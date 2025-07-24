https://ukraina.ru/20250724/dekoloniziruet-ukrainu-pod-trampa-i-metit-v-premer-ministry-chem-zanimaetsya-yuliya-timoshenko-1065800611.html

"Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко

"Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко - 24.07.2025 Украина.ру

"Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко

Во вторник 22 июля лидер фракции "Батькивщина" и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко торжественно объявила о конце колониализма на Украине.

2025-07-24T04:45

2025-07-24T04:45

2025-07-24T04:45

эксклюзив

украина

дональд трамп

юлия тимошенко

слуга народа

рада

запад

сбу

максим бужанский

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Поводом стало принятие законопроекта №12414 о сокращении полномочий антикоррупционных органов (НАБУ и САП), что вызвало вечером того же дня бунт "соросят". Антикоррупционные органы на Украине создавались и курировались западными посольствами, что Тимошенко считала проявлением колониализма.Самое интересное, что с момента распада Советского Союза на Украине года не проходит, чтобы не провозглашали наступление "настоящей независимости" и "конца колонизации". Любое следующее правительство Украины тоже заявит речь о наступлении эры реальной независимости и суверенности.Украина по-прежнему остается тотально зависимой от Запада в финансовом, экономическом и военном плане, но контроль западных структур над украинскими чиновниками и депутатами вызывал явное раздражение последних.Гневное выступление Тимошенко в Раде сорвало овации "Слуг народа", с которыми она оказалась в ситуативном союзе. В своей речи Тимошенко раскритиковала так называемых грантовых патриотов, заявив, что 22 июля для нее лично – "светлый день".Нардеп Максим Бужанский от фракции "Слуга народа" был буквально в восторге от ее речи. "Юлия Владимировна сегодня прошлась по грантоедам каленым железом, и они очень жалко выглядели, даже вякнуть в ее сторону не решились, нечего возразить, да и весовая категория не та", - пишет Бужанский.Тимошенко и ранее критиковала передачу каких-либо ресурсов западным союзникам, а также диктат Международного валютного фонда. И это связано не только с предвыборным популизмом, но и с тем фактом, что в ее окружении находится много олигархов, не желающих уступать Западу всё награбленное.Однако есть и еще одна причина такой позиции Тимошенко – попытка подстроиться под Дональда Трампа, который не жалует активистов, поставленных администрацией Демократической партии. Ранее в западных СМИ часто высказывались опасения по поводу политических амбиций Юлии Тимошенко. Ее считали слишком хитрой, а иногда называли "связанной с РФ" из-за переговоров с российским президентом в ее бытность премьер-министром.Со сменой администрации Белого дома Тимошенко стала искать любой встречи с окружением Трампа, пытаясь сосватать себя на высокие должности того государства, о "деколонизации" которого так сильно радеет. В Раде Юлия Тимошенко – до сих пор фурия, которая "печется" о простых украинских селянах, выступает против грабительских кредитов МВФ и повышения цен. На Западе – флиртующая женщина, которая заискивающе ищет личных гарантий и место для себя в структуре подконтрольной Западу Украины.Ее позиция относительно военного конфликта колеблется вместе с позицией Трампа, у которого может быть семь пятниц на неделе. Тимошенко то требует немедленных переговоров, то заявляет о "мире через силу", настаивая, что "время дипломатии прошло".В этом году исполняется четверть века Блоку Юлии Тимошенко, который затем трансформировался в партию "Батькивщина". Бывшая днепропетровская комсомолка Юлия Тимошенко взрастила целый сонм лидеров Майдана от Александра Турчинова до Арсения Яценюка, которые, собственно, сдали страну западным кредиторам. Одна из лидеров Оранжевой революции, обогатившаяся на газовых схемах, при Викторе Януковиче оказалась в тюрьме. Ее электорат, требуя освобождения Тимошенко, был одним из наиболее громких составляющих Евромайдана 2014 года.Сейчас же, во время удара СБУ и Офиса президента по западным антикоррупционным структурам, последние пытаются апеллировать к ее тюремному прошлому. В частности, на прошлой неделе глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин получил подозрение по делу о фиктивной службе в ВСУ. Украинские "соросята" сравнили дело против него с уголовным преследованием Юлии Тимошенко при Януковиче. Тимошенко открыто возмутилась таким сравнением, заявив, что она, дескать, тогда была невиновна, а вот Шабунин действительно не служил, хотя был мобилизован и получал зарплату.В Раде фракция Тимошенко последнее время голосует в унисон со "Слугами народа", что объясняет отсутствие репрессий и санкций Зеленского в отношении ее политической силы (в отличие от "соросят" и Петра Порошенко*). По сообщениям украинских СМИ, Тимошенко также внутри Рады фактически поглотила депутатское объединение "За будущее" олигарха Игоря Палицы.По соцопросам ее политическая сила балансирует на грани проходного барьера. В связи с этим недавно "Батькивщина" и часть "Слуг народа" подали в Раду законопроект №13464, меняющий законодательство о выборах. Журналист Александр Шелест** пишет, что Тимошенко пытается перекроить выборы под себя.Как писал недавно украинский Telegram-канал "Шептун", Юлия Тимошенко сейчас очень старается сделать вид, что американцы ей пообещали кресло минимум премьер-министра страны. Пока она, дескать, старается двигаться очень аккуратно, лишь намекая на свою будущую значимость, стараясь не привлекать внимание СБУ. В нынешнем столкновении СБУ с НАБУ Тимошенко явно заняла сторону СБУ, но Зеленский и Ермак не терпят политических конкурентов даже в своем окружении, а её терпят, лишь пока заняты репрессиями против других.О том, чем занят другой украинский политик, ушедший ы тень - в статье Дмитрия Ковалевича Скупает энергетику и курирует неонацистов. Чем занимается бывший глава МВД Арсен Аваков**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Внесен в РФ в список иноагентов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, дональд трамп, юлия тимошенко, слуга народа, рада, запад, сбу, максим бужанский