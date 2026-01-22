https://ukraina.ru/20260122/poka-ne-nastupit-blekaut-andrey-kots-pro-vazhnost-unichtozheniya-tylovoy-infrastruktury-vsu-1074641218.html

Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ

Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ - 22.01.2026 Украина.ру

Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ

Системные удары по энергетике Украины перешли в новую фазу: теперь они наносятся практически ежедневно. Если наступит блэкаут в тылу, украинский фронт посыплется очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

В последнее время на Украине наблюдаются серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Отвечая на вопрос про накопительный эффект от ударов по тылам, Коц отметил, что в предыдущие годы СВО эта работа шла спорадически, то есть "в ответ на что-то".Во-первых, в столице Украины есть много предприятий украинской оборонки. Во-вторых, противник вынужден стягивать на защиту столицы средства ПВО, оголяя другие районы, уточнил журналист."В-третьих, уж извините за цинизм, нам выгодно сделать Киев непригодным для жизни. Если люди будут вынуждены бежать из города, они будут забивать железнодорожный транспорт и ключевые автомагистрали, тем самым нарушая передвижение военных", — констатировал Коц.Такая работа ведется, надо ее продолжать, пока не наступит блэкаут. А если наступит блэкаут в тылу, украинский фронт посыплется очень быстро, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение".

