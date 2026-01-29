https://ukraina.ru/20260129/posledstviya-budut-serznymi-yushkov-ob-atakakh-na-tankery-i-globalnoy-neftegazovoy-voyne-1074992526.html
Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне
Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне - 29.01.2026 Украина.ру
Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 29.01.2026
2026-01-29T22:16
2026-01-29T22:16
2026-01-29T22:16
новости
украина
россия
игорь юшков
дональд трамп
ес
фонд национальной энергетической безопасности
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074992405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b02d0dbec810bdd6f29f6d8e6bdd3bb3.png
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал последствия морского пиратства, а также рассказал о ситуации с энергетикой на Украине: 00:27 – Атаки на танкеры и риски для теневого флота; 08:49 – Запрет Евросоюза на импорт российского СПГ; 14:21 – Кто будет поставщиком газа в ЕС? 16:57 – Цели Трампа по Гренландии; 20:36 – Ситуация с украинской энергетикой. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074992405_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b86e9f718a63459cb69e5e8c45d37da.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, игорь юшков, дональд трамп, ес, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру, видео, видео
Новости, Украина, Россия, Игорь Юшков, Дональд Трамп, ЕС, Фонд национальной энергетической безопасности, Украина.ру, Видео
Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал последствия морского пиратства, а также рассказал о ситуации с энергетикой на Украине:
00:27 – Атаки на танкеры и риски для теневого флота;
08:49 – Запрет Евросоюза на импорт российского СПГ;
14:21 – Кто будет поставщиком газа в ЕС?
16:57 – Цели Трампа по Гренландии;
20:36 – Ситуация с украинской энергетикой.