Крипта, заграница, миллионы: как Зеленский создал сеть ручных телеграм-каналов

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк (фракция "Голос") опубликовал в YouTube расследование, которое посвящено популярным украинским телеграм-каналам, работающим на Офис президента. Выяснилось, что в этом бизнесе крутятся баснословные деньги
Расценки и реальные доходы
Железняк – депутат, близкий к украинским антикоррупционным органам, которые в последнее время ведут войну с Офисом президента. Они вынудили Владимира Зеленского уволить своего ближайшего соратника Андрея Ермака, а также продолжают возбуждать уголовные дела против его окружения.
Поэтому не удивительно, что основной критерий работы того или иного телеграм-канала на власть для Железняка является то, насколько рьяно эти каналы критиковали антикоррупционеров. Всего он рассказал о пяти известных каналах, в реальности же их гораздо больше.
Речь идет о Insider ua (2 млн подписчиков), "Україна Сейчас" (1,5 млн), "Реальна Вiйна" (1,5 млн), Україна Online (1,5 млн) и Times of Ukraine (2,5 млн).
Руководитель одного из этих каналов ранее публично в интервью рассказывал, что ежемесячная доход с работы такого ресурса составляет порядка 50 тыс. долларов. Железняк добавил, что за размещение там заказного поста желающему придется выложить от 2 до 4 тыс. долларов. Причем если речь про политический пост, то цена будет еще выше.
Конечные владельцы таких каналов как правило держатся в тени, они особо не отсвечивают и предпочитают не шиковать своим богатством на публике, однако все концы спрятать не удалось, поэтому кое-что про них все же известно.
Так, владельцами каналов Times of Ukraine и "Україна Online" являются Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук. Оба они значатся основателями компании Toba, которая занимается рекламой и раскруткой телеграм-каналов. На сайте этой фирмы Арутюнянц обозначен как "серый кардинал рекламного рынка в Телеграм", а Тимощук как "отец рекламного рынка" в этом мессенджере.
Далее указано, что Toba реализовала проекты на общий бюджет в 500 млн гривен, а среди партнеров числятся крупнейшие украинские компании, банки, торговые сети и т.д.
Естественно, что официальные доходы этой парочки сильно меньше предполагаемых. У Арутюнянца, например, за 2025 год задекларирован доход в чуть больше 100 тыс. гривен. У Тимощука все обстоит лучше – 2,4 млн за прошлый год, хотя в 2023-м у него зафиксирован доход лишь в… 3 тыс. гривен.
Интересно сопоставить официальные доходы того же Тимощука и его реальные траты, которые можно отследить по его соцсетям. За 2021 год у него задекларировано 86 тыс. гривен, при этом в том году он обзавелся автомобилем BMW и загородным домом под Киевом. Бизнесмен там же в своих соцсетях писал, что деньги на это он получил с телеграм-каналов.
В том же 2021 году он написал, что за одно личное обучение и несколько консультаций он получил 83 тыс. гривен, то есть сумму, которая составила почти весь его официальный годовой доход.
Роскошная жизнь на деньги Офиса Зеленского
Владельцем канала Insider ua источники Железняка называют 31-летнего Андрея Сахарова из Харькова, выпускника следственно-криминалистического факультета Национального юридического университета Ярослава Мудрого.
Согласно открытым официальным источникам, у него четыре квартиры в Киевской области, а передвигается он на двух люксовых авто - Audi RS Q8 2020 года выпуска и Mercedes S-класса 2023 года.
После начала СВО официальные доходы Сахарова возросли аж в 40 раз: как индивидуальный предприниматель он задекларировал в прошлом году почти 9 млн гривен.
Что касается канала "Україна Сейчас", то им владеет 40-летний Вячеслав Мишалов из города Днепр (Днепропетровск). Из реестров следует, что официально ему принадлежат несколько компаний из сферы недвижимости, зарегистрированных на Кипре.
Соцсети Мишалова показывают, что с началом российской спецоперации он много времени проводит за границей, в т.ч. на таких курортах, как Куршавель.
За последним в списке Железняка каналом - "Реальна Вiйна" - стоит 31-летний Вадим Климовец из Волынской области. В административном центре этого региона – Луцке – зарегистрирована вся его недвижимость, а также две компании, которые никак не связаны с соцсетями или медийной сферой.
Исходя из декларации, Климовец передвигается на BMW X6 2023 года выпуска. Его доходы также возросли во время СВО: в 2022-м он получил почти 298 тыс. гривен, а все последующие годы – примерно по 1,5 млн гривен каждый год.
Предположительно, свои миллионы, которые остаются в тени, вся эта публика получает в криптовалюте. Также вероятно, что эти каналы пользуются покровительством правоохранительных органов, что позволяет им избегать проверок, блокировок и претензий со стороны государства.
Железняк обратился к правоохранителям, чтобы те разобрались с владельцами этих каналов. Учитывая тесную связь этих ресурсов с Офисом президента, слабо верится, что власти будут рубить сук, на котором сидят.
Поэтому не исключено, что на всю эту историю обратят внимание антикоррупционные органы, с которыми работает Железняк и которые, возможно, и слили ему данную информацию. А потому разоблачения парламентария интересны и познавательны, но являются лишь еще одним эпизодом войны между Зеленским и его оппонентами, чума на оба их дома.
