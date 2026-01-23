https://ukraina.ru/20260123/fdor-enakiev-patriot-promyshlennik-vizioner-1074683387.html

Фёдор Енакиев: патриот, промышленник, визионер

23 января 1852 года в Варшаве родился Фёдор Егорович Енакиев, в честь которого ещё при жизни был назван фабричный посёлок, ставший одним из крупнейших городов Донбасса

Его талант поистине многогранен.Успешный предприниматель, немало сделавший для развития отечественных железных дорог и металлургии.Патриот и активный общественный деятель, много лет входивший в правление Съезда горнопромышленников Юга России.Полиглот, владевший семью иностранными языками, из них четырьмя – свободно. Это очень пригодилось ему во время организации разработки медных и серебро-свинцовых рудников в Азербайджанской провинции Персии.Яркий интеллектуал: вызывает восхищение его способность прогнозировать ту градостроительную концепцию, на базе которой развивался Ленинград в послевоенные годы – метрополитен, широкие улицы-магистрали, просторные и озеленённые придомовые территории.А ещё – обладатель незаурядного мужества, способный на Поступок с большой буквы.Основатель городаДетство и юность Фёдора Енакиева, родившегося в происходившей из Херсонской губернии бедной дворянской семье, нельзя назвать лёгкими, но именно они заложили тот запас трудолюбия и настойчивости, которые впоследствии позволили войти в бизнес-элиту России.Студентом ему пришлось зарабатывать на жизнь репетиторством, хотя и не в ущерб учёбе: в числе лучших выпускников Института инженеров путей сообщения он был распределён на Николаевскую железную дорогу. Это место службы являлось престижным: всё-таки первая в стране стальная магистраль, связавшая две столицы. Правда и ответственность там тоже была высокой, работать молодому инженеру приходилось много, но его инициативность и предприимчивость заметили окружающие.В скором времени Енакиеву поступает предложение войти в состав правления Балтийской железной дороги, а спустя несколько лет он становится её директором.Эта магистраль являлась частной, но имела колоссальное значение и была сложной в управлении.Во-первых, это стратегическое направление, обеспечивающее логистику столицы с военно-морскими базами и торговыми портами.Во-вторых, полнейшей неожиданностью для её строителей оказалась востребованность магистрали пассажирами: вплоть до середины 1920-х годов в городе на Неве балтийское направление держало первое место по пассажиропотоку, сильно обходя финляндское и московское. Поэтому Енакиеву пришлось немало потрудиться над вопросами адаптации имеющихся мощностей к конъюнктуре рынка.Большой опыт руководящей работы на железнодорожном транспорте убедил Енакиева в том, что с расширением сети стальных магистралей спрос на рельсы будет только расти. К тому же рельсы в то время являлись главной бедой всего путевого хозяйства.Изначально они отливались из хрупкого чугуна: в Белоруссии до сих пор железную дорогу называют "чыгункой". Более пластичная сталь в рельсовое производство массово пришла лишь в 1870-е годы с развитием мартеновского процесса и прокатного производства: до этого только чугунное литьё могло обеспечить нужную точность размеров изделия.Тем не менее достичь нужного качества производителям удавалось далеко не всегда: у одних использовалась некондиционная сталь, у других "хромала" точность прокатки. Последний недостаток был, например, характерен для продукции завода Новороссийского общества в Юзовке, и этим моментом даже интересовалась русская контрразведка: выпускаемые там рельсы были всего на несколько миллиметров выше габарита, но и этого хватало для опрокидывания состава на скорости. Поэтому на что-то большее, чем запасные и подъездные пути они идти не могли.Сделанный Енакиевым вывод был простым: необходим собственный металлургический завод полного цикла. В 1895 году проходит высочайшее утверждение разработанный им устав Российско-Бельгийского металлургического общества и сразу же начинаются работы по возведению Петровского металлургического завода, давший начало городу Енакиево.На выбор места повлияли два фактора.Первый – доступная логистика: железнодорожная линия Криничная – Хацапетовка (ныне – Углегорск) была не самой загруженной в Донбассе, но обслуживала месторождения угля и строительного камня.Второй, и главный – вода, которой на выплавку тонны стали уходит до семи кубометров. Рядом с вышеназванной линией протекает река Булавин, являвшаяся в те годы границей Екатеринославской губернии и Области Войска Донского. Слияние Булавина с речкой Корсунь даёт начало Крынке, при этом именно на Булавин приходится большая часть поступления в исток. Сильно пересечённая местность со скальными выходами у ныне закрытой станции Волынцево давала возможность строительства с минимальными издержками крупных водохранилищ.Среди участников строительства завода был начинающий писатель Александр Куприн. Его впечатления легли в основу повести "Молох", ставшей не только успешным дебютом, но и впервые в русской литературе поднявшей проблему взаимодействия техногенной цивилизации с природой человеком.Опередивший времяВ инженерной среде прогнозистов высшего класса часто называют визионерами за их способность научно обосновать те или иные тенденции развития на многие десятилетия вперёд. Таким визионером был и Фёдор Енакиев. Его монография "Задачи преобразования Санкт-Петербурга", увидевшая свет в 1912 году, предвосхитила концепцию развития города во второй половине ХХ века и первой четверти столетия нынешнего.Главными проблемами Петербурга того времени были высокая плотность застройки, скученность населения, и улицы, не справляющиеся с возросшими транспортными потоками, тем более что началась автомобильная эра.Тогдашнее двухмиллионное население столицы – это уже вопрос не просто о зонировании городской территории на деловые кварталы, промышленные зоны и спальные районы, но также о надёжной логистике между ними с учётом того, что жильё и работа переставали быть в шаговой доступности. Город обладал одной из лучших трамвайных сетей в Европе, но и этого было мало. В качестве решения проблемы Енакиев предлагает постройку метрополитена, и, надо отметить, что большинство ключевых станций питерской подземки расположены в предложенных им местах.Не меньший вызов бросали плотность застройки и скученность жителей. Значительную часть недвижимости составляли предназначенные для сдачи внаём квартирантам доходные дома, поэтому застраивался любой пригодный клочок земли. Так как спрос был очень высоким из-за большого количества приезжающих на заработки, то в комнату могли заселить дюжину человек и более, а на одной кровати нередко спали посменно. Всё это становилось рассадником всевозможных инфекций, и прежде всего – туберкулёза, который до изобретения антибиотиков не щадил даже венценосных особ.И тогда Енакиев выдвигает очень ёмкий тезис: "Больше воздуха!" Им предлагаются обширные хорошо озеленённые междомовые пространства и парковые зоны вкупе с рассекающими их широкими городскими магистралями, которые помимо транспортной функции несут в себе дополнительный элемент простора.Будучи крупным меценатом, Енакиев привлекает к работе над проектом преобразования Петербурга выдающихся архитекторов своего времени – Леонтия Бенуа и Мариана Перетятковича.Две мировых войны сдвинули строк воплощения идей Енакиева на три с половиной десятилетия, но они были настоящим велением времени и к ним вернулись уже те, кто восстанавливал Ленинград после Великой Победы.Но визионерство Енакиева не ограничивалось столицами: будучи активным участником правления Съезда горнопромышленников Юга России он за несколько дней до смерти выдвигает идею выделения ассигнований на развитие рекреационной отрасли в Придонцовье. Он в числе первых оценил выдающийся оздоровительный потенциал соляных озёр Славянска и бахмутских соляных подземелий, а также целебный климат нынешнего Святогорска: всё это могло возвращать здоровье жителям индустриального Донбасса.Цена самоотверженностиЗдоровье Фёдора Енакиева подкосила начавшаяся Первая Мировая война. Люди, знавшие этого человека, отмечали не только присущие ему энергию и непростой характер, но также такую черту, как самоотверженность. За несколько недель до войны его жена уехала лечиться на всемирно популярные немецкие курорты, но после объявления мобилизации семья оказалась разорванной линией фронта. Тогда без колебаний Енакиев едет в Германию, где ради воссоединения с близкими стойко переносит вынужденные унижения.В конце концов берлинские власти согласились обеспечить выезд практически всех интернированных русских подданных, за исключением мужчин призывного возраста, но потребовали чтобы каждый состоятельный пассажир обеспечил из собственных средств дорогу нескольким едущим третьем классе, тем более, что денег у большинства из этих людей к тому времени уже не осталось.Был организован комитет помощи оказавшихся в беде соотечественникам, и Енакиев принял в его работе самое активное участие. Благодаря его усилиям все российские подданные, имевшие право на выезд, покинули Германию и Австро-Венгрию к середине осени 1914 года. А имевшиеся наличные деньги он потратил на возвращение этих людей домой.Окружающие знали Енакиева как очень энергичного и жизнерадостного человека, и лишь немногие знали о начавшихся проблемах с сердцем. В конце декабря 1914 года он заболевает крупозным воспалением лёгких – болезнью, которая и сейчас в эпоху антибиотиков и сульфаниламидов уносит немало жизней. Тогда же выживаемость была гораздо ниже.К концу января здоровье Фёдора Енакиева начинает идти на поправку, и он отправляется в подмосковный санаторий на восстановительное лечение. Но в ночь на 29 января 1915 года наступает резкое осложнение: к лёгочным проблемам добавляются сердечно-сосудистые. Усилия врачей оказались тщетными.Фёдор Енакиев согласно завещанию был похоронен у стен завода, возведённого им на берегах реки Булавин в Донбассе в фабричном посёлке, который в 1898 году по инициативе Бахмутского уездного и Екатеринославского губернского земских собраний был назван честь этого незаурядного человека ещё при его жизни. Позднее, в 1930 годы, при реконструкции предприятия могила оказалась утраченной, но город и завод стали лучшими ему памятниками.

