20 января 2026 года, утренний эфир
20 января 2026 года, утренний эфир - 20.01.2026 Украина.ру
20 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.01.2026
2026-01-20T11:37
2026-01-20T11:37
2026-01-20T11:37
Сегодня в эфире:* "Нам есть, чем гордиться!" Достопримечательности и краеведческий музей Свердловска. Гость: заместитель директора Свердловского краеведческого музея Алёна Хазеева* "Украина: поворот не туда". О Викторе Ющенко и его антироссийских шагах. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии". Издание книги "Невская сказка". Гость: Дарья Маслова, режиссер, продюсер, общественный деятель* "Мы живём в России". Об итогах прошлого года, планах на будущее. Гость: Светлана Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР
* "Нам есть, чем гордиться!" Достопримечательности и краеведческий музей Свердловска. Гость: заместитель директора Свердловского краеведческого музея Алёна Хазеева
* "Украина: поворот не туда". О Викторе Ющенко и его антироссийских шагах. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* "Время Новороссии". Издание книги "Невская сказка". Гость: Дарья Маслова, режиссер, продюсер, общественный деятель
* "Мы живём в России". Об итогах прошлого года, планах на будущее. Гость: Светлана Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР