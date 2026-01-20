Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине
Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине
Россия привержена поиску дипломатического решения украинского кризиса, заверил 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса", - сказал Лавров.Он отметил, что если взглянуть на историю кризиса — "не было недостатка в доброй воли со стороны РФ в том, что касается заключения политической договоренностей". По его словам, точно также они себя ведут в отношении тех инициатив, что выдвигает администрация президента США Дональда Трампа. Призывают не договариваться с РФ. Всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этогоОн еще раз подчеркнул, что позиция России по Украине заключается в необходимости устранить первопричины кризиса, который Запад долгие годы сознательно создавал.
96
Лавров обвинил Европу в срыве договоренностей по Украине

12:10 20.01.2026 (обновлено: 12:53 20.01.2026)
 
Россия привержена поиску дипломатического решения украинского кризиса, заверил 20 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса", - сказал Лавров.
Он отметил, что если взглянуть на историю кризиса — "не было недостатка в доброй воли со стороны РФ в том, что касается заключения политической договоренностей".

"Но каждый раз наши европейские соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать", - напомнил министр.

По его словам, точно также они себя ведут в отношении тех инициатив, что выдвигает администрация президента США Дональда Трампа. Призывают не договариваться с РФ. Всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этого
Он еще раз подчеркнул, что позиция России по Украине заключается в необходимости устранить первопричины кризиса, который Запад долгие годы сознательно создавал.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости
 
Лента новостейМолния