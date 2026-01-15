Непотопляемая Юля снова в деле и в доле

https://ukraina.ru/20260115/nepotoplyaemaya-yulya-snova-v-dele-i-v-dole-1074324664.html

Пожалуй, самый яркий образ украинского политического заключенного не раз на себя примеряла именно Юлия Тимошенко. Даже есть такая шутка, что экс-премьер сидела при всех президентах, вот и настал черед попасть в криминальную историю и при Владимире Зеленском

Тимошенко настолько заметный представитель днепропетровского клана, что поучаствовала во всех громких аферах независимой Украины. Дело премьера Павла Лазаренко, газовые схемы (за что она даже получила прозвище "газовая принцесса") — все это тянет на грандиозные кейсы, по сравнению с которыми подкуп депутатов – детский лепет. Поэтому обыски Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в офисе партии "Батькивщина", которые прошли на днях, а также слитые в прессу записи разговоров Тимошенко вызвали негодование не по существу коррупции, а по языку общения, на котором обсуждались взятки. Впрочем, украинским экспертам виднее вся глубина цинизма украинских политиков. Размышлениями об этом они поделились в своих соцсетях.Политический аналитик Василий ВолгинТо, что народные депутаты, набранные из парикмахеров и секретарш, продаются, было известно давно, но никогда не было так громко. Десять тысяч долларов каждому! Каждый месяц! Будете получать даже без расписок! Голосуйте правильно и еще премиальные будут.НАБУ опубликовало прослушку и Юлия Владимировна запела свою любимую лебединую песню о "политических репрессиях", о "преследовании конкурентов", о том, как она любит своих "рідних" и как она вновь готова пострадать за народ, за Украину, за Славу, за Волю.Только выглядит это уже кисло и противно. Ведь история она только первый раз трагедия. Второй раз - это уже комедия. Жестокая противная украинская комедийная реальность, когда тысячи избитых, униженных, сломленных украинских мужчин каждый день отправляют на убой вот эти вот парикмахеры, которым старые мамонты украинской политики деньги платят за голосования, за свои грязные политические игры, за то, чтобы до корыта дорваться, чтобы Зеленского отодвинуть и самим в полную меру на украинской кровушке от всей души и жадности западных миллиардов нахрюкаться.Ох и болото.Оппозиционный политик Александр ОнищенкоНа пленках НАБУ по Тимошенко. На которых Юлия Владимировна, конечно, говорит на русском. Как и депутат, с которым она говорит. Как и Зеленский. Как и все-все-все. Между собой они говорят на русском. Думают на русском. Занимаются коррупцией на русском. Украинский - только на публику. А простых людей тем временем уничтожают за русский. И в этом больше, чем лицемерие. Украина – страна, которой по сути нет. С идеей, которой нет. Языком, которого нет.Политолог Олег ПостернакО Тимошенко можно много писать и говорить, но в одном будут согласны все – она политический титан-феникс, переживший не одно обвинение и преследование. Как правило, из-за своей принципиальной политической деятельности и радикальной позиции по экономическим вопросам. Если наш читатель очень внимателен и наблюдателен, то сможет свести пазлы в одну интересную картину. В прошлом году Юлия Тимошенко часто упоминалась в политическом контексте. Как из-за ее категоричной позиции относительно внешнего влияния, так и из-за того факта, что о Тимошенко начали говорить как о политической альтернативе. То, что в Раде вокруг Тимошенко со второй половины прошлого года началась концентрация разных депутатов – тоже не новость. К ней действительно начали присматриваться не только внефракционные или разные группы, но и отдельные нардепы из "Слуг народа", что автоматически усиливало ее политически. Риск "разборки" монобольшинства в парламенте мог бы породить тектоническое смещение всего баланса соотношения парламентских сил. А зная как именно правоохранительные и процессуальные истории используются по отношению к политикам, можно предположить, что это может быть способом субъектного сдерживания и снижения политической активности. Мы сейчас не оцениваем состав правонарушений и не даем оценок деятельности НАБУ-САП. Не берем на себя роль украинского суда или западных мониторинговых структур, а говорим о средстве деактивации субъектных парламентских сил. Версия, которая просто логично выныривает, учитывая украинский политический опыт.Депутат Верховной Рады Александр ДубинскийТимошенко - это тот потенциальный технический спикер, который может подписать любое соглашение с Россией. Поэтому "соросята" и НАБУ ее и "сбивают". На мой взгляд, продолжается системная атака на всех политиков, которые могут быть договороспособны для завершения войны. Цель "соросят" и подконтрольного им НАБУ - создать все условия, чтобы зеленский (так в тексте - ред.) не подписывал мир. А если не зеленский - то тоже никто не подписывал.Украинский политик Борислав БерёзаНапишу непопулярное мнение. Есть обоснованные предположения, что Тимошенко выскочит из этой коррупционной истории без особого вреда для себя. Да, я не разделяю мнения большинства корреспондентов, что это конец политической истории ЮВТ (Юлии Владимировны Тимошенко - ред.).Соглашение со следствием, затягивание сроков, процессуальные нарушения или что-нибудь другое поможет ей избежать ответственности, но я не буду удивлен, если она сможет из этой истории еще собрать сливки и трансформировать ее в легенду о политических преследованиях. Она профи в этом, это безусловно. И еще одно. Ни кейс [подозреваемого в коррупции депутата Рады Юрия] Киселя, ни кейс Тимошенко, ни еще несколько последующих кейсов с получением денег за голосование или не голосование за законопроекты не изменят ситуацию.Давно уже говорил, что поход в политику имеет только две цели – либо получение власти для усиления страны и улучшение жизни граждан, либо получение власти для персонального обогащения. Иногда это удается совмещать. Иногда. Но это бывает не часто.Поэтому те, кто шел с Зеленским во власть или без Зеленского, но с единственной целью - обогатиться, никак не изменят своего подхода. Иначе для них теряется смысл нахождения у власти. Поэтому голосования будут и дальше продаваться, депутаты будут и дальше готовы давить на кнопки за деньги, их и дальше будут ловить. Причина в том, что эти люди пришли в политику мотивируясь мнением "Здесь бабла столько, что даже внукам хватит". Таких избрали, в подавляющем большинстве. И пока подавляющее большинство уходящих в политику будут мотивированы обогащением и видеть в походе во власть возможность добраться до кормушки, эта история будет масштабной. Если будет больше тех, кто при принятии решения мотивируется моральными ценностями, а не ценой, то тогда можно говорить о реальных изменениях и увидеть реальное улучшение, а не очередное обещание в стиле "Конец эпохи бедности". Пока этот конец эпохи бедности наступил для тех, кто, получив мандат депутата, должен был обеспечить состоятельность украинцев. Поэтому я смотрю на эту историю без оптимизма.Общественный деятель Дмитрий СпивакИ еще пару слов "за Юлю" и "борьбу с коррупцией". 1. Конечно деньги за голосование или просто з/ту в конвертах получают только у Юли. "Голос", Порох - (Петр Порошенко* - ред.), "Слуги" и другие "не олигархи" всегда жили исключительно на госвыплаты. 2. Конечно, только Юлина фракция играет в политику и решает через голосование свои политические интересы. Все остальные фракции украинского парламента за 35 лет играли обычно в шахматы 3. Конечно, НАБУ стоят исключительно на страже порядка и Закона. Никакой избирательности. Просто "Голос" и Порох, "соросята" и другие представители грантовых структур живут на минималках. А то, что слідчи дії (следственные действия - ред.) совпали с вчерашним голосованием, так это случайность. Не так ли?*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о том, что происходило с лидером "Батькивщины" в последнее время - в материале издания Украина.ру "Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко

