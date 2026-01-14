https://ukraina.ru/20260114/timoshenko-i-arakhamiya-poluchili-podozreniya-v-korruptsii---smi-1074269415.html
Тимошенко и Арахамия получили подозрения в коррупции - СМИ
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия получили подозрения в коррупции от антикоррупционных органов страны, заверяют украинские СМИ
"Источники утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде. Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру "Слуги народа" Давиду Арахамии", - пишет "Обозреватель".Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.Также сообщалось об обысках у Тимошенко и Арахамии.
"Источники утверждают, что подозрение вручили Юлии Тимошенко по делу народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде. Другие же источники говорят, что подозрение вручили лидеру "Слуги народа" Давиду Арахамии", - пишет "Обозреватель".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам.
Также сообщалось об обысках у Тимошенко и Арахамии.