https://ukraina.ru/20260120/lavrov-obvinil-evropu-v-sryve-dogovorennostey-po-ukraine-1074550469.html

Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине

Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине - 20.01.2026 Украина.ру

Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине

Россия привержена поиску дипломатического решения украинского кризиса, заверил 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

2026-01-20T12:10

2026-01-20T12:10

2026-01-20T12:53

новости

сергей лавров

россия

украина

европа

владимир путин

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43a414fccd32e3c29e178acfb647d2ea.jpg

"Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса", - сказал Лавров.Он отметил, что если взглянуть на историю кризиса — "не было недостатка в доброй воли со стороны РФ в том, что касается заключения политической договоренностей". По его словам, точно также они себя ведут в отношении тех инициатив, что выдвигает администрация президента США Дональда Трампа. Призывают не договариваться с РФ. Всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этогоОн еще раз подчеркнул, что позиция России по Украине заключается в необходимости устранить первопричины кризиса, который Запад долгие годы сознательно создавал.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, россия, украина, европа, владимир путин, дональд трамп, украина.ру