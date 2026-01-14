https://ukraina.ru/20260114/nedoprezident-yuliya-timoshenko-pochemu-k-lideru-batkivschiny-tak-i-lipnut-ugolovnye-dela-1074277448.html

Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела

Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела - 14.01.2026 Украина.ру

Недопрезидент Юлия Тимошенко. Почему к лидеру "Батькивщины" так и липнут уголовные дела

Юлия Тимошенко может снова оказаться за решеткой, на этот раз за подкуп депутатов Верховной Рады. Угроза неба в клеточку – не новая ситуация для ветерана украинской политики. Среди топовых украинских политиков - она, пожалуй, рекордсмен по уголовным делам

2026-01-14T12:11

2026-01-14T12:11

2026-01-14T12:11

эксклюзив

украина

юлия тимошенко

виктор янукович

леонид кучма

батькивщина

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060281439_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d3bdbb9ffb9112c6ecd595c88fb06e71.jpg

Впервые в СИЗО она попала еще в далеком 2001 году из-за разборок с Леонидом Кучмой. Прошло чуть больше месяца – и она оказалась на свободе.Вторая "ходка" получилась более продолжительной. При Викторе Януковиче ее отправили в тюрьму на семь лет. Отсидев три года, она вернулась в большую политику уже во время триумфа Майдана.Еще больше против Тимошенко за всю ее карьеру было заведено уголовных дел, причем как на Украине, так и в России. Среди преступлений, в которых ее подозревали – мошенничество, контрабанда газа, дача взяток, хищения в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью и даже организация убийства.Так что к повышенному вниманию следственных органов к своей персоне Тимошенко не привыкать. По нынешнему уголовному делу ей грозит 10 лет заключения. Речь идет о том, что она подкупала депутатов Рады и предлагала им деньги за переход в ее фракцию.Одна из версий гласит, что нынешняя атака на Тимошенко – месть антикоррупционных органов за ее поддержку несостоявшегося разгрома НАБУ и САП, однако лидер "Батькивщины" считает, что всему виной приближающиеся выборы.Считается, что Тимошенко могла претендовать на победу на последних выборах президента в 2019 году, если бы свою кандидатуру тогда не выставил Владимир Зеленский.Избраться на высший государственный пост она пыталась трижды, наиболее успешная попытка была в 2010-м – тогда она всего три с небольшим процента проиграла во втором туре Януковичу.Сегодняшние рейтинги Тимошенко гораздо скромнее тех, что были 15 лет назад, а из непримиримой оппозиции ее партия постепенно эволюционировала в спойлер "Слуги народа", голосуя синхронно с партией власти по ключевым законопроектам.Так было и с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где решение удалось утвердить именно благодаря голосам от "Батькивщины". В тот же день к Тимошенко и пришли с обысками.Тем не менее экс-премьер собирается потягаться со своими оппонентами и в этот раз, существовать в таком режиме ей не привыкать.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о подоплеке уголовного дела против Тимошенко - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.

https://ukraina.ru/20250729/timoshenko-podygrala-zelenskomu-v-istorii-s-nabu-1066095508.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, юлия тимошенко, виктор янукович, леонид кучма, батькивщина, верховная рада