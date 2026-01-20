https://ukraina.ru/20260120/zhiteley-es-gotovyat-k-yadernoy-voyne-1074540162.html

Жителей ЕС готовят к ядерной войне

Жителей ЕС готовят к ядерной войне - 20.01.2026 Украина.ру

Жителей ЕС готовят к ядерной войне

Гражданам Евросоюза разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне. Сделали это депутаты крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии... Украина.ру, 20.01.2026

2026-01-20T09:10

2026-01-20T09:10

2026-01-20T09:10

новости

венгрия

россия

брюссель

виктор орбан

ес

европарламент

будапешт

нато

будет ли война с нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg

Гражданам Евросоюза разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне. Сделали это депутаты крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП). В правительстве Венгрии возмутились тем, что эта фракция Европарламента не нацелена на мир и вместо этого ведет подготовку к ядерной войне. Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра страны Золтан Ковач.Он опубликовал часть разработанной парламентариями в Брюсселе "стратегии подготовки" людей к военному конфликту. В документе содержатся вопросы: "Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены? Вам известно, где находится ближайшее убежище? Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей, которых хватит на 72 часа, а также таблетки йода?" Затем депутаты дают европейцам ответы, отметило издание lenta.ru."Эти вопросы не задавались на учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а были публично поставлены фракцией Европейской народной партии в Брюсселе", — обратил внимание венгерский госсекретарь. Он уверен, что составители этого документа "готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию".Ковач заявил также, что позиция официального Будапешта иная: премьер-министр Виктор Орбан и правительство делают все возможное, чтобы удержать страну от войны, поскольку её народ хочет мира.До этого издание Responsible Statecraft сообщило, что Британия и другие страны НАТО желают начать охоту на российские грузовые суда в международных водах, что способно привести к ядерной войне.Также на эту тему: Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венгрия

россия

брюссель

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, россия, брюссель, виктор орбан, ес, европарламент, будапешт, нато, будет ли война с нато, война, третья мировая война, международные отношения, международная политика