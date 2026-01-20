Жителей ЕС готовят к ядерной войне - 20.01.2026 Украина.ру
Жителей ЕС готовят к ядерной войне
Жителей ЕС готовят к ядерной войне
2026-01-20T09:10
2026-01-20T09:10
Гражданам Евросоюза разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне. Сделали это депутаты крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП). В правительстве Венгрии возмутились тем, что эта фракция Европарламента не нацелена на мир и вместо этого ведет подготовку к ядерной войне. Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра страны Золтан Ковач.Он опубликовал часть разработанной парламентариями в Брюсселе "стратегии подготовки" людей к военному конфликту. В документе содержатся вопросы: "Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены? Вам известно, где находится ближайшее убежище? Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей, которых хватит на 72 часа, а также таблетки йода?" Затем депутаты дают европейцам ответы, отметило издание lenta.ru."Эти вопросы не задавались на учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а были публично поставлены фракцией Европейской народной партии в Брюсселе", — обратил внимание венгерский госсекретарь. Он уверен, что составители этого документа "готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию".Ковач заявил также, что позиция официального Будапешта иная: премьер-министр Виктор Орбан и правительство делают все возможное, чтобы удержать страну от войны, поскольку её народ хочет мира.До этого издание Responsible Statecraft сообщило, что Британия и другие страны НАТО желают начать охоту на российские грузовые суда в международных водах, что способно привести к ядерной войне.Также на эту тему: Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Гражданам Евросоюза разослали инструкцию для подготовки к ядерной войне. Сделали это депутаты крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП).
В правительстве Венгрии возмутились тем, что эта фракция Европарламента не нацелена на мир и вместо этого ведет подготовку к ядерной войне. Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра страны Золтан Ковач.
Он опубликовал часть разработанной парламентариями в Брюсселе "стратегии подготовки" людей к военному конфликту. В документе содержатся вопросы: "Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены? Вам известно, где находится ближайшее убежище? Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей, которых хватит на 72 часа, а также таблетки йода?"
Затем депутаты дают европейцам ответы, отметило издание lenta.ru.
"Эти вопросы не задавались на учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а были публично поставлены фракцией Европейской народной партии в Брюсселе", — обратил внимание венгерский госсекретарь.
Он уверен, что составители этого документа "готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию".
Ковач заявил также, что позиция официального Будапешта иная: премьер-министр Виктор Орбан и правительство делают все возможное, чтобы удержать страну от войны, поскольку её народ хочет мира.
До этого издание Responsible Statecraft сообщило, что Британия и другие страны НАТО желают начать охоту на российские грузовые суда в международных водах, что способно привести к ядерной войне.
Также на эту тему: Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
