29 января 2026 года, вечерний эфир
29 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня. В Донецке начал работу новый молодёжный центр "30/09". Гость: Михаил Фролов - начальник отдела координации и работы с молодежными проектами и программами Министерства молодежной политики Донецкой Народной Республики* Знай наше. Лица российского кинематографа родом из Новороссии.* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Василий Давыдов - редактор телеграм-канала Украина.ру* Большое интервью. О задачах и проблемах в сфере миграционной политики России, а также о фильтрации граждан Украины в Шереметьево. Гость: Константин Затулин - депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ
Донецк, Донецкая Народная Республика, Константин Затулин, СНГ, Украина.ру, Украина, Новороссия сегодня

29 января 2026 года, вечерний эфир

10:06 30.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня. В Донецке начал работу новый молодёжный центр "30/09". Гость: Михаил Фролов - начальник отдела координации и работы с молодежными проектами и программами Министерства молодежной политики Донецкой Народной Республики
* Знай наше. Лица российского кинематографа родом из Новороссии.
* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Василий Давыдов - редактор телеграм-канала Украина.ру
* Большое интервью. О задачах и проблемах в сфере миграционной политики России, а также о фильтрации граждан Украины в Шереметьево. Гость: Константин Затулин - депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ
