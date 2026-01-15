https://ukraina.ru/20260115/udary-po-energoobektam-ukrainy-vysadka-sil-nato-v-grenlandii-khronika-sobytiy-k-1300-15-yanvarya-1074332095.html

Удары по энергообъектам Украины, высадка сил НАТО в Гренландии. Хроника событий к 13:00 15 января

В ночь на 15 января российские удары привели к перебоям в энергосистеме Украины, а страны НАТО начали скрытную высадку военных в Гренландии. Параллельно российские ПВО продолжают сбивать украинские дроны, а в ЕС ужесточают санкционную политику

К середине дня 15 января 2026 года консолидируются данные о ключевых событиях в мире, оказывающих влияние на геополитическую и оперативную обстановку. На украинском направлении ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к отключениям электроэнергии у потребителей в Житомирской и Харьковской областях, о чём заявило украинское Минэнерго. Мониторинговые источники также сообщают об атаке баллистической ракетой по целям в Николаеве, где была объявлена воздушная тревога. Системы ПВО России в утренние часы эффективно работали на прикрытии территории страны, уничтожив за указанный период восемь украинских беспилотников над Башкирией, Ростовской, Самарской и Белгородской областями. На фронте продолжаются ожесточённые бои, в частности, на Сумском направлении отмечается продвижение российских подразделений. В политико-правовой сфере Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Сахалинской области, пытавшемуся пересечь границу для участия в боевых действиях на стороне Украины. Он приговорён к 14 годам лишения свободы. На международной арене Польша с 1 апреля прекратит признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ, что Москва расценивает как ещё один недружественный шаг. Одновременно ЦОС ФСБ вскрыла факт работы британского разведчика под дипломатическим прикрытием в России, по данному поводу МИД выразит официальный протест. В космической и транспортной отраслях успешно завершена миссия корабля Crew Dragon, на Землю вернулся международный экипаж с российским космонавтом Олегом Платоновым. После кратковременных ограничений возобновили нормальную работу аэропорты Волгограда и Самары. Рейс Москва — Тегеран был вынужден вернуться 14 января из-за закрытия воздушного пространства Ирана. На международной экономической и политической арене Евросоюз продолжает курс на санкционное давление, с 1 февраля снижая "потолок цены" на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. В то же время США продали первую крупную партию нефти Венесуэлы, выручка с которой будет храниться в Катаре. Обострение ситуации наблюдается и вокруг Ирана: США запросили экстренное заседание СБ ООН, а американские СМИ допускают возможность ударов ВС США крылатыми ракетами Tomahawk по иранским целям. Особое внимание привлекли события в Гренландии. В ночь на 15 января телеканалы ряда стран ЕС показали кадры скрытной высадки военнослужащих стран НАТО на территории датской автономии. По данным немецкого Bild, первые самолёты со спецназом и разведчиками из Дании и Франции приземлились с выключенными транспондерами в Нууке и на западе острова. Ожидается прибытие контингентов из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии. Представитель Минобороны Дании Тобиас Роед Йенсен, комментируя ситуацию, заявил, что датские военнослужащие обязаны открыть огонь, если США попытаются силовым путём присоединить Гренландию. Таким образом, текущий день характеризуется сохранением высокой напряжённости в зоне специальной военной операции, ужесточением санкционного противостояния Запада с Россией и новыми очагами потенциальной нестабильности в Арктике и на Ближнем Востоке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

