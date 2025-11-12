Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры - 12.11.2025 Украина.ру
Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры
Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры - 12.11.2025 Украина.ру
Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры
Военврач с позывным "Доксон" рассказал изданию Украина.ру о том, какие ранения чаще всего встречаются на фронте, и о том, какую помощь российские военные медики оказывают мирному населению Новороссии
2025-11-12T06:23
2025-11-12T06:23
- Доксон, ты давно служишь в зоне Специальной военной операции? Местный или приехал из большой России?- Можно сказать, местный. Вообще сам из Харьковской области. В Россию переехал еще в 2014 году. Получил гражданство. Жил в Москве. Когда начались все события, был женат. Развелся и принял для себя решение, что я там нужен, особенно учитывая тот факт, что у меня медицинское образование, которое получил в родном городе. Решил помогать нашим ребятам. В зоне СВО с 2023 года, а в подразделении, в котором сейчас служу, ровно год.-Откуда у тебя такой позывной?- Боевые товарищи придумали. Если коротко, то просто "Док".- Какие-то интересные случаи за время военной службы у тебя были?- Были случаи, особенно прошлой зимой в начале 2025 года, когда мы были на Новотроицком направлении. Там было горячо. Были моменты, когда противник раскидывал с помощью тяжелого дрона "Баба-Яга" магнитные мины. Ребята на них подрывались.Я как-то раз проезжал - у нас своя была задача - и увидел трехсотых. Водитель, к сожалению, сразу был двухсотый. А двое ребят с ним были - трехсотые. Все они с множественными переломами ног - именно взрывными травмами. Прежде всего, я остановил кровотечение. Кто-то использует нимфопам, а я использую тройчатку.- А что это такое?- Это препараты - противошоковые, обезболивающие и стабилизирующие. Я их ввожу сразу. Потом по возможности накладываю шину. Дальше - эвакуация. В том случае это были ребята из "Каскада" МВД ДНР. Мы дождались, когда приедет их машина. Помог загрузить туда раненных. Ребята выжили. Все нормально. Продолжают воевать.Был еще один интересный случай. Я, мой командир и мой боевой товарищ также на Новотроицком направлении шли на разведку, чтобы посмотреть, где лучше установить РЭБ. Так получилось, что оказались в открытом поле, и тут вылетела "птичка". Пришлось побегать от нее.В итоге забежали в сарай. Думали, тяжело нам придется. В сарае дверей не было. Вместо них висела какая-то мешковина. Когда мы забежали вовнутрь, она отпала. Я забежал последним, и в последний момент успел мешковину прицепить на гвоздь. Этот так называемый "Мамонт" - "птичка" с увеличенным зарядом - пытался пролететь в щель между мешковиной и дверной лудкой. Не смог - попал в лудку. Нас всех, конечно, оглушило.- Контузило?- Да, взрывной волной. Но все остались живы. Мы выбрались оттуда. День был, конечно, тяжелый.Я всегда стараюсь помогать трехсотым. Сообщаю своим коллегам, кто поблизости, где находятся раненные. Если встречаю двухсотых, то фотографирую жетоны и отправляю в те подразделения, где они служили.- А от постоянного вида трупов и раненых с развороченными органами ты с ума не сходишь?- Я так скажу: быть медиком, это призвание. И у нас, не то, что иммунитет в психике, но когда ты этим занимаешься повседневно, и когда смерть кругом, ты понимаешь, что наша задача в том, чтобы сделать, чтобы кругом была жизнь, чтобы бойцы выживали, выздоравливали и дальше защищали свою Родину.Помню еще такой случай. Это было 3 февраля. Мы двигались на двух квадроциклах с прицепом – помимо своей собственной задачи мы союзникам помогали бойца закинуть на позицию. Я был за рулем, сзади меня союзник. У меня был полный прицеп канистр для соляры. Ехали по дороге в Новотроицкое. Встречный трафик, шумно, ничего не было слышно, командир был впереди тоже на квадроцикле.Видел, что он мне сигнализирует по поводу того, что что-то не то, но я только услышал хлопок. Это "морковка" - заряд РПГ, который прицеплен к дрону-камикадзе - залетела мне в прицеп. Снаряд зашел прям в задний борт прицепа, пробил борт, но все осколки "впитали" в себя канистры для соляры, и до нас они просто, слава Богу, не дошли. А если бы в канистрах было бензин, то все бы взорвалось.На дороге нам потом пришлось остановиться, так как вокруг были разбросаны магнитные мины. Пошли пешком разведывать. Нам навстречу со стороны противника летел дрон. Союзники тоже рядом продвигались. У кого-то из них была дронобойка. Союзник крикнул нам: "Не стреляйте! Мы сейчас его посадим с помощью радиоэлектронного ружья".Но я понимал, что не получится. Открыли огонь по дрону. Мы успели отбежать, а дрон так спланировал, что ударил в мой квадроцикл. Буквально полчаса прошло после того, как прошило канистры для соляры. В общем, мой квадроцикл загорелся, но мы его потушили. Приехали союзники, танкисты, разгружать свои боеприпасы на точке для своих бойцов. Попросили к их буханке прицепить наш квадроцикл, чтобы откатиться с ним в один из тыловых городков.Возвращались назад, и нас опять выследил и поймал вражеский "камик". Мы вовремя среагировали, спрыгнув, а "камик" ударил уже в буханку. Хорошо, что за нами ехал наш командир с прицепом, мы загрузились в него и успешно добрались до нужного места. Получилось, что три раза за день нас атаковали дроны-камикадзе.- Ты рассказывал о том, как оказываешь помощь военным. А мирным гражданам вы, военные медики, помощь оказываете? С какими проблемами они к вам обращаются? Ранения или просто голова болит, давление, сердце?- У нас есть определенный маршрут, по которому мы добираемся до ЛБС. Стали на дороге перекурить и увидели, что откуда-то идет бабушка. Поздоровались и поинтересовались у нее: вы куда идете? Может, вас подвезти? Бабушка, как оказалось, пешком шла прямо из Донецка. Ее, правда, где-то по дороге подвозили союзники, потом она снова шла дальше. Всего ее путь составил 30 км. Ей в Донецке в больницу было нужно, а транспорта не было. Она туда пешком и обратно. Мы ее подвезли домой. Дома у нее нет – укропы разбомбили. Все сгорело. Живет в гараже. Сейчас мы привозим ей стройматериалы, медикаменты, продукты. Чем можем, помогаем, когда есть свободное время.- Она не замерзнет?- Нет, у нее есть генератор. Мы топливом помогаем.- После всего пережитого не было желания оставить зону СВО?- Нет, таких мыслей у меня не было да и не бывает, меня они не посещают. Это мой долг: надо помогать ребятам защищать Родину.
Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры

Военврач с позывным "Доксон" рассказал изданию Украина.ру о том, какие ранения чаще всего встречаются на фронте, и о том, какую помощь российские военные медики оказывают мирному населению Новороссии
- Доксон, ты давно служишь в зоне Специальной военной операции? Местный или приехал из большой России?
- Можно сказать, местный. Вообще сам из Харьковской области. В Россию переехал еще в 2014 году. Получил гражданство. Жил в Москве. Когда начались все события, был женат. Развелся и принял для себя решение, что я там нужен, особенно учитывая тот факт, что у меня медицинское образование, которое получил в родном городе. Решил помогать нашим ребятам. В зоне СВО с 2023 года, а в подразделении, в котором сейчас служу, ровно год.
-Откуда у тебя такой позывной?
- Боевые товарищи придумали. Если коротко, то просто "Док".
- Какие-то интересные случаи за время военной службы у тебя были?
- Были случаи, особенно прошлой зимой в начале 2025 года, когда мы были на Новотроицком направлении. Там было горячо. Были моменты, когда противник раскидывал с помощью тяжелого дрона "Баба-Яга" магнитные мины. Ребята на них подрывались.
Я как-то раз проезжал - у нас своя была задача - и увидел трехсотых. Водитель, к сожалению, сразу был двухсотый. А двое ребят с ним были - трехсотые. Все они с множественными переломами ног - именно взрывными травмами. Прежде всего, я остановил кровотечение. Кто-то использует нимфопам, а я использую тройчатку.
- А что это такое?
- Это препараты - противошоковые, обезболивающие и стабилизирующие. Я их ввожу сразу. Потом по возможности накладываю шину. Дальше - эвакуация. В том случае это были ребята из "Каскада" МВД ДНР. Мы дождались, когда приедет их машина. Помог загрузить туда раненных. Ребята выжили. Все нормально. Продолжают воевать.
Был еще один интересный случай. Я, мой командир и мой боевой товарищ также на Новотроицком направлении шли на разведку, чтобы посмотреть, где лучше установить РЭБ. Так получилось, что оказались в открытом поле, и тут вылетела "птичка". Пришлось побегать от нее.
В итоге забежали в сарай. Думали, тяжело нам придется. В сарае дверей не было. Вместо них висела какая-то мешковина. Когда мы забежали вовнутрь, она отпала. Я забежал последним, и в последний момент успел мешковину прицепить на гвоздь. Этот так называемый "Мамонт" - "птичка" с увеличенным зарядом - пытался пролететь в щель между мешковиной и дверной лудкой. Не смог - попал в лудку. Нас всех, конечно, оглушило.
- Контузило?
- Да, взрывной волной. Но все остались живы. Мы выбрались оттуда. День был, конечно, тяжелый.
Я всегда стараюсь помогать трехсотым. Сообщаю своим коллегам, кто поблизости, где находятся раненные. Если встречаю двухсотых, то фотографирую жетоны и отправляю в те подразделения, где они служили.
- А от постоянного вида трупов и раненых с развороченными органами ты с ума не сходишь?
- Я так скажу: быть медиком, это призвание. И у нас, не то, что иммунитет в психике, но когда ты этим занимаешься повседневно, и когда смерть кругом, ты понимаешь, что наша задача в том, чтобы сделать, чтобы кругом была жизнь, чтобы бойцы выживали, выздоравливали и дальше защищали свою Родину.
Помню еще такой случай. Это было 3 февраля. Мы двигались на двух квадроциклах с прицепом – помимо своей собственной задачи мы союзникам помогали бойца закинуть на позицию. Я был за рулем, сзади меня союзник. У меня был полный прицеп канистр для соляры. Ехали по дороге в Новотроицкое. Встречный трафик, шумно, ничего не было слышно, командир был впереди тоже на квадроцикле.
Видел, что он мне сигнализирует по поводу того, что что-то не то, но я только услышал хлопок. Это "морковка" - заряд РПГ, который прицеплен к дрону-камикадзе - залетела мне в прицеп. Снаряд зашел прям в задний борт прицепа, пробил борт, но все осколки "впитали" в себя канистры для соляры, и до нас они просто, слава Богу, не дошли. А если бы в канистрах было бензин, то все бы взорвалось.
На дороге нам потом пришлось остановиться, так как вокруг были разбросаны магнитные мины. Пошли пешком разведывать. Нам навстречу со стороны противника летел дрон. Союзники тоже рядом продвигались. У кого-то из них была дронобойка. Союзник крикнул нам: "Не стреляйте! Мы сейчас его посадим с помощью радиоэлектронного ружья".
Но я понимал, что не получится. Открыли огонь по дрону. Мы успели отбежать, а дрон так спланировал, что ударил в мой квадроцикл. Буквально полчаса прошло после того, как прошило канистры для соляры. В общем, мой квадроцикл загорелся, но мы его потушили. Приехали союзники, танкисты, разгружать свои боеприпасы на точке для своих бойцов. Попросили к их буханке прицепить наш квадроцикл, чтобы откатиться с ним в один из тыловых городков.
Возвращались назад, и нас опять выследил и поймал вражеский "камик". Мы вовремя среагировали, спрыгнув, а "камик" ударил уже в буханку. Хорошо, что за нами ехал наш командир с прицепом, мы загрузились в него и успешно добрались до нужного места. Получилось, что три раза за день нас атаковали дроны-камикадзе.
10 ноября, 13:24
Каково быть на войне холериком? "Поэт" о стихах и боевом братствеБоец с позывным "Поэт" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как решил пойти воевать, когда лучше всего писать стихи и как быть холериком в зоне СВО.
- Ты рассказывал о том, как оказываешь помощь военным. А мирным гражданам вы, военные медики, помощь оказываете? С какими проблемами они к вам обращаются? Ранения или просто голова болит, давление, сердце?
- У нас есть определенный маршрут, по которому мы добираемся до ЛБС. Стали на дороге перекурить и увидели, что откуда-то идет бабушка. Поздоровались и поинтересовались у нее: вы куда идете? Может, вас подвезти? Бабушка, как оказалось, пешком шла прямо из Донецка. Ее, правда, где-то по дороге подвозили союзники, потом она снова шла дальше. Всего ее путь составил 30 км. Ей в Донецке в больницу было нужно, а транспорта не было. Она туда пешком и обратно. Мы ее подвезли домой. Дома у нее нет – укропы разбомбили. Все сгорело. Живет в гараже. Сейчас мы привозим ей стройматериалы, медикаменты, продукты. Чем можем, помогаем, когда есть свободное время.
- Она не замерзнет?
- Нет, у нее есть генератор. Мы топливом помогаем.
- После всего пережитого не было желания оставить зону СВО?
- Нет, таких мыслей у меня не было да и не бывает, меня они не посещают. Это мой долг: надо помогать ребятам защищать Родину.
Смотрите также видео интервью Александра Чаленко с поэтом, воюющим в зоне СВО Каково быть на войне холериком? "Поэт" о стихах и боевом братстве
