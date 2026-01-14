https://ukraina.ru/20260114/rossiya-i-ssha-obsudyat-venesuelskiy-trek-1074267998.html

Россия и США обсудят "венесуэльский трек"

Россия и США готовят встречу парламентариев, на которой одной из тем обсуждения станет ситуация в Венесуэле и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на парламентариев и экспертов

Конкретные дата и место встречи парламентариев прорабатываются. В Госдуме сообщили, что "одной из тем должен стать венесуэльский трек и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере". Таковым могут быть совместные проекты по добыче, учитывая сложность обработки венесуэльского сырья.В январе член палаты представителей США Анна Паулина Луна после согласования с Госдепом направила официальное приглашение депутатам российской Госдумы. Однако взаимодействие Москвы и Вашингтона во многом зависит от того, смогут ли стороны найти компромисс в урегулировании украинского кризиса, отметило издание.Москва может получить доступ к венесуэльскому нефтяному сектору, который планирует контролировать Вашингтон. Эту тему уже в ближайшее время могут обсудить депутаты Госдумы РФ и члены палаты представителей США, заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков."Я думаю, что во время встречи, если она состоится, будут вопросы, в том числе связанные с венесуэльским треком. А значит, возникнут и темы, связанные с нефтью. Потому что инициаторы осложнения ситуации вокруг Венесуэлы, то есть нынешняя команда Белого дома, особо и не скрывает, что одной из целей их действий была нефть, поэтому эти вопросы естественным образом возникают", — сказал Новиков.В Венесуэле действуют пять совместных с Россией предприятий. Из России венесуэльские компании получают разбавители, облегчающие извлечение тяжелой нефти. В мае 2025 года Москва и Каракас подписали договор о стратегическом партнерстве. Они сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, снижение их нагрузки на окружающую среду, а также расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе.После захвата и ареста венесуэльского президента Николаса Мадуро, контакты с венесуэльской стороны на уровне парламента и по дипломатической линии сохраняются в штатном режиме, заявил "Известиям" источник в Госдуме. Вашингтон намерен контролировать все пути перемещения топлива, поэтому стоит установить контакты с США в этой области. "В основе американских проектов в Венесуэле — передать контрольные пакеты нефтяных предприятий американским компаниям. Не факт, что они будут увеличивать добычу в краткосрочной перспективе. Главное — получить контроль над крупнейшими месторождениями, поставить их себе на баланс, компаниям это позволит увеличить капитализацию", — сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.Он отметил, что России сейчас в принципе и не нужно присутствовать в Венесуэле и добывать там нефть. По мнению эксперта, Россия вошла в венесуэльские проекты, чтобы экономически подкрепить развитие дипломатических отношений."Несмотря на последние события в Венесуэле и на случай с захватом российского танкера, стороны стремятся поддерживать диалог. Ситуация в настоящее время во многом зависит от того, смогут ли стороны всё же прийти к какому-либо конечному соглашению по российско-украинскому конфликту", — заявил аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.Анна Паулина Луна в октябре провела встречу со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым и заявила, что переговоры российских и американских парламентариев пройдут в Вашингтоне и, возможно, даже до конца января. По словам Дмитрия Новикова, точное место для консультаций пока не определено, вопросы сроков и состава делегации также пока находятся "на уровне проработки". Депутаты ГД ожидают гарантий безопасности во время встречи, а также снятия санкций с парламентариев.Интервью на эту тему: Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект КитаяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

