Трамп уверяет, что всё "порешал" с Гренландией и почти всё с Украиной, но это не точно

Трамп уверяет, что всё "порешал" с Гренландией и почти всё с Украиной, но это не точно

Очередной день работы Всемирного экономического форума в Давосе стал бенефисом Дональда Трампа. Американский президент рассказал собравшимся о "феноменальных новостях" из Соединенных Штатов. Не знаем насчет феноменального, но на кое-что в его речи обратить внимание определенно стоит

2026-01-22T13:08

Про НАТО, Европу и КанадуВыступление Трампа совпало с годовщиной начала его второго президентского срока, поэтому часть речи была посвящена успехам, которые были по версии главы Белого дома достигнуты им за это время: "экономика процветает, темпы роста стремительно увеличиваются, производительность труда растет, инвестиции растут, доходы населения растут".Не обошлось без привычного бахвальства и замечаний о мессианской роли руководимой им страны.От положения дел в США он перешел к европейцам. Ободряющих слов для них у американского президента не нашлось, а от отдельных реплик у представителей Европы наверняка волосы встали дыбом."Некоторые места в Европе, откровенно говоря, уже просто не узнать. Их невозможно узнать", - сказал он.Досталось от Трампа и Североатлантическому альянсу."НАТО относится к США очень несправедливо… Мы отдаем так много, а взамен получаем так мало", - отметил он, усомнившись, что в случае угрозы НАТО придет на помощь Америке.Затем "прилетело" и Канаде."Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, [премьер-министр Канады] Марк [Карни], в следующий раз, когда будешь делать свои заявления", - предупредил Трамп.Желанный "кусок льда"Больше всего от Трампа ждали комментариев по Гренландии. По его словам, Соединенные Штаты обладают такой мощью, которую не все осознают, и только они могут "защитить" Гренландию. Он назвал остров "нашей территорией"."После войны мы вернули Гренландию Дании. Как же глупо мы поступили, но мы это сделали", - сказал он.По его словам, природные ресурсы острова не являются для Америки целью, Гренландия нужна США для создания там "великой" системы ПРО "Золотой купол" и сдерживания "опасных противников".Рассуждая далее, он заявил, что именно США мир обязан победе над нацизмом во Второй мировой войне."Гренландия не позволила нашим врагам закрепиться в нашем полушарии. А без нас вы бы сейчас говорили по-немецки и немного по-японски", - сказал Трамп.Гренландия – "кусок льда, который сыграет важную роль в защите мира". Он добавил, что не хочет и не будет применять в Гренландии силу. Трамп подчеркнул, что намерен немедленно начать переговоры для приобретения острова.По его словам, США будут признательны, если на их предложение по Гренландии ответят согласием, либо же они запомнят отказ.Мир на Украине не за горами, уверен ТрампНесмотря на то, что перед началом форума в Давосе ожидалось, что украинская тема будет там на втором-третьем плане, Трамп неожиданно для многих вернул этот вопрос в повестку дня.Владимир Зеленский, который ранее отказался лететь в Швейцарию из-за того, что ожидаемые им соглашения с американцами по гарантиям безопасности и восстановлению Украины не были согласованы Вашингтоном, изменил свое решение и все же отправился в Давос.Получилось нелепо. Несколько дней назад он заявлял, что Украина и проблемы замерзающих без тепла граждан важнее экономических форумов, а теперь в спешке прибыл в Швейцарию.Произошло это после того, как Трамп не нашел Зеленского среди зрителей своего выступления. Оказалось, что глава Белого дома хотел встретиться с ним в тот же день и выразил надежду, что эта встреча все-таки произойдет, поэтому глава киевского режима подорвался с места и засобирался в Швейцарию.Трамп снова посетовал на то, что если бы он выиграл в 2020 году выборы, то конфликта на Украине не случилось бы."Говоря о НАТО, я говорю о Европе. Им нужно заниматься Украиной. Нам это не нужно. Соединенные Штаты находятся очень далеко. Нас разделяет большой, красивый океан. Мы не имеем к этому никакого отношения", - сказал он.Трамп рассказал, что ведет переговоры с Владимиром Путиным и считает, что тот хочет заключить сделку. Он добавил, что ситуация на Украине дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку. По его словам, это может произойти на встрече Зеленского с Путиным.Урегулирование, добавил он, состоится в "разумно короткие сроки".Один лишь вопросПосле выступления Трампа темы Гренландии и Украины получили свое развитие. Так, президент США провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, после чего американцы объявили о достижении рамочного соглашения по Гренландии.Отмечалось, что Белый дом отменяет с 1 февраля пошлины для европейских стран, которые не поддержали США в ситуации с Гренландией, среди них – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия и др.Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в соглашении, о котором говорил Трамп, прописано сохранение полного суверенитета Дании над этой территорией. Будет обновлено Соглашение об обороне Гренландии 1951 года, которое позволит США нарастить в регионе свое военное присутствие.Что касается Украины, то, как рассказал в Давосе спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, между Москвой и Киевом, по его мнению, остался лишь один нерешенный вопрос, но обсуждение возможных вариантов его решения продолжается, поэтому США настроены оптимистично.Какой вопрос имеется ввиду он уточнять не стал. Судя по тому, что Уиткофф упомянул возможное создание беспошлинной зоны, речь может идти о территориальном вопросе, ранее создание такой зоны в Донбассе содержалось в американских мирных инициативах.Следующий раунд переговоров по Украине состоится в четверг, 22 января. В Москве ждут Уиткоффа, а также зятя Трампа Джареда Кушнера. Встречу с ними подтвердил накануне Владимир Путин.Сообщается, что после переговоров в российской столице представители американского президента отправятся в Абу-Даби, где пройдут дальнейшие контакты в рабочих группах.Исходя из прозвучавших в Давосе заявлений и инсайдов западных СМИ следует, что США уверены в том, что положительно решат вопросы как Гренландии, так и Украины. Демонстрируется также, что по этим двум кейсам есть даже конкретные подвижки (рамочный договор по Гренландии, один нерешенный вопрос по Украине).Во что конкретно это все выльется и выльется ли, будет ясно уже скоро. Создание беспошлинной зоны в Донбассе в любом случае невозможно без вывода оттуда украинских формирований, а Киев всегда выступал против этого. Изменилось ли что-то в позиции украинских властей должна показать встреча Зеленского и Трампа. Об истории Гренландии - в материале издания Украина.ру Между двух рыжих: Гренландия от Эйрика до Дональда.

