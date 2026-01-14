https://ukraina.ru/20260114/strasti-po-malyuku-v-rade-i-popytki-deputatov-uyti-ot-otvetstvennosti-chem-zanimayutsya-ukrainskie-1074227610.html

Страсти по Малюку в Раде и попытки депутатов уйти от ответственности. Чем занимаются украинские элиты

Значительная часть украинской политической элиты еще не отдохнула как следует на курортах. Для них зимние праздники продолжаются. Некоторые "слуги народа" передают украинцам привет с горнолыжных подъемников, как депутат Жан Беленюк. Другие призывают усиливать мобилизацию, чтобы было кому защищать их собственность и возможности воровать дальше.

Народный депутат от партии "Голос" Андрей Осадчук рассказывает, что в Верховной Раде сейчас идут активные дискуссии об ужесточении ответственности за уклонение от мобилизации. Это сейчас и одна из любимых тем в украинском телемарафоне. Эксперты и политики могут часами размышлять о том, какие бы еще кары придумать украинцам, которые не желают отдавать свои жизни. Предлагают блокировать им счета, отбирать собственность или предлагают создать фонд, из которого будут платить премии тем, кто сдал уклониста.Тем временем, элитный курорт Буковель до сих пор переполнен мужчинами призывного возраста, сияет огнями, тогда как простые киевляне и одесситы зачастую мёрзнут без света в своих квартирах.Помимо обсуждения наказаний для уклонистов, оставшиеся в Киеве нардепы воюют сейчас за должность главы СБУ, который должен им обеспечить защиту от обвинений в коррупции. Василий Малюк* на прошлой неделе подал в отставку под давлением Зеленского и Буданова*. Его отставку Рада утвердила в о вторник, 13 января. При этом профильный комитет сначала отказался принять отставку, а потом после соответствующей обработки представителей Офиса президента, утвердил. Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк написал перед голосованием в парламенте отставки Малюка, что в Раде не хватает голосов поэтому "Слуги народа" снимают все законопроекты. Но для отставки главы СБУ, в чем заинтересован Зеленский, голоса депутатов чудесным образом нашлись.Блогер Анатолий Шарий утверждает, что голосов в Раде не хватает по той причине, что депутаты опасаются возвращаться в Киев, где их может ожидать НАБУ с новой порцией подозрений. Он пишет, что около сорока парламентариев такие подозрения получат в самое ближайшее время, а в общей сложности материалы готовы на более чем 100 народных депутатов. Все они, дескать, получали деньги за голосование. "Поэтому я бы на вашем месте, господа, в Киев не торопился, а проводил бы дальше время с родными и близкими на выезде", - пишет Шарий.Вопросы о главе СБУ и подозрениях НАБУ против депутатов фактически взаимосвязаны. И это вызвало раскол, как среди президентской фракции, так и в Раде в целом. "Что касается голосования в сессионном зале, то сейчас, в виду нехватки голосов за отставку Малюка в "Слуге народа", ведутся переговоры с другими фракциями и группами, чтоб добрать голоса там. Однако и там все непросто - внутри отдельных групп и фракций наблюдается раскол по этому вопросу", - сообщило наканне голосования украинское издание "Страна".В защиту Малюка накануне решения Зеленского о его отставке выступили сразу несколько медийных неонацистов, а также так называемые "соросята".В связи с этим новыми красками играет борьба, развернувшаяся вокруг отставки главы СБУ, который сначала боролся с антикоррупционерами, а затем встал на их сторону. И тем самым стал неугоден окружению Зеленского.Косвенно с этим связана и такая озабоченность нардепов ужесточением мобилизации. Украинский парламентарий понимает, что его воровство терпят лишь до тех пор, пока он может эффективно бросать под каток российской армии тысячи украинцев.Украинские Telegram-каналы пишут, что вокруг СБУ начинает оформляться отдельная линия сопротивления Банковой. Оппозиционная фронда ("соросята" и "Евросолидарность") не готова отдавать под президентский контроль еще один силовой орган. Фронде якобы нужен в СБУ человек, способный принимать самостоятельные решения, с которым можно договариваться. В итоге в Раде может распасться большинство, что усложнит формальное принятие законопроектов."Причина конфликта давно известна. Малюк оказался фигурой, которую не удалось полностью встроить в вертикаль Банковой и держать под жестким контролем. Именно эта независимость и стала ключевым фактором его увольнения. Но теперь выясняется, что заменить Малюка через парламент не так просто. Зеленский собирается идти на второй срок, но для этого ему нужно контролировать ключевые фигуры в силовых структурах", - резюмирует конфликт украинский оппозиционный Telegram-канал MediaKiller.Подробнее об отставки Малюка - в статье Бои за коррупцию. Что говорят на Украине об отставке верного пса режима - главы СБУ Малюка** Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

