https://ukraina.ru/20260120/lavrov-soglasilsya-so-slovami-rubio-o-rossiysko-amerikanskikh-otnosheniyakh-1074553003.html

Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях

Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях - 20.01.2026 Украина.ру

Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде

2026-01-20T12:50

2026-01-20T12:50

2026-01-20T12:52

новости

сша

россия

москва

сергей лавров

марко рубио

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7e71433341cd754c2bd0c310f71bf5f8.jpg

По его словам, госсекретарь США Марко Рубио тогда сказал, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе "определяется национальными интересами и здравым смыслом".Как добавил министр, это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров.Он указал, что затем Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию."Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, москва, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп