2 февраля 2026 года, вечерний эфир
2 февраля 2026 года, вечерний эфир
03.02.2026
2026-02-03T12:24
2026-02-03T12:24
дональд трамп
украина.ру
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Игорь Рублёв - военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина".* "Тема дня". В ДНР запретили публиковать информацию о "прилётах". Гость: Игорь Гомольский - военный корреспондент издания Украина.ру* "Родные места". Город Димитров. Гость: Алесандр Гаюк - репортёр из Донецка, видеооператор "Первого канала" и фотограф РИА "Новости".* "Аналитика от издания Украина.ру". Ключевые тезисы спикеров, участвовавших в пресс-конференции "Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?" (организатор – издание Украина.ру).
2026
2 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:24 03.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Фронтовые сводки". Гость: Игорь Рублёв - военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина".
* "Тема дня". В ДНР запретили публиковать информацию о "прилётах". Гость: Игорь Гомольский - военный корреспондент издания Украина.ру
* "Родные места". Город Димитров. Гость: Алесандр Гаюк - репортёр из Донецка, видеооператор "Первого канала" и фотограф РИА "Новости".
* "Аналитика от издания Украина.ру". Ключевые тезисы спикеров, участвовавших в пресс-конференции "Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?" (организатор – издание Украина.ру).
