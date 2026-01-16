https://ukraina.ru/20260116/kiev-poydet-na-territorialnye-ustupki-no-s-usloviem---ft-1074383007.html
Киев пойдет на территориальные уступки, но с условием - FT
Члены Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский пойдет на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта с Россией, но с условием, пишет газета Financial Times, передает 16 января телеграм-канал Украина.ру
"Чиновники Еврокомиссии полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат", — сказано в материале.Кроме того, издание сообщило, что Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины: чиновники предлагают, чтобы Киев присоединился к Евросоюзу, имея меньшие права на участие в принятии ключевых решений, касающихся объединения. Также Украине хотят постепенно давать доступ к единому рынку Европы, сельскохозяйственным субсидиям и к финансированию на развитие страны.Подробнее о возможном присоединении к ЕС - в материале Одна дорожка: Ищенко о том, почему вступление Украины в ЕС неизбежно повлечет вступление в НАТО на сайте Украина.ру.
11:04 16.01.2026 (обновлено: 11:14 16.01.2026)
"Чиновники Еврокомиссии полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат", — сказано в материале.
Кроме того, издание сообщило, что Евросоюз может изменить порядок вступления в объединение ради Украины: чиновники предлагают, чтобы Киев присоединился к Евросоюзу, имея меньшие права на участие в принятии ключевых решений, касающихся объединения.
Также Украине хотят постепенно давать доступ к единому рынку Европы, сельскохозяйственным субсидиям и к финансированию на развитие страны.