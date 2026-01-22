https://ukraina.ru/20260122/pamyatki-tepla-zhit-v-tualete-stroit-khalabudy-i-vklyuchat-seks-vibratory-1074659534.html

Замерзающим киевлянам предложили альтернативные выезду в деревню способы обогрева во время блэкаута. Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко не раз уже призывал горожан покинуть Киев и поискать защиту от холода и темноты в других регионах.

По его данным, столицу уже покинули почти 600 человек. А для тех кто остался, в заледенелых подъездах развешивают памятки о том, как сохранять тепло в домах, которые остались без отопления. Сразу надо сказать, что эти рекомендации очень схожи с советами экс-министра здравоохранения, американки Ульяны Супрун, которая рекомендовала привыкшим к системе Семашко украинцам лечить ангину холодным мороженым и сидеть на бетоне для профилактики цистита. Чем обернулись советы "Доктора смерть" для украинской медицины - всем очевидно. Похоже, такая же судьба ожидает и специалистов по обогреву, но гранты сами себя не отработают. Поэтому, кроме пунктов обогрева и палаток "незламности", замерзающим гражданам предлагают переселиться в туалет и чаще обниматься.Почувствуй себя лордом - положи в кровать бутылку с кипяткомПо советам активистов, прежде всего стоит позаботиться о тепле в самой маленькой и подходящей для постоянного пребывания комнате. Эффективнее всего сосредоточиться в одном помещении всей семьей, ведь так проще сохранять тепло. Дополнительно можно изолировать пространство: завесить окна одеялами или пледами, заложить щели полотенцами или одеждой, закрыть дверь других комнат, а холод от пола перекрыть коврами или плотными покрывалами. Но этот метод хорош для тех, у кого имеются ковры и толстые покрывала, а если таковых нет? Кстати, в ответ на такую рекомендацию столичный блогер Андрей Мартыненко снял видео о том, как он с подругой живут в пятиметровом туалете, где сосредоточено теперь все необходимое для жизни: унитаз, душ, мини-кухня, полка для вещей и теплый ковер на полу где можно отдохнуть. Обогревается сортир газовой горелкой и в нем относительно тепло, тогда как в стометровой квартире в новом ЖК- ледяной "дубак". Cпит парочка в палатке, сооруженной на кровати в спальне, периодически прогревая его всё той же горелкой. В одном из видео Мартыненко признаётся, что пока в доме нет электричества, он решил пересмотреть сериал "Слуга народа", чтобы понять, как "мы пришли к тому, к чему пришли". Впрочем, просмотр надо начинать с кадров евромайдана, а не с сериала, снятого для раскрутки "Голобородько".Еще один способ согреться – использование грелок. Они помогают быстро приподнять температуру тела, особенно если положить их под одеяло или согревать руки и ноги. "Грелки могут быть разных типов, однако важно пользоваться ими осторожно и не прикладывать непосредственно к голой коже, чтобы избежать ожогов", - издевательски советуют "спасатели". А еще рекомендуют наполнять горячей водой пластиковые бутылки и использовать их в качестве согревающего средства. При этом активисты ссылаются на книги британских авторов ( в частности, Розамунды Пилчер), где рассказывается о том как даже аристократы в шотландских замках не гнушаются положить в кровать бутылочку-другую горячей воды для утепления. В общем, как раз представился удачный шанс украинцам почувствовать себя лордами, сэрами и пэрами. Кстати, остывшую воду выливать не стоит - ее, оказывается можно использовать для мытья рук ( хотя доктор Комаровский уверяет, что частое мытье вредно для здоровья, особенно в блэкаут) или сортирных дел. Слава богу, Комаровский еще не додумался учить сограждан отказаться от смыва фекалий и накопления в квартирах "коричневых сталактитов". В отличие от своего друга, журналиста Дмитрия Гордона, который советовал недавно страдающим от нехватки воды жителям Донбасса "пить мочу, свою или чужую". Киевлянам такие советы Гордон пока давать побоялся, и просто предлагает везде таскать с собой термос с кипятком. Откуда брать кипяток пропагандист не говорит.Ну, а самая блестящая идея - это строить в холодном доме импровизированные халабуды из одеял и пледов. Ведь, чем меньше пространство, тем легче удерживать там тепло. При этом украинцев убеждают, что импровизированные пещеры из тряпок - это мечта детства и неплохо побыть ребенком, прячась от холода в такой самодельной халабуде. Причем, ее можно утеплить несколькими слоями ткани, в частности шерстяными одеялами или карпатскими овечьими шкурами. Перед сном место можно дополнительно нагреть грелкой, а потом ложиться под одеяло. Для дополнительного утепления стоит раздобыть старый дедов кожух или напялить лыжный костюм - если не удалось его применять по прямому назначению в Буковеле. Дескать, такие вещи помогают сохранять температуру лучше, чем синтетические пледы. "Создается впечатление, что памятку для горожан опять писали вуйки с карпатских полонин: какие-то кожухи, овечьи шкуры для лежанки и прочие аутентичные утеплители. Прямо возвращение во времена Ющенко, а еще точнее - в 17 век, куда нас всех загнали майданные правители", - сетует киевлянка Любовь Карпюк. И это она еще не читала об идее ночевать в спальном мешке. Создатели "памятки тепла" уверяют, что спальник предназначен для сохранения тепла даже в холодных условиях, потому хорошо работает и в квартире без отопления. Спальный мешок можно использовать вместо одеяла или вместе с ним, а также класть поверх каремата или матраса, чтобы не терять тепло из-за холодной поверхности. Правда, спальные мешки в Киеве давно в дефиците - их расхватали, как горячие пирожки. Да и цена на них нескромная: от 5 до 15 тысяч гривен. Не всякая семья может себе позволить такое утепление, не говоря уж о пенсионерах или инвалидах.Сначала объятия, потом - секс-обогрев с фаллоимитаторомДля финансово незащищенных слоев населения у советчиков есть совсем простые рекомендации - обнимашки. "Помочь согреться могут и объятия, если рядом есть близкие люди. К примеру, детям можно спать с родителями. Дополнительно можно обложиться мягкими игрушками, подложив их под холодную стену или взять в кровать пушистого домашнего любимца - кота или собаку", - увещевают доморощенные специалисты по самодельному обогреву. Сами-то они зачастую строчат из Львова, Польши, Чехии, где об энергетическом коллапсе узнают из телевизионных новостей.Впрочем, все днища пробила гражданская жена бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы - Светлана Павелецкая. Владелица секс-шопа в Киеве вышла с оригинальным предложением - обогреваться с помощью вибраторов из ее магазинов. "Есть игрушки, которые регулируют температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться", – считает подруга "лопаты" Кулебы. Украинцы уже мрачно шутят на тему, что невеста дипломата хочет обложить всех "х…ми", но сама Повелецкая уверена, что ее инициатива- символ раскованности и прогресса. Правда, прогресс этот с весьма низким КПД, учитывая, что секс-обогреватели работают от батареек. Впрочем, задача "кулеб" отвлечь эпатажными предложениями граждан от обсуждения насущных проблем и поиска ответов на вопросы о том, кто виноват в "холодоморе" или куда делись выделенные Западом деньги на восстановление энергетики? Гораздо лучше, если украинцы будут изощряться в пикантных комментариях по поводу фаллосов-обогревателей, чем "песочить" власть и чиновников, ответственных за зятягивание войны, блэкауты и неподготовленность коммунальных структур к кризисным ситуациям.Такой перевод стрелок снижает уровень накопленного социального давления и временно сбивает протестный импульс, который всё отчётливее проявляется на местах. Не случайно акции недовольства из-за отключений света и тепла уже фиксируются в ряде городов, от Хмельницкого и Одессы до Белой Церкви. Власть хорошо помнит, что именно из бытового раздражения и ощущения несправедливости в украинских условиях нередко вырастали майданы. Поэтому ставка делается на информационный шум, призванный отсрочить момент, когда накопленное общественное возмущение может быть оформлено политически. Именно общественного взрыва, который рано или поздно оппоненты Зеленского оформят в новый мятеж, больше всего боится и глава киевского режима, и стоящие за ним глобалисты. Вот и включают "обогревательный антикриз" с целью увести народ c майдана.Подробнее о том, что происходит с переговорами о мирном разрешении конфликта - в статье Михаила Павлива "Провал всех надежд Киева"

