Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - 22.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260122/zelenskiy-pribyl-v-shveytsariyu-dlya-vstrechi-s-trampom-1074662878.html
Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом
Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - 22.01.2026 Украина.ру
Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом
Владимир Зеленский в четверг приехал в Швейцарию, об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров
2026-01-22T11:51
2026-01-22T12:01
новости
швейцария
дональд трамп
сша
киев
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg
"(Зеленский - ред.) прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ и встречи с президентом Трампом", - уточнил он. Встреча с лидером США ожидается примерно в 15:00 по московскому времени. Какие вопросы будут обсуждать представители Киева и Вашингтона, Никифоров не уточнил.Подробнее о возможной встрече - в материале Зеленский завтра встретится с Трампом в Давосе. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
швейцария
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7881e63d3d3233eb1ea3ef0f6e6a24b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швейцария, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Швейцария, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

11:51 22.01.2026 (обновлено: 12:01 22.01.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский в четверг приехал в Швейцарию, об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров
"(Зеленский - ред.) прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ и встречи с президентом Трампом", - уточнил он.
Встреча с лидером США ожидается примерно в 15:00 по московскому времени.
Какие вопросы будут обсуждать представители Киева и Вашингтона, Никифоров не уточнил.
Подробнее о возможной встрече - в материале Зеленский завтра встретится с Трампом в Давосе. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиШвейцарияДональд ТрампСШАКиевВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:36Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве
12:20Песков раскрыл подробности о переговорах Путина и Уиткоффа
12:02Кривой Рог 10 часов находится под атаками российских БПЛА
11:51Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом
11:18Харьковское направление: обстановка на фронте и её особенности
11:00Японская электроника в затруднениях из-за России, Трамп на гренландском медведе. Новости к 11.00
10:44Урегулирование конфликта на Украине свелось к одному решаемому вопросу - Уиткофф
10:23Публичное унижение вассала. Что говорят на Украине о срочном вызове Зеленского в Давос
10:16"Памятки тепла" для украинцев: жить в туалете, строить халабуды и включать секс-вибраторы
10:16Британский военный аналитик удивлён решением Сырского отправить ВСУ в наступление
10:11Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 января
10:11Командование ВСУ отправляет на передовую недолеченных боевиков из госпиталей
09:59Провал всех надежд Киева
09:34Сделка века? Трамп может "купить" Гренландию, заплатив каждому жителю по миллиону долларов
09:3321 января 2026 года, вечерний эфир
09:30В парламенте Украины назвали мечту нового министра обороны "больной"
09:30Тимошенко может оказаться в СИЗО из-за истечения срока по внесению залога
09:14ВС РФ продолжают создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
09:04Успехи ВС РФ отмечены на Сумском направлении
09:02НАТО распадется из-за вмешательства в украинский конфликт - экс-советник Пентагона
Лента новостейМолния