Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ - 22.01.2026
Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ
Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ - 22.01.2026 Украина.ру
Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ
Системные удары по энергетике Украины перешли в новую фазу: теперь они наносятся практически ежедневно. Если наступит блэкаут в тылу, украинский фронт посыплется очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2026-01-22T05:50
2026-01-22T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_3971aec5800e66e9b9eefc93eb2d3cd3.jpg
В последнее время на Украине наблюдаются серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Отвечая на вопрос про накопительный эффект от ударов по тылам, Коц отметил, что в предыдущие годы СВО эта работа шла спорадически, то есть "в ответ на что-то".Во-первых, в столице Украины есть много предприятий украинской оборонки. Во-вторых, противник вынужден стягивать на защиту столицы средства ПВО, оголяя другие районы, уточнил журналист."В-третьих, уж извините за цинизм, нам выгодно сделать Киев непригодным для жизни. Если люди будут вынуждены бежать из города, они будут забивать железнодорожный транспорт и ключевые автомагистрали, тем самым нарушая передвижение военных", — констатировал Коц.Такая работа ведется, надо ее продолжать, пока не наступит блэкаут. А если наступит блэкаут в тылу, украинский фронт посыплется очень быстро, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение".
Новости
новости, украина, киев, одесса, энергетика, сво, спецоперация, электричество, электроснабжение, военный эксперт, ракетный удар
Новости, Украина, Киев, Одесса, энергетика, СВО, Спецоперация, электричество, электроснабжение, военный эксперт, ракетный удар

Пока не наступит блэкаут: Андрей Коц про важность уничтожения тыловой инфраструктуры ВСУ

05:50 22.01.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Системные удары по энергетике Украины перешли в новую фазу: теперь они наносятся практически ежедневно. Если наступит блэкаут в тылу, украинский фронт посыплется очень быстро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
В последнее время на Украине наблюдаются серьезные проблемы с отоплением и электричеством. Отвечая на вопрос про накопительный эффект от ударов по тылам, Коц отметил, что в предыдущие годы СВО эта работа шла спорадически, то есть "в ответ на что-то".
"Теперь буквально с 1 января каждую ночь прилетает по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску. Особенно важно продолжать бить по Киеву", — подчеркнул военкор.
Во-первых, в столице Украины есть много предприятий украинской оборонки. Во-вторых, противник вынужден стягивать на защиту столицы средства ПВО, оголяя другие районы, уточнил журналист.
"В-третьих, уж извините за цинизм, нам выгодно сделать Киев непригодным для жизни. Если люди будут вынуждены бежать из города, они будут забивать железнодорожный транспорт и ключевые автомагистрали, тем самым нарушая передвижение военных", — констатировал Коц.
Такая работа ведется, надо ее продолжать, пока не наступит блэкаут. А если наступит блэкаут в тылу, украинский фронт посыплется очень быстро, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение".
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
