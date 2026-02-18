https://ukraina.ru/20260218/zaluzhnyy-rasskazal-o-konflikte-s-zelenskim-i-ugrozakh-primenit-oruzhie-protiv-sotrudnikov-sbu-1075799376.html

Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный сделал ряд громких заявлений о взаимоотношениях с офисом Владимира Зеленского в первый год специальной военной операции. Об этом сообщил 18 февраля телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073761035_35:0:766:411_1920x0_80_0_0_383b930ef81ed17cc675c8db6739bb6e.jpg

В интервью Associated Press он раскрыл детали конфликта, который назревал с февраля 2022 года из-за разногласий по ведению боевых действий.По словам Залужного, кульминация противостояния наступила в сентябре 2022 года, когда в его офис, где в тот момент находились более десяти британских офицеров, ворвались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с обыском. Генерал воспринял это как акт запугивания. Реакция была жесткой: Залужный лично позвонил главе офиса президента Андрею Ермаку и пообещал применить оружие. Залужный заявил, что был готов отбивать командный центр силой, однако до кровопролития не дошло. Сам факт угрозы вооруженного сопротивления людям президента свидетельствует о крайней степени напряжения в высших эшелонах украинской власти. Напомним, ранее в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства. В СБУ утверждали, что аппаратуру нашли в рабочем помещении главкома и у его помощника, было возбуждено уголовное дело. Бывший генерал СБУ Виктор Ягун назвал эту историю провокацией.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о реакции на эти события. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал публичный конфликт между Залужным и Зеленским, призвав "запасаться попкорном" для наблюдения за схваткой. Поводом стали обвинения Залужного в адрес украинского лидера в срыве контрнаступления 2023 года. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что запись интервью состоялась еще до Мюнхенской конференции, и представители Офиса усиленно пытались отговорить Залужного от обнародования правды, однако экс-главком проигнорировал эти уговоры. По словам Гончаренко, особый цинизм ситуации придает тот факт, что в Мюнхене Зеленский публично искажал факты, отправляя Залужного якобы за оружием к американскому генералу - Медведев призвал "запасаться попкорном" на фоне конфликта Залужного и Зеленского.*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

