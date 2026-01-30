https://ukraina.ru/20260130/29-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1075004179.html

29 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня. В Донецке начал работу новый молодёжный центр "30/09". Гость: Михаил Фролов - начальник отдела координации и работы с молодежными проектами и программами Министерства молодежной политики Донецкой Народной Республики* Знай наше. Лица российского кинематографа родом из Новороссии.* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Василий Давыдов - редактор телеграм-канала Украина.ру* Большое интервью. О задачах и проблемах в сфере миграционной политики России, а также о фильтрации граждан Украины в Шереметьево. Гость: Константин Затулин - депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ

