https://ukraina.ru/20260120/lavrov-soglasilsya-so-slovami-rubio-o-rossiysko-amerikanskikh-otnosheniyakh-1074553003.html
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях - 20.01.2026 Украина.ру
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде
2026-01-20T12:50
2026-01-20T12:50
2026-01-20T12:52
новости
сша
россия
москва
сергей лавров
марко рубио
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7e71433341cd754c2bd0c310f71bf5f8.jpg
По его словам, госсекретарь США Марко Рубио тогда сказал, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе "определяется национальными интересами и здравым смыслом".Как добавил министр, это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров.Он указал, что затем Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию."Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_da7289f6a882402d70fdad9b750f5411.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, москва, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп
Новости, США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дональд Трамп
Лавров согласился со словами Рубио о российско-американских отношениях
12:50 20.01.2026 (обновлено: 12:52 20.01.2026)
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году рассказал о февральских переговорах американской и российской делегаций в прошлом году в Эр-Рияде
По его словам, госсекретарь США Марко Рубио тогда сказал, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе "определяется национальными интересами и здравым смыслом".
Как добавил министр, это предполагает, что американцы признают наличие таких же интересов у своих ведущих партнёров.
"Там не было сказано "у всех стран мира", но у своих ведущих партнёров, у других великих держав. Далее он продолжил - национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать, в большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают - национальные интересы США и России - будет грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, в сфере инвестиций и так далее", - сказал Лавров.
Он указал, что затем Рубио сказал, что при несовпадении национальных интересов США и России будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, а тем более в горячую конфронтацию.
"Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику и я исхожу из того, что США понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Марко Рубио", - подчеркнул Лавров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.