27 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.01.2026

2026-01-27T13:11

россия

херсонская область

донецкая народная республика

наталья курянская

дональд трамп

общественная палата

совет мира

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Театры Херсонской области. Гость: Ружена Рублёва - директор русского областного Херсонского областного академического музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств РФ* Женщины Новороссии. О вкладе в развитие Новороссии Софьи Богдановны Фальц-Фейн: крупной предпринимательницы конца XIX — начала XX веков, основательницы порта Хорлы. Гость: Наталья Курянская - член Общественной палаты ДНР* Время Новороссии. 80-летний юбилей центра. Гость: Ирина Геннадиевна Притуло - главный технолог Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра* Мы живем в России. Недавние Указы Президента о создании условий для возвращения людей в Новороссию, об изменениях в законодательстве, касающемся бесхозного имущества. Гость: Геннадий Аркадьевич Конышев - юрист* Лица Новороссии. Путь луганского художника. Гость: Артём Фесенко - луганский живописец, председатель Союза художников ЛНР* Большое интервью. О перспективах "Совета мира", создаваемого президентом США Дональдом Трампом, и о значении этой структуры в новом мироустройстве. Гость: Дмитрий Суслов - заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики

2026

