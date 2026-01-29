https://ukraina.ru/20260129/voditeli-prokhodyat-obvinyaemymi-po-delu-ob-atake-dronov-vsu-na-aerodromy-rossii-1074962612.html

Водители проходят обвиняемыми по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы России

Первыми четырьмя непосредственно обвиняемыми в громком уголовном деле о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России стали участники "организованной группы водителей", доставившей трейлеры с дронами к местам атак. Об этом пишет издание "Коммерсант"

По решению Басманного суда Москвы от 28 января продлены срока содержания под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Их обвинили в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба. Фигуранты уголовного дела говорят, что их "использовали втемную". По предъявленным обвинениям предусмотрено от 12 до 20 лет строгого режима.Из заявленных следствием ходатайств следует, что не позднее 1 июня 2024 года неустановленные лица из руководства Службы безопасности Украины создали террористическое сообщество для совершения терактов на территории России. Организаторы вовлекли в сообщество уроженцев Украины Артема и Екатерину Тимофеевых, а также некоего Борисовского (находятся в розыске). "Им были определены конкретные цели для атак — военные объекты в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Тимофеев для перевозки средств поражения (квадрокоптеров со взрывчаткой) к местам атак создал в рамках сообщества, утверждает следствие, организованную группу водителей. В нее и были вовлечены Рюмин и Канурин, а также еще трое водителей — Александр Зайцев, Василий Пытиков и Андрей Меркурьев. Они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА", - сказано в публикации "Коммерсанта".СБУ дистанционно активировала беспилотники 1 июня 2025 года, когда грузовики находились в районе военных аэродромов. На Украине эту операцию назвали "Паутина". В результате террористической атаки Минобороны РФ был причинен ущерб в 2 млрд руб.Во время теракта погиб Василий Пытиков погиб. Другие водители свою вину не признают. В частности, Рюмин заявил, что его "использовали втемную", он выполнял рядовой рейс и никак не мог быть осведомлен об опасном содержании груза."Несмотря на те аргументы, которые приведены следователем, вина Канурина не доказана. В сущности же, доказательства подтверждают, что Канурин невольно оказался лицом, которое осуществляло транспортировку БПЛА. Вся его вина заключается в том, что он оказался в ненужное время в ненужном месте. Судить его за это неправильно",— заявил защитник Канурина.Суд оставил фигурантов под стражей до мая 2026 года. "Отметим, что задержали водителей вскоре посте теракта. От следствия они не скрывались. Вместе с другими шоферами они пытались остановить или сбить дроны, минимизировав ущерб, нанесенный военным", - сказано в публикации российского издания. Там также отметили, что такой же версии об "использовании втемную" придерживались восемь обвиняемых, получившие в итоге пожизненные сроки по приговору Южного окружного военного суда по уголовному делу о подрыве трейлером Крымского моста в октябре 2022 года. Их адвокаты утверждали, что в деле не было доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке (она была спрятана в бобины с полиэтиленовой пленкой) и планировали осуществить теракт.Также стало известно, что Владимир Зеленский принял 28 января с докладом врио главы Службы безопасности Украины генерала Евгения Хмару. Они обсудили операции СБУ в зоне СВО и на территории России. Подробности в публикации Враги Трампа повышают рейтинги, Зеленский обсудил "работу" СБУ в России. Новости к утру 29 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

