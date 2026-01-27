https://ukraina.ru/20260127/27-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074872383.html
27 января 2026 года, утренний эфир
27 января 2026 года, утренний эфир - 27.01.2026 Украина.ру
27 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.01.2026
2026-01-27T13:11
2026-01-27T13:11
2026-01-27T13:11
россия
херсонская область
донецкая народная республика
наталья курянская
дональд трамп
общественная палата
совет мира
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074872265_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b0e4c8fd0b7452806ec513e9327ddf52.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Театры Херсонской области. Гость: Ружена Рублёва - директор русского областного Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств РФ* Женщины Новороссии. О вкладе в развитие Новороссии Софьи Богдановны Фальц-Фейн: крупной предпринимательницы конца XIX — начала XX веков, основательницы порта Хорлы. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. 80-летний юбилей центра. Гость: Ирина Геннадиевна Притуло - главный технолог Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра* Мы живем в России. Недавние Указы Президента о создании условий для возвращения людей в Новороссию, об изменениях в законодательстве, касающемся бесхозного имущества. Гость: Геннадий Аркадьевич Конышев - юрист* Лица Новороссии. Путь луганского художника. Гость: Артём Фесенко - луганский живописец, председатель Союза художников ЛНР* Большое интервью. О перспективах "Совета мира", создаваемого президентом США Дональдом Трампом, и о значении этой структуры в новом мироустройстве. Гость: Дмитрий Суслов - заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики
россия
херсонская область
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074872265_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_36cca9764c22bd20c24eb91048ee012a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, херсонская область, донецкая народная республика, наталья курянская, дональд трамп, общественная палата, совет мира, новороссия сегодня, видео
Россия, Херсонская область, Донецкая Народная Республика, Наталья Курянская, Дональд Трамп, общественная палата, Совет мира, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Нам есть, чем гордиться. Театры Херсонской области. Гость: Ружена Рублёва - директор русского областного Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств РФ
* Женщины Новороссии. О вкладе в развитие Новороссии Софьи Богдановны Фальц-Фейн: крупной предпринимательницы конца XIX — начала XX веков, основательницы порта Хорлы. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР
* Время Новороссии. 80-летний юбилей центра. Гость: Ирина Геннадиевна Притуло - главный технолог Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра
* Мы живем в России. Недавние Указы Президента о создании условий для возвращения людей в Новороссию, об изменениях в законодательстве, касающемся бесхозного имущества. Гость: Геннадий Аркадьевич Конышев - юрист
* Лица Новороссии. Путь луганского художника. Гость: Артём Фесенко - луганский живописец, председатель Союза художников ЛНР
* Большое интервью. О перспективах "Совета мира", создаваемого президентом США Дональдом Трампом, и о значении этой структуры в новом мироустройстве. Гость: Дмитрий Суслов - заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики