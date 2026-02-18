Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ - 18.02.2026 Украина.ру
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ - 18.02.2026 Украина.ру
Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный сделал ряд громких заявлений о взаимоотношениях с офисом Владимира Зеленского в первый год специальной военной операции. Об этом сообщил 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-18T20:36
2026-02-18T21:48
новости
украина
россия
великобритания
валерий залужный
трамп и зеленский
владимир зеленский
сбу
украина.ру
В интервью Associated Press он раскрыл детали конфликта, который назревал с февраля 2022 года из-за разногласий по ведению боевых действий.По словам Залужного, кульминация противостояния наступила в сентябре 2022 года, когда в его офис, где в тот момент находились более десяти британских офицеров, ворвались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с обыском. Генерал воспринял это как акт запугивания. Реакция была жесткой: Залужный лично позвонил главе офиса президента Андрею Ермаку и пообещал применить оружие. Залужный заявил, что был готов отбивать командный центр силой, однако до кровопролития не дошло. Сам факт угрозы вооруженного сопротивления людям президента свидетельствует о крайней степени напряжения в высших эшелонах украинской власти. Напомним, ранее в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства. В СБУ утверждали, что аппаратуру нашли в рабочем помещении главкома и у его помощника, было возбуждено уголовное дело. Бывший генерал СБУ Виктор Ягун назвал эту историю провокацией.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о реакции на эти события. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал публичный конфликт между Залужным и Зеленским, призвав "запасаться попкорном" для наблюдения за схваткой. Поводом стали обвинения Залужного в адрес украинского лидера в срыве контрнаступления 2023 года. Украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что запись интервью состоялась еще до Мюнхенской конференции, и представители Офиса усиленно пытались отговорить Залужного от обнародования правды, однако экс-главком проигнорировал эти уговоры. По словам Гончаренко, особый цинизм ситуации придает тот факт, что в Мюнхене Зеленский публично искажал факты, отправляя Залужного якобы за оружием к американскому генералу - Медведев призвал "запасаться попкорном" на фоне конфликта Залужного и Зеленского.*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
великобритания
Украина.ру
новости, украина, россия, великобритания, валерий залужный, трамп и зеленский, владимир зеленский, сбу, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Валерий Залужный, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, СБУ, Украина.ру

Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ

20:36 18.02.2026 (обновлено: 21:48 18.02.2026)
 
Залужный готовится покинуть пост посла в Великобритании 4-5 января и вернуться в Киев, — украинские СМИ
Залужный готовится покинуть пост посла в Великобритании 4-5 января и вернуться в Киев, — украинские СМИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный сделал ряд громких заявлений о взаимоотношениях с офисом Владимира Зеленского в первый год специальной военной операции. Об этом сообщил 18 февраля телеграм-канал Украина.ру
В интервью Associated Press он раскрыл детали конфликта, который назревал с февраля 2022 года из-за разногласий по ведению боевых действий.
По словам Залужного, кульминация противостояния наступила в сентябре 2022 года, когда в его офис, где в тот момент находились более десяти британских офицеров, ворвались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с обыском.
Генерал воспринял это как акт запугивания.
Реакция была жесткой: Залужный лично позвонил главе офиса президента Андрею Ермаку и пообещал применить оружие.
"Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки", — привело агентство слова экс-главкома.
Залужный заявил, что был готов отбивать командный центр силой, однако до кровопролития не дошло.
Сам факт угрозы вооруженного сопротивления людям президента свидетельствует о крайней степени напряжения в высших эшелонах украинской власти.
Напомним, ранее в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства.
В СБУ утверждали, что аппаратуру нашли в рабочем помещении главкома и у его помощника, было возбуждено уголовное дело. Бывший генерал СБУ Виктор Ягун назвал эту историю провокацией.
Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о реакции на эти события.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал публичный конфликт между Залужным и Зеленским, призвав "запасаться попкорном" для наблюдения за схваткой.
Поводом стали обвинения Залужного в адрес украинского лидера в срыве контрнаступления 2023 года.
Украинский нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что запись интервью состоялась еще до Мюнхенской конференции, и представители Офиса усиленно пытались отговорить Залужного от обнародования правды, однако экс-главком проигнорировал эти уговоры.
По словам Гончаренко, особый цинизм ситуации придает тот факт, что в Мюнхене Зеленский публично искажал факты, отправляя Залужного якобы за оружием к американскому генералу - Медведев призвал "запасаться попкорном" на фоне конфликта Залужного и Зеленского.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаРоссияВеликобританияВалерий ЗалужныйТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийСБУУкраина.ру
 
Лента новостейМолния