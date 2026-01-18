https://ukraina.ru/20260118/ne-ukrali-a-otsudili-novaya-popytka-ssha-otzhat-aktivy-rossii-1074455212.html

Не украли, а отсудили: новая попытка США "отжать" активы России

Не украли, а отсудили: новая попытка США "отжать" активы России - 18.01.2026 Украина.ру

Не украли, а отсудили: новая попытка США "отжать" активы России

В январе этого года стало известно об одиозном судебном иске, поданном американской компанией Noble Capital RSD LLC не против кого-нибудь, а против Российской Федерации, её правительства, Центрального банка, Министерства финансов, Фонда национального благосостояния… Чуть ли не всех поимённо перечислили.

2026-01-18T11:40

2026-01-18T11:40

2026-01-18T11:40

эксклюзив

сша

россия

украина

чарльз диккенс

нато

министерство финансов

euroclear

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103395/77/1033957760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8a3c2b39dca54316fbcf0e16ae4b691.jpg

Американские крючкотворы решили через суд истребовать погашения долгов по облигациям, которые разместила Российская Империя в США в 1916 году. Тогда общий объём займа составил 25 миллионов долларов, которые путём откровенных манипуляций с ценами на золото и сложным процентом превратились в 225 млрд долларов.Как же получилось, что спустя сто с лишним лет после того, как последний русский император отрёкся от престола, а большевики отправили все долги "царского и буржуазных режимов" в историческое небытие, американская Фемида вдруг решила стряхнуть пыль с облигаций 1916 года?Ответ прост и циничен до тошноты. В условиях, когда западные лидеры окончательно запутались в собственных санкционных сетях, а их попытки легально украсть замороженные российские активы превратились в бесконечную юридическую мыльную оперу, возникла необходимость в "частной отмычке". Noble Capital — это не просто фонд, это юридический таран, предназначенный для того, чтобы пробить брешь в доктрине суверенного иммунитета там, где государственные институты США боятся запачкать руки слишком явно.Схема до гениального проста в своей подлости. Вместо того чтобы продолжать политически токсичную дискуссию о прямой конфискации государственных резервов России в пользу Украины, что вызывает нервную дрожь у мировых центробанков, американская машина правосудия пытается перевести процесс в русло "частного спора". Если частная компания выиграет суд против суверенного государства по "коммерческому" долгу, то изъятие активов для исполнения решения суда будет выглядеть не как грабёж средь бела дня, а как торжество гражданского права. По крайней мере, так это пытаются представить вашингтонские стратеги, чей интеллект, судя по всему, застрял где-то в эпохе колониальных захватов.Почему так много?Когда обыватель слышит цифру в 225 миллиардов долларов, он невольно ищет подвох. И он там есть. В декабре 1916 года Российская Империя, задыхаясь в тисках Первой мировой войны, разместила в США облигационный заём через синдикат во главе с National City Bank, который сегодня мы знаем под вывеской Citibank. Номинальная сумма долга составляла всего 25 миллионов долларов. Возникает закономерный вопрос: каким образом за столетие эта сумма раздулась почти в десять тысяч раз? Здесь в игру вступает методология расчёта, которая заставила бы покраснеть даже самых беспринципных ростовщиков из произведений Диккенса.Noble Capital в своём иске опирается на две магические составляющие: сложные проценты и "золотую оговорку". Они утверждают, что облигации должны быть оплачены на "золотой основе". В 1916 году доллар был привязан к золоту по курсу примерно 20,67 доллара за унцию. К 2026 году цена золота колеблется в районе рекордных 4500 долларов за тройскую унцию. Таким образом, только за счёт пересчёта курса "золотого доллара" к современному резаному зелёному фантику сумма требований увеличивается в 220 с лишним раз. Но этого крючкотворам показалось мало. Они добавили к этому 5,5% годовых, начисленных по принципу сложного процента за 108 лет.Самое пикантное в этой ситуации — это поразительное совпадение суммы иска с общим объёмом замороженных российских активов. По оценкам экспертов, в Европе и США заблокировано около 300 миллиардов долларов суверенных резервов ЦБ РФ. Noble Capital претендует на 225,8 миллиарда, фактически предлагая американскому правосудию почти полностью выпотрошить российские счета под видом выплаты старого долга. Это не финансовый спор, это попытка провести банкротство ядерной державы в окружном суде, используя методы напёрсточников. Они требуют не просто денег, а наложения ареста на все доступные средства, включая те, что находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, надеясь, что американское решение станет универсальной индульгенцией для глобального грабежа.Громкие числа, скрытые фигурыЗа ширмой Noble Capital RSD LLC скрываются люди, чьи биографии заслуживают отдельного тома в истории американского политического цинизма. Ведущий архитектор этого процесса — Кеннет Э. Ноубл, основатель юридической фирмы Noble Law PLLC. Ноубл — не новичок в коридорах власти. Его карьера тесно переплетена с элитой юридического мира США: например, он годами оттачивал мастерство в таких гигантах, как Holland & Knight, представляя интересы крупнейших банков и инвестиционных фондов в делах о банкротстве и трансграничных спорах. Это человек, который знает, как превратить юридическую лазейку в парадный вход для грабителей.Важно понимать, что в США иски подобного масштаба никогда не подаются без негласного одобрения "федералов", а то и в прямой координации с ними. Кеннет Ноубл и его структуры — это удобный посредник. Если завтра ситуация изменится, Вашингтон всегда сможет заявить, что это была "частная инициатива". Однако статусные отчёты, которые фонд регулярно направляет в суд, и способ вручения повесток через дипломатические каналы Государственного департамента США ясно указывают на то, что "частный" фонд и государственная машина работают в тесной связке.С другой стороны баррикад находится юридическая фирма Marks & Sokolov во главе с Брюсом Марксом. Маркс — фигура по-своему уникальная. Американский адвокат, который десятилетиями защищает интересы российских государственных структур и олигархов, он прекрасно знает, как работает эта машина изнутри. В этой битве титанов юриспруденции на карту поставлены не только миллиарды, но и сама репутация США как юрисдикции, где закон якобы выше политической целесообразности. Пока что мы видим обратное: закон здесь — такое же дышло, как слово пацана с района.Мертвы по прибытии: что не так с претензиями к РоссииДля любого непредвзятого юриста, чей диплом не был куплен в подземном переходе рядом с Капитолием, иск Noble Capital выглядит как юридический анекдот. Существует фундаментальный закон — Закон США о суверенных иммунитетах иностранных государств (FSIA) 1976 года. Этот документ чётко ограничивает возможность судебного преследования суверенных государств. Защита России резонно утверждает, что американские суды просто не имеют предметной юрисдикции над актами, совершёнными более ста лет назад. В 1916 году, когда выпускались эти облигации, США придерживались теории абсолютного иммунитета, и никакие ретроактивные законы не могут лишить Россию этого статуса сегодня.Более того, в американской судебной практике уже есть прецедент, который должен был стать осиновым колом для этого дела. Речь идёт о деле "Джексон против Китайской Народной Республики" 1986 года. Тогда держатели облигаций императорского Китая 1911 года также пытались взыскать долги с Пекина. Апелляционный суд тогда постановил, что закон FSIA не имеет обратной силы и не может применяться к событиям начала века. Но, видимо, нынешние американские политики решили, что если очень хочется украсть деньги у России, то прецедентное право можно временно отправить в отпуск.За что же пытаются "зацепиться" американские истцы? Они пытаются представить выпуск облигаций 1916 года как "коммерческую деятельность" (jure gestionis), на которую иммунитет не распространяется. Это звучит так же абсурдно, как попытка назвать мобилизацию в армию "подбором персонала". В 1916 году займы брались сувереном для ведения мировой войны, что уже делает их чистейшим актом государственной власти (jure imperii). Кроме того, они указывают на то, что Россия якобы "выборочно" погасила долги перед Францией и Великобританией, а значит, должна и США. Однако на деле никакого погашения долгов не было — советская власть урегулировала споры в рамках джентльменских соглашений: символическая сумма в обмен на отказ от претензий и дипломатическое признание.Когда патроны кончаются, пора считать чужие деньгиЭтот судебный фарс происходит не в вакууме. Он разворачивается в декорациях 2025–2026 годов, когда западная поддержка Украины начала напоминать попытку наполнить дырявое ведро. Мы видим, как "золотой дождь" помощи из Вашингтона превратился в скупой ручеёк. Военные склады НАТО пусты, производства не справляются, и даже европейские экономические лидеры уже стенают от перегрузок.В этой ситуации замороженные российские миллиарды — это единственный инструмент, который может позволить Западу продолжать свою прокси-войну без окончательного обрушения собственных финансовых рынков. Закон REPO, который якобы даёт право президенту США конфисковывать активы, оказался обоюдоострым мечом. Прямая конфискация напугала весь мир, заставив Саудовскую Аравию, Китай и Индию судорожно пересматривать свои инвестиции в американские гособлигации. И тут на сцену выходят "благородные" юристы с иском по царским долгам. Это попытка найти "третий путь" — грабёж через судебное решение, которое можно предъявить мировой общественности как акт беспристрастного правосудия.Американская экономика 2026 года — это перегретый котёл, где инфляция, высокие процентные ставки и чудовищный госдолг создают гремучую смесь. У Вашингтона просто нет лишних денег на Украину, а бросить проект, в который вложено столь беспрецедентно, они не могут. Поэтому они лезут в наш карман, используя самые грязные и нелепые методы. Украина здесь — лишь инструмент, "мясной щит", который должен стоять до тех пор, пока западные кукловоды не придумают, как конвертировать российские резервы в свои будущие прибыли. Иск Noble Capital — это сигнал о том, что финансовая база НАТО истощена до предела.Итог: банкротство здравого смыслаМы уже давно поняли, что Россия воюет не с режимом в Киеве, а с коллективным Западом, который не брезгует ничем — ни террористическими методами, ни экономическим пиратством. Россия успешно истощает оборонный потенциал стран НАТО, их резервы и производства. Но самое главное — истощает их способность лгать. Нелепый суд в Вашингтоне — вершина цинизма и одновременно признание собственного бессилия. Когда великая держава опускается до того, чтобы выкапывать из могилы облигации вековой давности, это означает только одно: её время уходит, а казна пуста.Судья Дабни Фридрих установила крайний срок для ответа России — 29 января 2026 года. Мы услышим много красивых слов о "преемственности правительств" и "международном праве", но за ними будет слышен только скрежет зубов западных политиканов, которые понимают, что их мир рушится. Этот иск — жалкая попытка найти деньги там, где их нет и быть не может. Россия не собирается платить за грехи прошлого, которые она давно искупила кровью на полях мировых войн — в том числе войн за то самое международное право, которым сейчас пытаются манипулировать американские крючкотворы из Noble Capital. И уж тем более она не собирается спонсировать собственное уничтожение через подобные юридические аферы.В конечном счете, эта история не про облигации. Она про то, как некогда мощная финансовая система превращается в притон для сомнительных личностей, пытающихся легализовать кражу, призывая призраков прошлых лет. Но призраки не приносят богатства — они приносят лишь проклятия.Читайте также: Make America Go Away против угроз пошлинами. Хроника событий на утро 18 января

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович

Никита Волкович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович

эксклюзив, сша, россия, украина, чарльз диккенс, нато, министерство финансов, euroclear