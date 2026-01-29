https://ukraina.ru/20260129/posledstviya-budut-serznymi-yushkov-ob-atakakh-na-tankery-i-globalnoy-neftegazovoy-voyne-1074992526.html

Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне

Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне - 29.01.2026 Украина.ру

Последствия будут серьёзными! Юшков об атаках на танкеры и глобальной нефтегазовой войне

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал... Украина.ру, 29.01.2026

2026-01-29T22:16

2026-01-29T22:16

2026-01-29T22:16

новости

украина

россия

игорь юшков

дональд трамп

ес

фонд национальной энергетической безопасности

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074992405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b02d0dbec810bdd6f29f6d8e6bdd3bb3.png

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал последствия морского пиратства, а также рассказал о ситуации с энергетикой на Украине: 00:27 – Атаки на танкеры и риски для теневого флота; 08:49 – Запрет Евросоюза на импорт российского СПГ; 14:21 – Кто будет поставщиком газа в ЕС? 16:57 – Цели Трампа по Гренландии; 20:36 – Ситуация с украинской энергетикой. Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, игорь юшков, дональд трамп, ес, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру, видео, видео