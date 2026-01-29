Что не так с украинской "мирной формулой" ? - 29.01.2026 Украина.ру
Что не так с украинской "мирной формулой" ?
Что не так с украинской "мирной формулой" ?
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о "мирной формуле", при которой соглашение по урегулированию конфликта будет подписано не между Киевом и Москвой, а в... Украина.ру, 29.01.2026
2026-01-29T12:22
2026-01-29T12:21
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о "мирной формуле", при которой соглашение по урегулированию конфликта будет подписано не между Киевом и Москвой, а в обход — через США.Почему такая схема выглядит малопрофессионально, каких "позитивных новостей" Дональд Трамп ждёт от переговоров в Абу-Даби и почему Москва настаивает на прямом договоре с "железобетонными" юридическими гарантиями — объясняет заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
видео, москва, киев, сша, дмитрий бабич, дональд трамп, мид украины, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, гарантии безопасности, война на украине, конфликт, соглашение, видео
Видео, Москва, Киев, США, Дмитрий Бабич, Дональд Трамп, МИД Украины, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, гарантии безопасности, война на Украине, конфликт, соглашение

Что не так с украинской "мирной формулой" ?

12:22 29.01.2026
 
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о "мирной формуле", при которой соглашение по урегулированию конфликта будет подписано не между Киевом и Москвой, а в обход — через США.
Почему такая схема выглядит малопрофессионально, каких "позитивных новостей" Дональд Трамп ждёт от переговоров в Абу-Даби и почему Москва настаивает на прямом договоре с "железобетонными" юридическими гарантиями — объясняет заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
Больше материалов по теме:
ВидеоМоскваКиевСШАДмитрий БабичДональд ТрампМИД Украиныпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровгарантии безопасностивойна на Украинеконфликтсоглашение
 
