20 января 2026 года, утренний эфир - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/20-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074548573.html
20 января 2026 года, утренний эфир
20 января 2026 года, утренний эфир - 20.01.2026 Украина.ру
20 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.01.2026
2026-01-20T11:37
2026-01-20T11:37
свердловск (луганская область)
донецкая народная республика
виктор ющенко
михаил павлив
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548028_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_25bd13993b1355831dd163d9cfaadd7f.jpg
Сегодня в эфире:* "Нам есть, чем гордиться!" Достопримечательности и краеведческий музей Свердловска. Гость: заместитель директора Свердловского краеведческого музея Алёна Хазеева* "Украина: поворот не туда". О Викторе Ющенко и его антироссийских шагах. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии". Издание книги "Невская сказка". Гость: Дарья Маслова, режиссер, продюсер, общественный деятель* "Мы живём в России". Об итогах прошлого года, планах на будущее. Гость: Светлана Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР
свердловск (луганская область)
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074548028_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3e9ba177a87a291a86dba89d93ea3108.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
свердловск (луганская область), донецкая народная республика, виктор ющенко, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Свердловск (Луганская область), Донецкая Народная Республика, Виктор Ющенко, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

20 января 2026 года, утренний эфир

11:37 20.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Нам есть, чем гордиться!" Достопримечательности и краеведческий музей Свердловска. Гость: заместитель директора Свердловского краеведческого музея Алёна Хазеева
* "Украина: поворот не туда". О Викторе Ющенко и его антироссийских шагах. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* "Время Новороссии". Издание книги "Невская сказка". Гость: Дарья Маслова, режиссер, продюсер, общественный деятель
* "Мы живём в России". Об итогах прошлого года, планах на будущее. Гость: Светлана Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Свердловск (Луганская область)Донецкая Народная РеспубликаВиктор ЮщенкоМихаил ПавливНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Лавров рассказал о пользе БРИКС
11:43Изоляция России не состоялась - Лавров
11:38"Пока вы не уймете своих бешеных псов": начальник Днепропетровска возмущён обыском
11:3720 января 2026 года, утренний эфир
11:33Лавров высказался о беспрецедентных отношениях России и Китая
11:23Лавров обратил внимание на скандальное заявление Мерца
11:12Год начался бурно - Лавров
11:01Аппарат парламента Украины отправился на удалёнку из-за бытовых неудобств
10:40Макрон предложил Трампу созвать G7 с участием России, Украины и Дании. Главное к этому часу
10:40ЕС может сбросить долговые обязательства США в отместку за Гренландию
10:27Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
10:25Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
10:17Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
10:10В Ставрополе ликвидировали россиянина, причастного к подготовке теракта против военного - ФСБ
09:5719 января 2026 года, вечерний эфир
09:47Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
09:33Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
09:10Жителей ЕС готовят к ядерной войне
09:00Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
09:00США отправили военные самолеты в Гренландию
Лента новостейМолния