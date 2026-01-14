Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января - 14.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260114/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-14-yanvarya-1074271627.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января - 14.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте... Украина.ру, 14.01.2026
2026-01-14T10:24
2026-01-14T10:24
видео
россия
сумская область
славянск
александр "варяг" матюшин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074271469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf0ec80f11fc599c17605012906d79f1.jpg
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ продвигаются в Сумской области, а также продолжают наступление в сторону Славянска.
россия
сумская область
славянск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074271469_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0def08499c204349e0edfda1afcef78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сумская область, славянск, александр "варяг" матюшин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, вс рф, наступление вс рф, украина, видео
Видео, Россия, Сумская область, Славянск, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ВС РФ, наступление ВС РФ, Украина

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января

10:24 14.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

По его словам, ВС РФ продвигаются в Сумской области, а также продолжают наступление в сторону Славянска.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияСумская областьСлавянскАлександр "Варяг" МатюшинУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияВС РФнаступление ВС РФУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Тимошенко снова грозят тюрьмой за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"
10:58Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко
10:56"Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся
10:42Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ
10:38"Венесуэльская методика": во что превращается привычный империализм. Реакция в США на события в Каракасе
10:32Более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области. Главное к этому часу
10:24Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 14 января
10:16При USAID было легче. Что Трамп создал вместо американского неоимпериализма и кто на этом обогатиться
10:16Давид Арахамия: главный грузинобандеровец Украины
10:01Тимошенко и Арахамия получили подозрения в коррупции - СМИ
10:00Кем он будет? ЕС обсуждает назначение переговорщика по Украине. Хроника событий на утро 14 января
09:56В Петербурге предотвращен теракт против сотрудника предприятия ОПК - ФСБ
09:55Уточнено количество погибших и раненых от действий ВСУ в Курской области
09:50Россия и США обсудят "венесуэльский трек"
09:40ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области, погибла женщина
09:07Сумское направление: ВС РФ демонстрируют успех, потери ВСУ растут
08:58США запросили разведданные о целях в Иране у ЕС
08:50Главное за ночь 14 января
08:42Трамп пообещал "большую проблему" премьеру Гренландии
08:16США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров - Рейтер
Лента новостейМолния