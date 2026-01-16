Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/kiev-poydet-na-territorialnye-ustupki-no-s-usloviem---ft-1074383007.html
Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT - 16.01.2026 Украина.ру
Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
Члены Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией, но с условием, пишет газета Financial Times, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-16T11:04
2026-01-16T11:14
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
"Чиновники Еврокомиссии полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат", — сказано в материале.Кроме того, издание сообщило, что Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины: чиновники предлагают, чтобы Киев присоединился к Евросоюзу, имея меньшие права на участие в принятии ключевых решений, касающихся объединения. Также Украине хотят постепенно давать доступ к единому рынку Европы, сельскохозяйственным субсидиям и к финансированию на развитие страны.Подробнее о возможном присоединении к ЕС - в материале Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру

Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT

11:04 16.01.2026 (обновлено: 11:14 16.01.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
ДзенTelegram
Члены Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией, но с условием, пишет газета Financial Times, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
"Чиновники Еврокомиссии полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат", — сказано в материале.
Кроме того, издание сообщило, что Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины: чиновники предлагают, чтобы Киев присоединился к Евросоюзу, имея меньшие права на участие в принятии ключевых решений, касающихся объединения.
Также Украине хотят постепенно давать доступ к единому рынку Европы, сельскохозяйственным субсидиям и к финансированию на развитие страны.
Подробнее о возможном присоединении к ЕС - в материале Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:39Армия России освободила Жовтневое в Запорожской области
11:16Британия в Норвегии готовится к войне с Россией
11:04Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
10:51Началась битва за Никифоровку на Славянском направлении
10:45О вырубании "Старлинка" в Иране, среднем козыре Трампа и новых целях для "Орешника" — Сергейцев
10:39В Севастополе задержали мужчину, готовившего теракты по заданию украинских кураторов - ФСБ
10:31Удары украинских БПЛА по КТК заставили Казахстан искать обходные пути для экспорта нефти
10:29Тимошенко прибыла в суд, где ей изберут меру пресечения
10:12В Москве и Чувашии задержали подростков, совершавших поджоги по указанию спецслужб Украины - ФСБ
10:00Упрямство Британии, провалы ВСУ, коррупционные схемы. Хроника событий на утро 16 января
09:58Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 16 января
09:57Киевлян придётся выселять, ВВС США потеряли F-35 в океане. Главное к этому часу
09:38Население Украины винит Зеленского и коррупционеров в новом ударе "Орешником"
09:12Улучшений со светом в Киеве в ближайшие недели ждать не стоит — гендиректор энергокомпании Yasno
08:47Главное за ночь 16 января
08:12ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
07:42Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
Лента новостейМолния