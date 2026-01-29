https://ukraina.ru/20260129/po-milosti-putina-i-trampa-zelenskiy-zhiv-potomu-chto-moskva-i-vashington-ne-protiv----1074972331.html

По милости Путина и Трампа. Зеленский жив, потому что Москва и Вашингтон не против

Нормальный и порядочный человек даже в современной политике тоже определяется умением быть благодарным. Просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского это, увы, не касается. Он не умеет быть благодарным.

2026-01-29T15:43

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074972766_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_816973302e06d4d66ee01e5bd3224e12.jpg

Известно, что Зеленский уже давно живет на этой земле по модифицированному принципу хороших следователей всех времен и народов "то, что вы на свободе, – это не ваша заслуга, а наша недоработка". За то, что он сотворил с Украиной и ее народом, за те преступления, которые он же приказал совершить против граждан России в рамках специальной военной операции (СВО) в Курской и в других приграничных областях, а также в глубине страны, Зеленский давно заслужил самого сурового наказания, верх которого он вольно или невольно обозначил сам.Недавно Зеленский откровенно признал, чтобы для ВСУ и его неонацисткой Украины было неплохо убивать по 50 тысяч русских ежемесячно. Не российских военнослужащих, которые могут постоять за себя на поле боя и очень неплохо справляются с ВСУ на фронтах СВО, а именно россиян. Гражданских мирных жителей: женщин, детей, стариков, нередко незащищенных и уж точно ни чем не повинных. Впрочем, для неонацистов Зеленского эти люди виноваты лишь в то, что они – россияне, и потому призыв их уничтожать – это призыв к геноциду. А он заслуживает самого сурового наказания, что было доказано еще на Нюрнбергском трибунале над нацистами Адольфа Гитлера в 1945-1946 годах: 12 их главарям была назначена смертная казнь и 10 из них был повешены.Зеленский до сих пор жив в том числе и потому, что еще весной 2022 года президент России Владимир Путин публично пообещал тогдашнему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского физически. "Я знал, что Зеленский под угрозой. Он скрывался в каком-то бункере, о котором никто не знал. Но в какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: "Скажите мне, вы не собираетесь его убить?" Он: "Я не стану убивать Зеленского". И тогда я ему сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского". Он ответил: "Я не убью Зеленского", – рассказал Беннет о той беседе с Путиным.И вот с тех пор Зеленский не просто вылез из бункера, стал появляться на публике и осмелел, но и, как говорят в простонародье, оборзел без меры и охамел до крайности.Нет смысле перечислять все те непристойности, что Зеленский допускал в адрес России, ее президента и ее людей. Но в последние дни Зеленский, похоже, вообще потерял берега и пошел по беспределу. Теперь он хамит и дерзит не только Путину и россиянам, но и оскорбляет Белоруссию и ее президента Александра Лукашенко, а также готов кусать руку дающую и плевать в тех, кто его держит на плаву. Он уже вознамерился раздавать подзатыльники премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, всех европейцев уличил в политической импотенции и военном бесплодии, американцев начал провоцировать на прямые конфликты с Россией, а американского президента Дональда Трампа – на противостояние с президентом Путиным.В принципе, понятно, почему Зеленский это делает. Он – крыса, загнанная в угол, и президент страны, которая, с одной стороны, проигрывает сражения на полях СВО и уже давно проиграла бы все, если бы не западная (европейская и пока еще американская) помощь, но с другой – не может отказаться от войны, что так или иначе тоже поддерживается на западеВойна же для Зеленского – это единственное средство не только удержать власть на Украине и получить возможность ухода от ответственности за содеянное со страной и народом, но и доказать свою нужность Западу и получить от него деньги и вооружение, необходимые для ведения этой войны.И потому Зеленский всеми силами и средствами хочет спровоцировать и Россию, и Запад на продолжение войны. С той только разницей, что Россию он хочет заставить вести войну жестоким и безнаказанным террором, а Запад убедить в том, что только продолжение войны не только еще больше обескровит и обессилит Россию, но и после заключения перемирия даст им время и возможность лучше подготовиться к новой войне: технологически перевооружиться, перевести экономики на военные рельсы, перестроить ВПК и т. д.Причем на Западе Зеленский хочет ловко сыграть на противоречиях между Европой, которая от безысходности и тупости ее нынешних глобалистски-либеральных элит хочет воевать, и США, которые не против войны, но желали бы ее вести на расстоянии, только продавая Европе оружие для передачи украинцам. Вот Зеленский и хочет непосредственно втягивать Европу в войну, а США – не дать соскочить с войны, перейти на дистанционное участие из-за Атлантики и тем более выступить неким посредником в урегулировании конфликта с Россией без участия Европы.Сейчас Зеленский активно играется и оттягивает время на теме переговоров о мире или перемирии. Приостановка или остановка войны всем участникам нужна по-разному. Только России нужен мир, а не перемирие. Мир, который надолго обеспечит национальную безопасность на украинском направлении. Украине и Европе для того, чтобы получить передышку и лучше подготовиться к новой войне. США – для того, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну, а самим выскочить из войны, превратив ее в сделку, которая будет давать деньги за оружие, поставляемое Европе для передачи украинцам.Вот на этих противоречиях Зеленский сегодня и спекулирует. Продолжая наносить удары по России и ее тылам, он даже предлагает встретиться непосредственно с Путиным. Несмотря на то, что он сам издал указ о недопустимости такого шага и до сих пор указ этот не отменил. Для Зеленского важно, чтобы Путин отказался от такой встречи, а Украина получила возможность дополнительно обвинить Россию в агрессивности и нежелании заключать мир.Россия сегодня устами Юрия Ушакова, помощника президента России, купировала эти наскоки и спекуляции словами о готовности Путина встретиться с Зеленским, для чего его просто пригласили приехать в Москву. Под российские гарантии личной безопасности. Зеленский, разумеется, никуда не поедет, но он уверен, что необходимый негативный фон для России он уже создал.Европу и США Зеленский хочет развести, увязывая свою готовность к перемирию с территориальными уступками Украины России и с получением гарантированной безопасности от Запада. В виде выдачи гарантий от США и вступления Украины в ЕС. Последний тренд на этом направлении – еще и стремление Киева получить западные войска в качестве миротворцев-гарантов на украинской территории.Ну, а США Зеленский и его команда с подачи европейцев хотят удержать в войне, предложив им не один, а два взаимосвязанных договора о замирении. Один – между Украиной и США, другой – между США и Россией, без договора непосредственно между воюющими сторонами – между Киевом и Москвой. И все договоры должны быть максимально правомочными, с обязательной ратификацией в Конгрессе США. По замыслу Киева, это, если верить главе МИД Украины Андрею Сибиге, удержит все три страны в рамках одного процесса. То ли переговорного, то ли – если мир сорвется – военного. То есть война возобновиться и все в ней будут типа участвовать.И Европа при деле. Говоря об участии ЕС в утверждении "мирных документов", Сибига заявил, что европейская сторона упоминается "в мирном процессе и в соглашениях о гарантиях безопасности". Как дополнительный гарант, разумеется.Хитро, ничего не скажешь. Точно, наверное, в Лондоне такое политическое иезуитство разрабатывали – там мастера таких штук сидят.Поломать эту стройную схему обмана и фальсификаций могут и Россия, и США, если будут настаивать на своих позициях. Россия однозначно, напомню, нужен только прочный мир. А вот США еще должны определиться. Например, если Дональд Трамп к своему 80-летию и 250-летию образования США в июле этого выберет, что ему важнее – мир на Украине и лавры миротворца или успехи и лавры бизнесмена, который провел удачную сделку, чтобы американский ВПК имел постоянную прибыль. С той же торговли оружием с Европой на войну на Украине.Но для Зеленского в этих раскладах есть один немаловажный момент, касающийся его лично: он не может не понимать, что все больше крепнет убежденность людей и политиков, что в неразрешимости войны в Европе между Украиной и Россией виноват он лично. Что миру мешают его жадность, тупость, жестокость, страх ответственности и упоротость, нежелание понимать и принимать реалии. И что он – та помеха, убрать которую можно очень легко и просто, потому что его жизнь и безопасность – это не его заслуга, а недоработка в Москве или в Вашингтоне…Путин пообещал Зеленскому личную безопасность, и он умеет держать слово. Но на месте Зеленского вряд ли стоит расслабляться: как умеют США убирать персональные помехи, они крайний раз показали в Венесуэле, где им мешал тамошний президент Николас Мадуро.А то ведь Трампу и без экстремальных шагов и приказов достаточно только отказать Европе в продаже оружия для Украины или отказать в получении пресловутых космических разведданных, что сделает ВСУ слепыми и глухими, и поражение Украины будет предопределено. А после поражения Зеленского порвут на Украине, как Тузик грелку. Кто угодно порвет. А в мире он, такой одиозный и слишком много знающий, никому не нужен…Еще об американской политике читайте в статье "Сколько придется заплатить за мир? Доктрина "многополярности" Трампа "

