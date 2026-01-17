https://ukraina.ru/20260117/sineokaya-kak-spasenie-pochemu-ukraintsy-begut-v-belorussiyu-1074325502.html

"Синеокая" как спасение: почему украинцы бегут в Белоруссию

Белоруссия стала популярным направлением бегства с Украины: туда бегут в пять раз больше мужчин, чем в соседнюю Польшу. И тому есть веская причина

Государственная пограничная служба Украины в ответ на запрос журналистки Анны Бабинец сообщила: в 2025 году при попытке незаконного пересечения границы с Белоруссией были задержаны 1424 человека. Это на 913 человек больше, чем задержанных в том же году за попытку пробраться в Польшу.Бабинец отправляла запрос в рамках расследования своего издания "Слідство Інфо", где обратили внимание на нестандартный маршрут бегства из страны."Я знаю этот лес"Житель села Ракитного, что в Сарненском районе Ровенской области, в беседе с украинскими журналистами честно признался: перевести человека через границу с Белоруссией — не проблема."Там граница, дырки есть. Они проходят там", — отмечал он, показывая жестом, что пограничники закрывают на происходящее глаза за деньги.При этом мужчина признал: вполне реально, что жители Ракитного могут даже сделать на переводе людей через границу бизнес."Это реально. Вот я хорошо знаю лес, так? Я хожу по этому лесу, как сказать... От белорусской границы до трассы "Варшавки" — 50 километров. Минимум как в одну, так в другую и в третью сторону. Я знаю этот лес полностью, как свои пять пальцев", — рассказывал житель приграничья.Он также рассказал, что к нему "многие обращаются с таким предложением"."Ко мне многие обращались с таким предложением, но я отказываюсь сразу. Ну и что, что платят? У меня сын — полковник на войне (СВО — Ред.), то как я пойду? Это будет неправильно", — пояснил мужчина.Зато другие его соотечественники оказались менее щепетильными. Для многих вывоз украинских мужчин в Белоруссию стал бизнесом. До границы довозят хитро: сначала едет машина с женщиной за рулём. Это — разведка. Женщина сообщает следующему за ней авто о наличии блокпостов на дорогах. А уже в этом — втором автомобиле — и находятся те, кто желает бежать с Украины.Журналисты "Слідство Інфо" нашли несколько телеграм-каналов, оказывающих подобные услуги. В них своими впечатлениями делятся и мужчины, воспользовавшиеся услугами перевозчиков и очутившиеся в Белоруссии, где их уже задержали белорусские пограничники.Также журналисты вышли на одного из перевозчиков. Тот запросил $16 тыс. за вывоз двух мужчин. Деньги нужно было перевести на криптокошелёк. Выдававший себя за уклониста журналист даже переговорил с водителем."По маршруту: едет чувачок впереди меня, скидывает мне точки. Я чётко следую по этим точкам, поэтому где будет последняя точка, я тебе только позже скажу", — пояснил тот.Он предупредил, что пятая точка может быть на заправке, и там "уклонистам" придётся переходить дорогу, чтобы снова сесть в машину.Кроме того, смогли сотрудники СМИ переговорить и с одним из организаторов перевозок. Когда ему признались, что с ним говорят журналисты, тот не стал отнекиваться, а решил подразнить журналистов."Конечно, всех [сдать] могу. Одна-две [фамилии]? Записывай: Зеленский и Лукашенко", — ответил он на вопрос, кто принимает участие в его схеме с украинской и белорусской стороны.Организатор также предложил доставить журналиста в Румынию. Чувствовал он себя уверенно, ведь, по его словам, у журналистов ничего, кроме разговора за чашкой кофе с неизвестным человеком, не было.Впрочем, уверенность перевозчика могла быть связана и с тем, что этот бизнес прикрывался на самом верху. Так, журналисты обратили внимание, что, если верить рассказам успешно сбежавших с Украины в Белоруссию, границу те пересекали около села Переброды, что рядом с селом Копище. В последнем находится погранотряд. Это навело журналистов на мысль, что пограничники могут быть в доле.Однако основной выгодоприобретатель, утверждают украинские журналисты и опрошенные ими пограничники, Россия и Белоруссия. Дескать, украинских беженцев сотрудники допрашивают сотрудники белорусских спецслужб, выясняя позиции украинских войск. И лишь затем украинцам позволяют отправиться в Европу.При этом журналисты не поясняют, отчего уклонисты предпочитают Белоруссию соседней Польше, куда поток беглецов гораздо меньше.С Вислы выдача естьЕщё в 2023 году польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на пресс-секретаря польской полиции Мариуша Чарку сообщило о том, что Варшава выдала Киеву украинцев, организовывавших незаконный выезд соотечественников за рубеж.Народный депутат Украины Фёдор Вениславский заявил, что украинская прокуратура может начать преследование граждан, прячущихся от мобилизации за рубежом, при помощи международных ордеров на арест. Многие из них покинули страну с помощью взяток пограничникам или через нелегальные маршруты.А Чарка пояснил: если украинца в Польше остановит полиция для проверки документов и обнаружит, что на его арест выдан международный ордер, он будет задержан. Об этом проинформируют украинскую прокуратуру, а польский суд решит вопрос об экстрадиции.Как свидетельствует практика, с экстрадицией поляки не тянут. Например, политолога и правозащитника Кирилла Молчанова, которого украинские спецслужбы заманили в Польшу, поляки тот час же задержали и по запросу украинской стороны выдали Киеву.В мае 2024 года СМИ сообщили о том, что польские пограничники выдали украинским коллегам из Волынского отряда 31-летнего мужчину, который переплыл Западный Буг и мечтал найти убежище в Польше. Украинская полиция составила на задержанного протокол, а представитель ТЦК и СП (аналог российского военкомата — Ред.) вручил задержанному повестку.А вот прибывающих из Белоруссии в Польшу украинцев никто не задерживает и не выдаёт. Так, по данным Польской пограничной стражи, с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2025 года из Белоруссии в Польшу прибыло более 80 тыс. украинских мужчин в возрасте 18–60 лет. Именно поэтому белорусское направление становится всё более востребованным у тех украинских мужчин, кто по разным причинам (в т.ч. и по состоянию здоровья) не может использовать самое популярное направление — через Карпаты в Румынию. Последнее требует хорошей физической подготовки.О ситуации с облавами на мужчин на Украине — в статье Сергея Зуева "ТЦКашники, как полицаи времен ВОВ знают, что их ждут "суды Линча". Эксперты о жуткой ситуации на Украине".

