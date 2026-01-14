https://ukraina.ru/20260114/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-14-yanvarya-1074271627.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января - 14.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 14.01.2026
2026-01-14T10:24
2026-01-14T10:24
2026-01-14T10:24
видео
россия
сумская область
славянск
александр "варяг" матюшин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074271469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf0ec80f11fc599c17605012906d79f1.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ продвигаются в Сумской области, а также продолжают наступление в сторону Славянска.
россия
сумская область
славянск
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074271469_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0def08499c204349e0edfda1afcef78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сумская область, славянск, александр "варяг" матюшин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, украина, видео
Видео, Россия, Сумская область, Славянск, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ВС РФ, наступление ВС РФ, Украина
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ продвигаются в Сумской области, а также продолжают наступление в сторону Славянска.