что продает Саудовская Аравия – это легкая нефть. И Китай покупал тяжелую нефть из Венесуэлы, потому что ее нужно было смешать.То же самое касается газа. Есть жирный газ, есть обезжиренный. То, что горит на плите в доме – это обезжиренный газ. А то, что добывается на Ковыктинском месторождении – это жирный газ. Есть специальный завод, который изымает оттуда определенные химические элементы, потому что они ценны. Мы очень редко продаем жирный газ, потому что это добавленная стоимость. Лучше это изъять, самому произвести пенополистирол, а потом еще и заработать на перепродаже этого полуфабриката.Короче говоря, это масса вопросов, в которых разбираются только специалисты.- В европейском законопроекте по запрету российских энергоресурсов предусматриваются штрафы для топ-менеджеров компаний, если будет виден след, что эти ресурсы купили в России. Конечно, это можно скрыть. Но цена-то будет другой. Это все равно не те дешевые энергоресурсы из России.- Еврокомиссия, которая это принимает, не является экономическим субъектом. Экономический субъект – это государственная или частная компания, которая действует, исходя из экономической целесообразности. Хотя ей можно выставить какие-то рамки. Отсюда и появляется "эстонский газ". Это то же самое, что и "белорусские креветки".Несколько месяцев назад Урсула фон дер Ляйен ездила к Трампу и сказала: "Мы закупим энергоносителей из Америки на 400 миллиардов долларов, а оружия – на 750". И что? Еврокомиссия ничего не закупает. Это должны какие-то частные компании согласиться купить энергоносители у США. А компании сидят и смотрят: "Я могу купить у России через фирму-прокладку. У США покупать невыгодно – далеко. Объемы поставок не устраивают. Договор на год не устраивает. Мне нужен договор на десять лет, иначе я не вложусь в капитальное строительство. Пусть Урсула сама покупает, если ей это надо".А если же бизнесмены будут слушать призывы Урсулы, они сразу разорятся.Также по теме - в материале Кристины Черкасовой: У переговоров в Абу-Даби есть шанс закончить войну на Украине весной. Хроника событий на 13:00 4 февраля

https://ukraina.ru/20210312/1030813143.html

украина

россия

европа

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, марат баширов, вооруженные силы украины, еврокомиссия, ес, сво, переговоры по украине 2025, энергетика, газ, нефть, днр