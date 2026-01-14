https://ukraina.ru/20260114/ukraina-okazalas-v-samom-slozhnom-polozhenii-za-vremya-spetsoperatsii---smi--1074272834.html

Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ

Удары со стороны российских военных в последние недели поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung

"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны. Зима — исторический союзник русской армии", — говорится в материале.Там уточнили, что последние удары ВС РФ по инфраструктуре киевского режима максимально затруднили любые восстановительные работы. Эксперты добавили, что особым недоверием пользуется украинское правительство, "которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении масштабов проблем".О возможном урегулировании конфликта - в материале Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин на сайте Украина.ру.

