Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"

Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

2026-01-20T12:17

2026-01-20T12:17

2026-01-20T12:18

новости

запад

россия

москва

сергей лавров

обсе

украина.ру

"Вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить... Реанимировать... Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса переродилась полностью в инструмент, которые Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - объяснил министр.Он заверил, что Россия продолжает участвовать в ОБСЕ не потому, что питает надежды, Москва хочет поддерживать страны, сохраняющие здравый смысл.Он также сотметил, что не знает достанется ли Организации место в конструкции евразийского партнерства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

