https://ukraina.ru/20260203/2-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075148624.html

2 февраля 2026 года, вечерний эфир

2 февраля 2026 года, вечерний эфир - 03.02.2026 Украина.ру

2 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.02.2026

2026-02-03T12:24

2026-02-03T12:24

2026-02-03T12:24

дональд трамп

украина.ру

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075148503_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1777074a8a6eb0903d77b5dbd81b6b2b.jpg

Сегодня в эфире:* "Фронтовые сводки". Гость: Игорь Рублёв - военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина".* "Тема дня". В ДНР запретили публиковать информацию о "прилётах". Гость: Игорь Гомольский - военный корреспондент издания Украина.ру* "Родные места". Город Димитров. Гость: Алесандр Гаюк - репортёр из Донецка, видеооператор "Первого канала" и фотограф РИА "Новости".* "Аналитика от издания Украина.ру". Ключевые тезисы спикеров, участвовавших в пресс-конференции "Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?" (организатор – издание Украина.ру).

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, украина.ру, новороссия сегодня, видео