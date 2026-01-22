https://ukraina.ru/20260122/zelenskiy-pribyl-v-shveytsariyu-dlya-vstrechi-s-trampom-1074662878.html

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом - 22.01.2026 Украина.ру

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

Владимир Зеленский в четверг приехал в Швейцарию, об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров

"(Зеленский - ред.) прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ и встречи с президентом Трампом", - уточнил он. Встреча с лидером США ожидается примерно в 15:00 по московскому времени. Какие вопросы будут обсуждать представители Киева и Вашингтона, Никифоров не уточнил.Подробнее о возможной встрече - в материале Зеленский завтра встретится с Трампом в Давосе. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

