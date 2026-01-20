Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде
2026-01-20T12:50
2026-01-20T12:52
новости
сша
россия
москва
сергей лавров
марко рубио
дональд трамп
По его словам, госсекретарь США Марко Рубио тогда сказал, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе "определяется национальными интересами и здравым смыслом".Как добавил министр, это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров.Он указал, что затем Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию."Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:50 20.01.2026 (обновлено: 12:52 20.01.2026)
 
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде
По его словам, госсекретарь США Марко Рубио тогда сказал, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе "определяется национальными интересами и здравым смыслом".
Как добавил министр, это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров.

"Там не было сказано "у всех стран мира", но у своих ведущих партнёров, у других великих держав. Далее он продолжил - национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать, в большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают - национальные интересы США и России - будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее", - сказал Лавров.

Он указал, что затем Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию.
"Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
