https://ukraina.ru/20260114/ukraina-okazalas-v-samom-slozhnom-polozhenii-za-vremya-spetsoperatsii---smi--1074272834.html
Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ
Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ - 14.01.2026 Украина.ру
Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ
Удары со стороны российских военных в последние недели поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung
2026-01-14T10:42
2026-01-14T10:42
2026-01-14T10:44
новости
украина
россия
западная украина
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699048_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_124736f3e89255c743e64667e09f21d9.jpg
"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны. Зима — исторический союзник русской армии", — говорится в материале.Там уточнили, что последние удары ВС РФ по инфраструктуре киевского режима максимально затруднили любые восстановительные работы. Эксперты добавили, что особым недоверием пользуется украинское правительство, "которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении масштабов проблем".О возможном урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.
украина
россия
западная украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699048_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e5426fd9fc51099ff79ae7047e7c6ff0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, западная украина, владимир путин, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Западная Украина, Владимир Путин, Украина.ру
Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ
10:42 14.01.2026 (обновлено: 10:44 14.01.2026)
Удары со стороны российских военных в последние недели поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung
"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны. Зима — исторический союзник русской армии", — говорится в материале.
Там уточнили, что последние удары ВС РФ по инфраструктуре киевского режима максимально затруднили любые восстановительные работы.
Эксперты добавили, что особым недоверием пользуется украинское правительство, "которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении масштабов проблем".