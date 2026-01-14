Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела - 14.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260114/nedoprezident-yuliya-timoshenko-pochemu-k-lideru-batkivschiny-tak-i-lipnut-ugolovnye-dela-1074277448.html
Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела
Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела - 14.01.2026 Украина.ру
Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела
Юлия Тимошенко может снова оказаться за решеткой, на этот раз за подкуп депутатов Верховной Рады. Угроза неба в клеточку – не новая ситуация для ветерана украинской политики. Среди топовых украинских политиков - она, пожалуй, рекордсмен по уголовным делам
2026-01-14T12:11
2026-01-14T12:11
эксклюзив
украина
юлия тимошенко
виктор янукович
леонид кучма
батькивщина
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060281439_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d3bdbb9ffb9112c6ecd595c88fb06e71.jpg
Впервые в СИЗО она попала еще в далеком 2001 году из-за разборок с Леонидом Кучмой. Прошло чуть больше месяца – и она оказалась на свободе.Вторая "ходка" получилась более продолжительной. При Викторе Януковиче ее отправили в тюрьму на семь лет. Отсидев три года, она вернулась в большую политику уже во время триумфа Майдана.Еще больше против Тимошенко за всю ее карьеру было заведено уголовных дел, причем как на Украине, так и в России. Среди преступлений, в которых ее подозревали – мошенничество, контрабанда газа, дача взяток, хищения в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью и даже организация убийства.Так что к повышенному вниманию следственных органов к своей персоне Тимошенко не привыкать. По нынешнему уголовному делу ей грозит 10 лет заключения. Речь идет о том, что она подкупала депутатов Рады и предлагала им деньги за переход в ее фракцию.Одна из версий гласит, что нынешняя атака на Тимошенко – месть антикоррупционных органов за ее поддержку несостоявшегося разгрома НАБУ и САП, однако лидер "Батькивщины" считает, что всему виной приближающиеся выборы.Считается, что Тимошенко могла претендовать на победу на последних выборах президента в 2019 году, если бы свою кандидатуру тогда не выставил Владимир Зеленский.Избраться на высший государственный пост она пыталась трижды, наиболее успешная попытка была в 2010-м – тогда она всего три с небольшим процента проиграла во втором туре Януковичу.Сегодняшние рейтинги Тимошенко гораздо скромнее тех, что были 15 лет назад, а из непримиримой оппозиции ее партия постепенно эволюционировала в спойлер "Слуги народа", голосуя синхронно с партией власти по ключевым законопроектам.Так было и с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где решение удалось утвердить именно благодаря голосам от "Батькивщины". В тот же день к Тимошенко и пришли с обысками.Тем не менее экс-премьер собирается потягаться со своими оппонентами и в этот раз, существовать в таком режиме ей не привыкать.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о подоплеке уголовного дела против Тимошенко - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.
https://ukraina.ru/20250729/timoshenko-podygrala-zelenskomu-v-istorii-s-nabu-1066095508.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060281439_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_c88e6c24220e7265d35edfb2e49f1097.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, юлия тимошенко, виктор янукович, леонид кучма, батькивщина, верховная рада
Эксклюзив, Украина, Юлия Тимошенко, Виктор Янукович, Леонид Кучма, Батькивщина, Верховная Рада

Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела

12:11 14.01.2026
 
© Украина.руКоллаж: Юлия Тимошенко
Коллаж: Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Юлия Тимошенко может снова оказаться за решеткой, на этот раз за подкуп депутатов Верховной Рады. Угроза неба в клеточку – не новая ситуация для ветерана украинской политики. Среди топовых украинских политиков - она, пожалуй, рекордсмен по уголовным делам
Впервые в СИЗО она попала еще в далеком 2001 году из-за разборок с Леонидом Кучмой. Прошло чуть больше месяца – и она оказалась на свободе.
Вторая "ходка" получилась более продолжительной. При Викторе Януковиче ее отправили в тюрьму на семь лет. Отсидев три года, она вернулась в большую политику уже во время триумфа Майдана.
Еще больше против Тимошенко за всю ее карьеру было заведено уголовных дел, причем как на Украине, так и в России. Среди преступлений, в которых ее подозревали – мошенничество, контрабанда газа, дача взяток, хищения в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью и даже организация убийства.
Так что к повышенному вниманию следственных органов к своей персоне Тимошенко не привыкать. По нынешнему уголовному делу ей грозит 10 лет заключения. Речь идет о том, что она подкупала депутатов Рады и предлагала им деньги за переход в ее фракцию.
Одна из версий гласит, что нынешняя атака на Тимошенко – месть антикоррупционных органов за ее поддержку несостоявшегося разгрома НАБУ и САП, однако лидер "Батькивщины" считает, что всему виной приближающиеся выборы.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
29 июля 2025, 10:45
Как Тимошенко подыграла Зеленскому в истории с НАБУСкорее всего, амбиции у Юлии Владимировны Тимошенко не уменьшились с тех пор, как, выйдя в 2014 году из тюрьмы по воле майдана, она выяснила, что все руководящие позиции на Украине заняли другие люди и ей остались кости
Считается, что Тимошенко могла претендовать на победу на последних выборах президента в 2019 году, если бы свою кандидатуру тогда не выставил Владимир Зеленский.
Избраться на высший государственный пост она пыталась трижды, наиболее успешная попытка была в 2010-м – тогда она всего три с небольшим процента проиграла во втором туре Януковичу.
Сегодняшние рейтинги Тимошенко гораздо скромнее тех, что были 15 лет назад, а из непримиримой оппозиции ее партия постепенно эволюционировала в спойлер "Слуги народа", голосуя синхронно с партией власти по ключевым законопроектам.
Так было и с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где решение удалось утвердить именно благодаря голосам от "Батькивщины". В тот же день к Тимошенко и пришли с обысками.
Тем не менее экс-премьер собирается потягаться со своими оппонентами и в этот раз, существовать в таком режиме ей не привыкать.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее о подоплеке уголовного дела против Тимошенко - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаЮлия ТимошенкоВиктор ЯнуковичЛеонид КучмаБатькивщинаВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Тимошенко, которую НАБУ подозревает подкупе депутатов, выступает с трибуны Рады
12:43В Польском Жешуве внезапно возросла активность транспортной авиации западных стран, сообщает «Военная хроника».
12:41‼ ВС РФ при создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей ежедневно продвигаются в глубину обороны ВСУ, сообщает МО
12:40Уиткофф и Кушнер планируют поездку в Москву. Главные новости к этому часу
12:37В ходе обысков у Тимошенко на столе заметны пачки долларов
12:31НАБУ публикует прослушку Тимошенко
12:31‼ Украинские пограничники на границе с Белоруссией фиксируют многократный рост задержаний мужчин, пытающихся незаконно выехать из Украины, по сравнению с начальным периодом войны
12:21Армия России освободила Комаровку
12:11Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела
12:07В Европарламенте снова инициируют вотум недоверия главе Еврокомиссии
11:59Истеричная реакция Киева на удар "Орешником" помогла России — политолог
11:47Что точно должен уметь боец до выхода на ЛБС? "Студент" о базовых медицинских навыках на фронте
11:17Российские штурмовики применяют новую тактику в зоне спецоперации
11:14"Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения" — Тимошенко отреагировала на обыски в офисе
11:02Тимошенко снова грозят тюрьмой за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"
10:58Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко
10:56"Позывной "Калина": Мы же из Сталинграда – у нас руки, держащие пулемет, не трясутся
10:42Украина оказалась в самом сложном положении за время спецоперации - СМИ
10:38"Венесуэльская методика": во что превращается привычный империализм. Реакция в США на события в Каракасе
10:32Более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области. Главное к этому часу
Лента новостейМолния