https://ukraina.ru/20260122/kripta-zagranitsa-milliony-kak-zelenskiy-sozdal-set-ruchnykh-telegram-kanalov-1074679739.html

Крипта, заграница, миллионы: как Зеленский создал сеть ручных телеграм-каналов

Крипта, заграница, миллионы: как Зеленский создал сеть ручных телеграм-каналов - 22.01.2026 Украина.ру

Крипта, заграница, миллионы: как Зеленский создал сеть ручных телеграм-каналов

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос") опубликовал в YouTube расследование, которое посвящено популярным украинским телеграм-каналам, работающим на Офис президента. Выяснилось, что в этом бизнесе крутятся баснословные деньги

2026-01-22T16:08

2026-01-22T16:08

2026-01-22T16:53

эксклюзив

ярослав железняк

владимир зеленский

андрей ермак

офис президента

telegram

украина

украина.ру

верховная рада

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0e/1073105614_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5417d2937db672076630ed4e0bef2fb3.jpg

Расценки и реальные доходыЖелезняк – депутат, близкий к украинским антикоррупционным органам, которые в последнее время ведут войну с Офисом президента. Они вынудили Владимира Зеленского уволить своего ближайшего соратника Андрея Ермака, а также продолжают возбуждать уголовные дела против его окружения.Поэтому не удивительно, что основной критерий работы того или иного телеграм-канала на власть для Железняка является то, насколько рьяно эти каналы критиковали антикоррупционеров. Всего он рассказал о пяти известных каналах, в реальности же их гораздо больше.Речь идет о Insider ua (2 млн подписчиков), "Україна Сейчас" (1,5 млн), "Реальна Вiйна" (1,5 млн), Україна Online (1,5 млн) и Times of Ukraine (2,5 млн).Руководитель одного из этих каналов ранее публично в интервью рассказывал, что ежемесячная доход с работы такого ресурса составляет порядка 50 тыс. долларов. Железняк добавил, что за размещение там заказного поста желающему придется выложить от 2 до 4 тыс. долларов. Причем если речь про политический пост, то цена будет еще выше.Конечные владельцы таких каналов как правило держатся в тени, они особо не отсвечивают и предпочитают не шиковать своим богатством на публике, однако все концы спрятать не удалось, поэтому кое-что про них все же известно.Так, владельцами каналов Times of Ukraine и "Україна Online" являются Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук. Оба они значатся основателями компании Toba, которая занимается рекламой и раскруткой телеграм-каналов. На сайте этой фирмы Арутюнянц обозначен как "серый кардинал рекламного рынка в Телеграм", а Тимощук как "отец рекламного рынка" в этом мессенджере.Далее указано, что Toba реализовала проекты на общий бюджет в 500 млн гривен, а среди партнеров числятся крупнейшие украинские компании, банки, торговые сети и т.д.Естественно, что официальные доходы этой парочки сильно меньше предполагаемых. У Арутюнянца, например, за 2025 год задекларирован доход в чуть больше 100 тыс. гривен. У Тимощука все обстоит лучше – 2,4 млн за прошлый год, хотя в 2023-м у него зафиксирован доход лишь в… 3 тыс. гривен.Интересно сопоставить официальные доходы того же Тимощука и его реальные траты, которые можно отследить по его соцсетям. За 2021 год у него задекларировано 86 тыс. гривен, при этом в том году он обзавелся автомобилем BMW и загородным домом под Киевом. Бизнесмен там же в своих соцсетях писал, что деньги на это он получил с телеграм-каналов.В том же 2021 году он написал, что за одно личное обучение и несколько консультаций он получил 83 тыс. гривен, то есть сумму, которая составила почти весь его официальный годовой доход.Роскошная жизнь на деньги Офиса ЗеленскогоВладельцем канала Insider ua источники Железняка называют 31-летнего Андрея Сахарова из Харькова, выпускника следственно-криминалистического факультета Национального юридического университета Ярослава Мудрого.Согласно открытым официальным источникам, у него четыре квартиры в Киевской области, а передвигается он на двух люксовых авто - Audi RS Q8 2020 года выпуска и Mercedes S-класса 2023 года.После начала СВО официальные доходы Сахарова возросли аж в 40 раз: как индивидуальный предприниматель он задекларировал в прошлом году почти 9 млн гривен.Что касается канала "Україна Сейчас", то им владеет 40-летний Вячеслав Мишалов из города Днепр (Днепропетровск). Из реестров следует, что официально ему принадлежат несколько компаний из сферы недвижимости, зарегистрированных на Кипре.Соцсети Мишалова показывают, что с началом российской спецоперации он много времени проводит за границей, в т.ч. на таких курортах, как Куршавель.За последним в списке Железняка каналом - "Реальна Вiйна" - стоит 31-летний Вадим Климовец из Волынской области. В административном центре этого региона – Луцке – зарегистрирована вся его недвижимость, а также две компании, которые никак не связаны с соцсетями или медийной сферой.Исходя из декларации, Климовец передвигается на BMW X6 2023 года выпуска. Его доходы также возросли во время СВО: в 2022-м он получил почти 298 тыс. гривен, а все последующие годы – примерно по 1,5 млн гривен каждый год.Предположительно, свои миллионы, которые остаются в тени, вся эта публика получает в криптовалюте. Также вероятно, что эти каналы пользуются покровительством правоохранительных органов, что позволяет им избегать проверок, блокировок и претензий со стороны государства.Железняк обратился к правоохранителям, чтобы те разобрались с владельцами этих каналов. Учитывая тесную связь этих ресурсов с Офисом президента, слабо верится, что власти будут рубить сук, на котором сидят.Поэтому не исключено, что на всю эту историю обратят внимание антикоррупционные органы, с которыми работает Железняк и которые, возможно, и слили ему данную информацию. А потому разоблачения парламентария интересны и познавательны, но являются лишь еще одним эпизодом войны между Зеленским и его оппонентами, чума на оба их дома.В любом случае, читать украинские телеграм-каналы - дело неблагодарное, вместо этого лучше доверять проверенным источникам и подписаться на телеграм-канал Украина.ру.О том, как для Украины проходит Всемирный экономический форум в Швейцарии - в материале издания Украина.ру Зеленская карта бита. Что на Украине говорят об экономическом форуме в Давосе.

https://ukraina.ru/20260122/publichnoe-unizhenie-vassala-chto-govoryat-na-ukraine-o-srochnom-vyzove-zelenskogo-v-davos-1074659823.html

украина

харьков

киев

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, ярослав железняк, владимир зеленский, андрей ермак, офис президента, telegram, украина, украина.ру, верховная рада, трамп и зеленский, харьков, киев, украина.ру, киевский режим, банковая