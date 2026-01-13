https://ukraina.ru/20260113/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-13-yanvarya-1074218019.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 13 января

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 13.01.2026

2026-01-13T10:29

видео

россия

славянск

харьковская область

александр "варяг" матюшин

украина.ру

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВС РФ продолжают двигаться к Славянску, а также продвигаются в Запорожской и Харьковской областях. Освобожден населенный пункт на перспективном направлении на город Запорожье.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

