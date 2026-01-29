https://ukraina.ru/20260129/chto-ne-tak-s-ukrainskoy-mirnoy-formuloy--1074963901.html

Что не так с украинской "мирной формулой" ?

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о "мирной формуле", при которой соглашение по урегулированию конфликта будет подписано не между Киевом и Москвой, а в... Украина.ру, 29.01.2026

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о "мирной формуле", при которой соглашение по урегулированию конфликта будет подписано не между Киевом и Москвой, а в обход — через США.Почему такая схема выглядит малопрофессионально, каких "позитивных новостей" Дональд Трамп ждёт от переговоров в Абу-Даби и почему Москва настаивает на прямом договоре с "железобетонными" юридическими гарантиями — объясняет заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.

