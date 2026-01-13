Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 13 января - 13.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 13 января
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 13 января - 13.01.2026 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 13 января
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 13.01.2026
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ продолжают двигаться к Славянску, а также продвигаются в Запорожской и Харьковской областях. Освобожден населенный пункт на перспективном направлении на город Запорожье.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 13 января

10:29 13.01.2026
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ продолжают двигаться к Славянску, а также продвигаются в Запорожской и Харьковской областях. Освобожден населенный пункт на перспективном направлении на город Запорожье.
