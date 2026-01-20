https://ukraina.ru/20260120/lavrov-vyskazalsya-o-padenii-obse-i-vozmozhnosti-ee-reanimirovat-1074550940.html
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать" - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
2026-01-20T12:17
2026-01-20T12:17
2026-01-20T12:18
новости
запад
россия
москва
сергей лавров
обсе
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/12/1032481224_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_3c364074059733f2ffa1bfe3e942025c.jpg
"Вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить... Реанимировать... Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса переродилась полностью в инструмент, которые Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - объяснил министр.Он заверил, что Россия продолжает участвовать в ОБСЕ не потому, что питает надежды, Москва хочет поддерживать страны, сохраняющие здравый смысл.Он также сотметил, что не знает достанется ли Организации место в конструкции евразийского партнерства.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
запад
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103248/12/1032481224_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e2965d2c55e252f4e56f938b635bd23c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, москва, сергей лавров, обсе, украина.ру
Новости, Запад, Россия, Москва, Сергей Лавров, ОБСЕ, Украина.ру
Лавров высказался о "падении" ОБСЕ и возможности ее "реанимировать"
12:17 20.01.2026 (обновлено: 12:18 20.01.2026)
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как организация "упала" так низко, что возможность ее "реанимировать" находится под вопросом. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
"Вы сказали, что кто-то призывал ее перестроить... Реанимировать... Я не знаю, насколько реанимация в данном случае возможна. ОБСЕ упала так низко, что дальше некуда. Организация, которая была основана на принципах равноправия и консенсуса переродилась полностью в инструмент, которые Запад, пользуясь своим большинством, затачивает ежедневно против Российской Федерации", - объяснил министр.
Он заверил, что Россия продолжает участвовать в ОБСЕ не потому, что питает надежды, Москва хочет поддерживать страны, сохраняющие здравый смысл.
"Мы будем продолжать поддерживать с ними (со здоровыми силами в странах Запада) контакты и максимально удерживать ОБСЕ от того, чтобы она похоронила сама себя", - сказал министр.
Он также сотметил, что не знает достанется ли Организации место в конструкции евразийского партнерства.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.