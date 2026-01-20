Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать" - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать" - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T12:17
2026-01-20T12:18
"Вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить... Реанимировать... Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса переродилась полностью в инструмент, которые Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - объяснил министр.Он заверил, что Россия продолжает участвовать в ОБСЕ не потому, что питает надежды, Москва хочет поддерживать страны, сохраняющие здравый смысл.Он также сотметил, что не знает достанется ли Организации место в конструкции евразийского партнерства.
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"

12:17 20.01.2026 (обновлено: 12:18 20.01.2026)
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить... Реанимировать... Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса переродилась полностью в инструмент, которые Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - объяснил министр.
Он заверил, что Россия продолжает участвовать в ОБСЕ не потому, что питает надежды, Москва хочет поддерживать страны, сохраняющие здравый смысл.

"Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал министр.

Он также сотметил, что не знает достанется ли Организации место в конструкции евразийского партнерства.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиЗападРоссияМоскваСергей ЛавровОБСЕУкраина.ру
 
