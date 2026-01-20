https://ukraina.ru/20260120/20-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074548573.html

20 января 2026 года, утренний эфир

20 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире:* "Нам есть, чем гордиться!" Достопримечательности и краеведческий музей Свердловска. Гость: заместитель директора Свердловского краеведческого музея Алёна Хазеева* "Украина: поворот не туда". О Викторе Ющенко и его антироссийских шагах. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии". Издание книги "Невская сказка". Гость: Дарья Маслова, режиссер, продюсер, общественный деятель* "Мы живём в России". Об итогах прошлого года, планах на будущее. Гость: Светлана Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР

свердловск (луганская область), донецкая народная республика, виктор ющенко, михаил павлив, новороссия сегодня, видео