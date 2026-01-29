Водители проходят обвиняемыми по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы России - 29.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260129/voditeli-prokhodyat-obvinyaemymi-po-delu-ob-atake-dronov-vsu-na-aerodromy-rossii-1074962612.html
Водители проходят обвиняемыми по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы России
Водители проходят обвиняемыми по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы России - 29.01.2026 Украина.ру
Водители проходят обвиняемыми по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы России
Первыми четырьмя непосредственно обвиняемыми в громком уголовном деле о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России стали участники "организованной группы водителей", доставившей трейлеры с дронами к местам атак. Об этом пишет издание "Коммерсант"
2026-01-29T12:55
2026-01-29T12:55
новости
россия
украина
москва
ольга тимофеева (депутат гд)
вадим артемов
вооруженные силы украины
скр
сбу
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074963780_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5b1ce70dbd624973d4cc9538707401e2.jpg
По решению Басманного суда Москвы от 28 января продлены срока содержания под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Их обвинили в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба. Фигуранты уголовного дела говорят, что их "использовали втемную". По предъявленным обвинениям предусмотрено от 12 до 20 лет строгого режима.Из заявленных следствием ходатайств следует, что не позднее 1 июня 2024 года неустановленные лица из руководства Службы безопасности Украины создали террористическое сообщество для совершения терактов на территории России. Организаторы вовлекли в сообщество уроженцев Украины Артема и Екатерину Тимофеевых, а также некоего Борисовского (находятся в розыске). "Им были определены конкретные цели для атак — военные объекты в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Тимофеев для перевозки средств поражения (квадрокоптеров со взрывчаткой) к местам атак создал в рамках сообщества, утверждает следствие, организованную группу водителей. В нее и были вовлечены Рюмин и Канурин, а также еще трое водителей — Александр Зайцев, Василий Пытиков и Андрей Меркурьев. Они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА", - сказано в публикации "Коммерсанта".СБУ дистанционно активировала беспилотники 1 июня 2025 года, когда грузовики находились в районе военных аэродромов. На Украине эту операцию назвали "Паутина". В результате террористической атаки Минобороны РФ был причинен ущерб в 2 млрд руб.Во время теракта погиб Василий Пытиков погиб. Другие водители свою вину не признают. В частности, Рюмин заявил, что его "использовали втемную", он выполнял рядовой рейс и никак не мог быть осведомлен об опасном содержании груза."Несмотря на те аргументы, которые приведены следователем, вина Канурина не доказана. В сущности же, доказательства подтверждают, что Канурин невольно оказался лицом, которое осуществляло транспортировку БПЛА. Вся его вина заключается в том, что он оказался в ненужное время в ненужном месте. Судить его за это неправильно",— заявил защитник Канурина.Суд оставил фигурантов под стражей до мая 2026 года. "Отметим, что задержали водителей вскоре посте теракта. От следствия они не скрывались. Вместе с другими шоферами они пытались остановить или сбить дроны, минимизировав ущерб, нанесенный военным", - сказано в публикации российского издания. Там также отметили, что такой же версии об "использовании втемную" придерживались восемь обвиняемых, получившие в итоге пожизненные сроки по приговору Южного окружного военного суда по уголовному делу о подрыве трейлером Крымского моста в октябре 2022 года. Их адвокаты утверждали, что в деле не было доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке (она была спрятана в бобины с полиэтиленовой пленкой) и планировали осуществить теракт.Также стало известно, что Владимир Зеленский принял 28 января с докладом врио главы Службы безопасности Украины генерала Евгения Хмару. Они обсудили операции СБУ в зоне СВО и на территории России. Подробности в публикации Враги Трампа повышают рейтинги, Зеленский обсудил "работу" СБУ в России. Новости к утру 29 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074963780_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_9087dd420a889579082bb00e3a261daa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, ольга тимофеева (депутат гд), вадим артемов, вооруженные силы украины, скр, сбу, терроризм, минобороны рф, сво, новости сво россия, криминал, уголовное дело, суд, дроны, атака бпла
Новости, Россия, Украина, Москва, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Вадим Артемов, Вооруженные силы Украины, СКР, СБУ, терроризм, Минобороны РФ, СВО, новости СВО Россия, криминал, уголовное дело, Суд, дроны, атака БПЛА

Водители проходят обвиняемыми по делу об атаке дронов ВСУ на аэродромы России

12:55 29.01.2026
 
© Фото : #кобзевнасвязи / Telegram
- РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : #кобзевнасвязи / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Первыми четырьмя непосредственно обвиняемыми в громком уголовном деле о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России стали участники "организованной группы водителей", доставившей трейлеры с дронами к местам атак. Об этом пишет издание "Коммерсант"
По решению Басманного суда Москвы от 28 января продлены срока содержания под стражей челябинским водителям-дальнобойщикам — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Их обвинили в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба.
Фигуранты уголовного дела говорят, что их "использовали втемную". По предъявленным обвинениям предусмотрено от 12 до 20 лет строгого режима.
Из заявленных следствием ходатайств следует, что не позднее 1 июня 2024 года неустановленные лица из руководства Службы безопасности Украины создали террористическое сообщество для совершения терактов на территории России. Организаторы вовлекли в сообщество уроженцев Украины Артема и Екатерину Тимофеевых, а также некоего Борисовского (находятся в розыске).
"Им были определены конкретные цели для атак — военные объекты в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Тимофеев для перевозки средств поражения (квадрокоптеров со взрывчаткой) к местам атак создал в рамках сообщества, утверждает следствие, организованную группу водителей. В нее и были вовлечены Рюмин и Канурин, а также еще трое водителей — Александр Зайцев, Василий Пытиков и Андрей Меркурьев. Они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА", - сказано в публикации "Коммерсанта".
СБУ дистанционно активировала беспилотники 1 июня 2025 года, когда грузовики находились в районе военных аэродромов. На Украине эту операцию назвали "Паутина". В результате террористической атаки Минобороны РФ был причинен ущерб в 2 млрд руб.
Во время теракта погиб Василий Пытиков погиб. Другие водители свою вину не признают. В частности, Рюмин заявил, что его "использовали втемную", он выполнял рядовой рейс и никак не мог быть осведомлен об опасном содержании груза.
"Несмотря на те аргументы, которые приведены следователем, вина Канурина не доказана. В сущности же, доказательства подтверждают, что Канурин невольно оказался лицом, которое осуществляло транспортировку БПЛА. Вся его вина заключается в том, что он оказался в ненужное время в ненужном месте. Судить его за это неправильно",— заявил защитник Канурина.
Суд оставил фигурантов под стражей до мая 2026 года.
"Отметим, что задержали водителей вскоре посте теракта. От следствия они не скрывались. Вместе с другими шоферами они пытались остановить или сбить дроны, минимизировав ущерб, нанесенный военным", - сказано в публикации российского издания.
Там также отметили, что такой же версии об "использовании втемную" придерживались восемь обвиняемых, получившие в итоге пожизненные сроки по приговору Южного окружного военного суда по уголовному делу о подрыве трейлером Крымского моста в октябре 2022 года. Их адвокаты утверждали, что в деле не было доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке (она была спрятана в бобины с полиэтиленовой пленкой) и планировали осуществить теракт.
Также стало известно, что Владимир Зеленский принял 28 января с докладом врио главы Службы безопасности Украины генерала Евгения Хмару. Они обсудили операции СБУ в зоне СВО и на территории России. Подробности в публикации Враги Трампа повышают рейтинги, Зеленский обсудил "работу" СБУ в России. Новости к утру 29 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМоскваОльга Тимофеева (депутат ГД)Вадим АртемовВооруженные силы УкраиныСКРСБУтерроризмМинобороны РФСВОновости СВО Россиякриминалуголовное делоСуддроныатака БПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24На Богуславском направлении ВС РФ ведут бои в районе речки Лиман
07:43Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
07:19ВС РФ ударили по Харьковской области
06:30Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова
06:20Американская парадигма: Трамп готов идти на уступки демократам, лишь бы не потерять верную соратницу
06:10Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
06:00Варшава перекладывает на Киев вину за "диверсии" в Польше
05:50"Тянут одеяло на себя": как украинские элиты используют энергетический коллапс в борьбе за власть
05:40Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине
05:30Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима
05:15Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
05:10Фронт под Волчанском: российские войска расширяют плацдарм в Графском и Симоновке — Алехин
05:00Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину
04:45"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле
04:35Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса
04:15Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук
04:00Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"
03:58Трамп поблагодарил Россию за якобы приостановку ударов по городам Украины
03:52Новые российские дроны и нежелание ВСУ выходить с Донбасса. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Лента новостейМолния